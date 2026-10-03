Нова роль Деппа, місія Волберґа і поствоєнна Україна: що дивитися в кіно цієї осені

У жовтні та листопаді в український прокат вийдуть одразу кілька різножанрових фільмів, творці яких уже представили офіційні трейлери. Серед них - поствоєнне драмеді, кримінальний трилер із Марком Волберґом, горор про гігантську змію та різдвяна історія з Джонні Деппом.

"За Перемогу!"

Жанр: драмеді

драмеді Актори: Валентин Васянович, Владлен Одуденко, Григорій Наумов, Володимир Кузнєцов, Маріанна Новікова, Михайло Любарський, Сергій Степанський, Володимир Яценко, Юрій Огнєв, Ніка Мислицька та інші.

Валентин Васянович, Владлен Одуденко, Григорій Наумов, Володимир Кузнєцов, Маріанна Новікова, Михайло Любарський, Сергій Степанський, Володимир Яценко, Юрій Огнєв, Ніка Мислицька та інші. Дата виходу: 22 жовтня

Події стрічки розгортаються в Україні після завершення війни. Країна намагається повернутися до мирного життя, однак перемога не стає моментом, після якого всі проблеми зникають.

Героям доводиться заново шукати своє місце в суспільстві, професію, вибудовувати стосунки з іншими людьми та відповідати на питання, як жити далі. Фільм поєднує драматичну історію з іронічним поглядом на реальність повоєнної України.



"За всяку ціну"

Жанр: екшн, кримінал, трилер

екшн, кримінал, трилер Актори: Марк Волберґ, Яг’я Абдул-Матін II, Джанкарло Еспозіто, Ніколь Бегарі

Марк Волберґ, Яг’я Абдул-Матін II, Джанкарло Еспозіто, Ніколь Бегарі Дата виходу: 5 листопада

Історія заснована на реальних подіях, а події розгортаються у 1960 році. Агент ФБР Вейн Страйкер щодня стикається з расовою дискримінацією, зокрема з боку власного напарника.

Щоб навести лад на вулицях, він змушений об’єднатися з гангстером Ґреґом "Скарпом", чиї методи далекі від закону. Разом їм доведеться розкрити давню змову та протистояти одному з найнебезпечніших кланів того часу.

"Пробудження титана"

Жанр: екшн, горор, трилер

екшн, горор, трилер Актори: Лоґан Маршалл-Ґрін, Джессіка Рот, Кіана Мадейра

Лоґан Маршалл-Ґрін, Джессіка Рот, Кіана Мадейра Дата виходу: 29 жовтня

Команда лікарів вирушає з гуманітарною місією вглиб тропічних лісів Амазонії. Однак невдовзі герої опиняються в небезпеці та змушені переховуватися в самому серці джунглів.

За місцевими легендами, там мешкає титанобоа - гігантська змія, яку вважали вимерлою близько 60 мільйонів років тому. Та одна з цих прадавніх істот вижила, а після дуже довгого сну прокинулася голодною.



"Скрудж і духи Різдва"

Жанр: фентезі, комедія

фентезі, комедія Актори: Джонні Депп, Руперт Ґрінт, Андреа Райзборо, Сем Клафлін.

Джонні Депп, Руперт Ґрінт, Андреа Райзборо, Сем Клафлін. Дата виходу: 12 листопада

Джонні Депп зіграв Ебенізера Скруджа у новій інтерпретації класичної історії Чарльза Діккенса. Напередодні Різдва головний герой зустрічається з духами та отримує шанс переосмислити своє життя.

Подорож крізь минуле, теперішнє та можливе майбутнє змушує Скруджа поглянути на власні вчинки та наслідки своїх рішень. Фільм поєднує елементи фентезі та комедії, переосмислюючи знайому різдвяну історію.