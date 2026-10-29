Одна з останніх кіноробіт Павла Лі: на великі екрани вийшла кримінальна комедія "Добре, що мама не знає"

29 жовтня в українських кінотеатрах стартував широкий прокат кримінальної комедії "Добре, що мама не знає" режисера Саші Литвиненка. Стрічка об'єднує чотири новели про членів однієї родини, чиї секрети приводять їх до небезпечних авантюр.

Wave RBC.UA розповідає про сюжет, акторів та історію створення фільму "Добре, що мама не знає".

Про що "Добре, що мама не знає"

У центрі сюжету - музичний продюсер Макс, театральна акторка Слава та айтішник Боря.

Вони належать до однієї родини, проте кожен приховує від близьких власну історію.

Макс загруз у боргах і кримінальних справах. Поки продюсер шукає вихід зі скрутного становища, його самого розшукують ті, кому він винен.

Слава стикається з озброєним бандитом за лаштунками театру. Звичайний вечір перетворюється для неї на ситуацію, в якій небезпека цілком реальна.

Боря після загибелі коханої вирішує самотужки покарати винного. Але його план починає руйнуватися майже одразу.

Кадр з фільму "Добре, що мама не знає"

Частина деталей сценарію виросла з особистого досвіду режисера та історій його знайомих.

Водночас персонажі мають власні мотиви, слабкості й таємниці, а їхні рішення запускають подальші події.

Вісім років роботи, полон у Бучі та втрати команди

Від розробки ідеї до виходу на великий екран минуло вісім років. За цей час робота над фільмом припала на пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії.

Як розповіли творці, у березні 2022 року режисер Саша Литвиненко та продюсер Євгеній Литвиненко разом із родиною потрапили в полон у Бучі.

Із собою вони мали диски з матеріалами стрічки. Родина вижила, відзнятий матеріал також удалося зберегти.

Під час війни загинули актори Павло Лі та Юрій Феліпенко, а також каскадер Костянтин Агапов. Для Павла Лі ця стрічка стала однією з останніх робіт у кіно.

Частина акторського й технічного складу фільму нині служить у Силах оборони України.

Чому режисер обрав неонуар

Атмосферу стрічки створювали через світло, колір, композицію кадру та музику. Команда також заклала в окремі сцени візуальні маркери й відсилки.

"Враховуючи кримінальний напрямок фільму, цей стиль дуже органічно став частиною його атмосфери й допоміг розповісти історію саме так, як ми її відчували", - пояснив Саша Литвиненко.

Серед режисерів, які вплинули на його кінематографічний смак, Литвиненко називає братів Коенів.

Його приваблюють багатогранні персонажі та поєднання кримінальних історій з іронією, драмою й виразною візуальною атмосферою.

У стрічці знялися, зокрема, Павло Лі, Костянтин Темляк, Лея Маєвська, Роман Муленко, Олексій Воротніков, Катя Скрипко та Юрій Феліпенко.

Продюсерами стали Євгеній Литвиненко й Олесь Маляревич, музику написав Тимофій Решетько. Фільм створили компанії Kinomedia та Lytvynenko Films за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Першими фільм побачили глядачі Одеського міжнародного кінофестивалю - показ відбувся 2 вересня.

27 жовтня стрічку представили в київському кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ Gulliver. На допрем'єру прийшли творці фільму, представники кіноіндустрії, медіа та культурної спільноти.

Під час вечора LAUD наживо виконав головний саундтрек стрічки.