Нова роль Деппа, місія Волберґа і поствоєнна Україна: що дивитися в кіно цієї осені

На глядачів чекають історії про небезпечне розслідування, доісторичного хижака та нову зустріч зі Скруджем
У жовтні та листопаді в український прокат вийдуть одразу кілька різножанрових фільмів, творці яких уже представили офіційні трейлери. Серед них - поствоєнне драмеді, кримінальний трилер із Марком Волберґом, горор про гігантську змію та різдвяна історія з Джонні Деппом.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA.
Події стрічки розгортаються в Україні після завершення війни. Країна намагається повернутися до мирного життя, однак перемога не стає моментом, після якого всі проблеми зникають.
Героям доводиться заново шукати своє місце в суспільстві, професію, вибудовувати стосунки з іншими людьми та відповідати на питання, як жити далі. Фільм поєднує драматичну історію з іронічним поглядом на реальність повоєнної України.
Історія заснована на реальних подіях, а події розгортаються у 1960 році. Агент ФБР Вейн Страйкер щодня стикається з расовою дискримінацією, зокрема з боку власного напарника.
Щоб навести лад на вулицях, він змушений об’єднатися з гангстером Ґреґом "Скарпом", чиї методи далекі від закону. Разом їм доведеться розкрити давню змову та протистояти одному з найнебезпечніших кланів того часу.
Команда лікарів вирушає з гуманітарною місією вглиб тропічних лісів Амазонії. Однак невдовзі герої опиняються в небезпеці та змушені переховуватися в самому серці джунглів.
За місцевими легендами, там мешкає титанобоа - гігантська змія, яку вважали вимерлою близько 60 мільйонів років тому. Та одна з цих прадавніх істот вижила, а після дуже довгого сну прокинулася голодною.
Джонні Депп зіграв Ебенізера Скруджа у новій інтерпретації класичної історії Чарльза Діккенса. Напередодні Різдва головний герой зустрічається з духами та отримує шанс переосмислити своє життя.
Подорож крізь минуле, теперішнє та можливе майбутнє змушує Скруджа поглянути на власні вчинки та наслідки своїх рішень. Фільм поєднує елементи фентезі та комедії, переосмислюючи знайому різдвяну історію.