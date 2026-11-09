У Національній опері покажуть "Віденський вальс" із зіркою балету Христиною Шишпор

19 листопада на сцені Національної опери України покажуть балет "Віденський вальс" на музику представників знаменитої родини Штраусів. Wave RBC.UA повідомляє, що одну з головних ролей у постановці виконає народна артистка України та прима-балерина театру Христина Шишпор.

Деталі вистави

Артистка перевтілиться у Карлу - відому балерину, навколо якої розгортається романтична історія з атмосферою старого Відня, пристрастями та непростими рішеннями.

Партнерами Христини Шишпор на сцені стануть провідні артисти українського балету. Роль Франца виконає заслужений артист України Ярослав Ткачук, Аннель зіграє Катерина Дегтярьова, а образ графа Кайзерлінга втілить Володимир Кутузов.

За музичний супровід відповідатиме диригент Сергій Голубничий.

Афіша балету "Віденський вальс"

Балет "Віденський вальс" (фото: Ksenia Orlova)

У центрі сюжету - молодий композитор Франц, який закохується у чарівну Карлу. Проте поява балерини ставить під загрозу його стосунки з нареченою Аннель. Перед героями постає непростий вибір між почуттями та обов'язком, захопленням і вірністю.

"Буду щаслива бачити вас у залі й розділити з вами магію цієї зустрічі", - поділилася Христина Шишпор.

Балет "Віденський вальс" (фото: Ksenia Orlova)

Хореографія та музика

Лібрето та хореографію постановки створила народна артистка України, балетмейстерка Аніко Рехвіашвілі, яка померла у 2019 році.

Вперше балет представили київській публіці 18 листопада 2001 року. Відтоді він залишається в репертуарі Національної опери України.

Музичну основу вистави складають твори Йоганна Штрауса-батька, Йозефа Штрауса та Йоганна Штрауса-сина. Композицію для балету підготував Олексій Баклан, а художником-постановником став Анатолій Іконніков.

Балет "Віденський вальс" (фото: Ksenia Orlova)

"Віденський вальс" поєднує класичну хореографію з музичною спадщиною родини Штраусів і драматичною історією про кохання, ревнощі та людські почуття. Вишукані декорації й танцювальна майстерність артистів відтворюють атмосферу Відня та його культурної епохи.

Показ балету відбудеться 19 листопада 2026 року о 18:00 на сцені Національної опери України імені Тараса Шевченка. Тривалість вистави - 2 години 10 хвилин.

Квитки можна придбати на офіційному сайті театру та в касі Національної опери України.