У Національній опері покажуть "Віденський вальс" із зіркою балету Христиною Шишпор

Одну з головних ролей виконає прима-балерина Христина Шишпор
19 листопада на сцені Національної опери України покажуть балет "Віденський вальс" на музику представників знаменитої родини Штраусів. Wave RBC.UA повідомляє, що одну з головних ролей у постановці виконає народна артистка України та прима-балерина театру Христина Шишпор.
Артистка перевтілиться у Карлу - відому балерину, навколо якої розгортається романтична історія з атмосферою старого Відня, пристрастями та непростими рішеннями.
Партнерами Христини Шишпор на сцені стануть провідні артисти українського балету. Роль Франца виконає заслужений артист України Ярослав Ткачук, Аннель зіграє Катерина Дегтярьова, а образ графа Кайзерлінга втілить Володимир Кутузов.
За музичний супровід відповідатиме диригент Сергій Голубничий.
У центрі сюжету - молодий композитор Франц, який закохується у чарівну Карлу. Проте поява балерини ставить під загрозу його стосунки з нареченою Аннель. Перед героями постає непростий вибір між почуттями та обов'язком, захопленням і вірністю.
"Буду щаслива бачити вас у залі й розділити з вами магію цієї зустрічі", - поділилася Христина Шишпор.
Лібрето та хореографію постановки створила народна артистка України, балетмейстерка Аніко Рехвіашвілі, яка померла у 2019 році.
Вперше балет представили київській публіці 18 листопада 2001 року. Відтоді він залишається в репертуарі Національної опери України.
Музичну основу вистави складають твори Йоганна Штрауса-батька, Йозефа Штрауса та Йоганна Штрауса-сина. Композицію для балету підготував Олексій Баклан, а художником-постановником став Анатолій Іконніков.
"Віденський вальс" поєднує класичну хореографію з музичною спадщиною родини Штраусів і драматичною історією про кохання, ревнощі та людські почуття. Вишукані декорації й танцювальна майстерність артистів відтворюють атмосферу Відня та його культурної епохи.
Показ балету відбудеться 19 листопада 2026 року о 18:00 на сцені Національної опери України імені Тараса Шевченка. Тривалість вистави - 2 години 10 хвилин.
Квитки можна придбати на офіційному сайті театру та в касі Національної опери України.