Книжки, концерти й зустрічі з авторами: куди піти у Києві 18-20 вересня
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Культура

Книжки, концерти й зустрічі з авторами: куди піти у Києві 18-20 вересня

У столичних книгарнях на три дні зберуть письменників, музикантів, блогерів і видавців, а відвідати всі події можна безкоштовно

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Дні Книжкової країни у Києві (фото надане пресслужбою "Книжкової країни")
Дата: 18 вересня 2026

"Книжкову країну", яка мала вшосте пройти на ВДНГ 17-20 вересня, через посилення російських обстрілів перенесли на квітень. Однак уже сьогодні, 18 вересня, у Києві стартують "Дні Книжкової країни" - серія зустрічей, презентацій, дискусій і концертів у різних книгарнях столиці.

Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Книжкової країни" розповідає, що можна встигнути відвідати 18, 19 та 20 вересня. Вхід на всі події вільний.

18 вересня

"Хто тут справжній монстр?"

  • 15:00
  • Readeat, вул. Антоновича, 50

Напередодні прем'єри фільму "Веріті" за романом Коллін Гувер учасники поговорять про психологію героїв, ненадійного оповідача та межу між жертвою і маніпулятором.

Гостям також покажуть ексклюзивні матеріали до екранізації та запропонують взяти участь у розіграші подарунків.

Bunny horror show

  • 18:30
  • "КнигоЛенд", вул. Жилянська, 5/60

Для любителів моторошних історій влаштують горорний перформанс та обговорення романів Мони Авад "Зайчик" і "Ми тебе любимо, Зайчику".

Письменниця Серафіма Біла та літературознавиця Богдана Романцова говоритимуть про дружбу, одержимість, творчість і розмиту межу між реальністю та маренням.

Книжки, концерти й зустрічі з авторами: куди піти у Києві 18-20 вересняБогдана Романцова (фото надане пресслужбою "Книжкової країни")

Камерний концерт "Тишком-нишком"

  • 19:00
  • Book.ua Space, павільйон 6, ВДНГ

Вечір завершиться камерним концертом Тетяни Гончарової. Вона виконає пісні Миколи Бровченка - автора композицій для Тіни Кароль, Віктора Павліка, Kozak System, Злати Огнєвіч та інших артистів.

Між піснями Бровченко розповідатиме, як народжуються мелодії й тексти та чому деякі композиції залишаються з нами на роки.

19 вересня

Премія книжкових блогерів

  • 13:30
  • "КнигоЛенд", вул. Жилянська, 5/60

Під час "Днів Книжкової країни" визначать найобговорюванішу перекладну книжку, видану в Україні у 2025-2026 роках.

Серед претендентів - "Затруєна чаша" Роберта Джексона Беннетта, "Чорти" Джо Аберкромбі, "Тисяча осяйних сонць" Халеда Госсейні, "Катабазис" Ребекки Кван та "Завіт води" Абрагама Верґіса.

Книжки, концерти й зустрічі з авторами: куди піти у Києві 18-20 вересняУ Києві пройде премія книжкових блогерів (фото надане пресслужбою "Книжкової країни")

Від магії до майбутнього: українське фентезі та фантастика

  • 13:30
  • "Наш Формат", пров. Алли Горської, 5

Українські автори поговорять про сучасне фентезі та фантастику - від магічних світів до альтернативних реальностей і майбутнього.

До дискусії долучаться Олександра Черепан, Сергій Пильтяй, Ярослав Ліндер, Анастасія Гетманська та Юлія Сиромолот.

Як об'їхати світ без Google Maps

  • 15:00
  • Book.ua, вул. Миколи Лисенка, 2/1

Ілона Замоцна та культурна блогерка Катеринка Алєко презентують книжку Софії Яблонської "З країни рижу та опію".

Це тревелог про Китай 1930-х років, у якому українська мандрівниця намагається не просто спостерігати за іншою культурою, а пізнати її зсередини.

Презентація нової книги Артема Чапая

  • 16:00
  • Book.ua Space, павільйон 6, ВДНГ

Письменник і військовослужбовець Артем Чапай разом із музикантом Ницо Потворно представить книгу "Т-щастя".

На зустрічі говоритимуть про самотність, страхи, людську природу й пошук щастя у часи змін.

Книжки, концерти й зустрічі з авторами: куди піти у Києві 18-20 вересняАртем Чапай (фото надане пресслужбою "Книжкової країни")

Як "Брати Гадюкіни" змінили українську музику

  • 18:00
  • Book.ua Space, павільйон 6, ВДНГ

Окрему публічну розмову присвятять Сергію Кузьмінському та феномену "Братів Гадюкіних".

Ведуча Радіо "Промінь" Леся Антипенко та фронтмен "Мертвого півня" Юрій Рокецький говоритимуть про український рок 90-х, галицький колорит та вплив гурту на музичну сцену.

Після розмови відбудеться автограф-сесія з Рокецьким.

Що таке ранобе і чому воно варте уваги

  • 18:00
  • "КнигоЛенд", вул. Жилянська, 5/60

Видавництво Nasha Idea представить ранобе "Мій щасливий шлюб".

YouTube-блогерки Янсі та Атмосферниця пояснять, що являє собою цей японський формат, чим він відрізняється від інших видань і чому набирає популярності серед читачів.

20 вересня

Ліричний бранч із Юрієм Рокецьким

  • 12:00
  • "Книгарня Є", вул. Лисенка, 3

Фронтмен "Мертвого півня" поговорить про український рок 90-х, "Братів Гадюкіних", нове життя свого гурту та роботу над книгою "Всьо чотко!".

Чому нас тягне в темряву?

  • 13:30
  • "Наш Формат", пров. Алли Горської, 5

Представники українських видавництв говоритимуть про класичну й сучасну готику, популярність темних історій та книжки, яким особливо пасують старі маєтки, загадки й тривожна атмосфера.

"Дрон-сіті": новий український комікс

  • 13:30
  • Book.ua, вул. Миколи Лисенка, 2/1

Гостей познайомлять із новим українським коміксом про місто, у якому дрони стали частиною повсякденного життя.

Ілюстраторка Ганна Гаюнова та сценаристка Марія Пахольченко розкажуть про персонажів, техносвіт і створення історії.

Про погоду й життя з Наталкою Діденко

  • 16:00
  • ВСЛ, вул. Михайлівська, 18

Метеорологиня Наталка Діденко представить книгу "Записки синоптика".

Говоритимуть про те, як формується погода, звідки беруться грози й тумани та як навчитися краще розуміти атмосферні явища навколо нас.

Книжки, концерти й зустрічі з авторами: куди піти у Києві 18-20 вересняНаталка Діденко (фото надане пресслужбою "Книжкової країни")

Михайло Бриних про "Шидеври вкраїнської та світової літератури"

  • 17:00
  • ВСЛ, вул. Михайлівська, 18

Культова книжка Михайла Бриниха повертається. Автор знову пояснюватиме українську й світову класику через гумор, сарказм і літературний стьоб.

"Варвари крижаної планети": як монстроромани підкорили BookTok

  • 18:30
  • Book.ua Space, павільйон 6, ВДНГ

Письменниця та перекладачка Марія Маргуліс і книжкова блогерка Валерія Павленко розбиратимуть феномен серії Рубі Діксон "Варвари крижаної планети".

У центрі розмови - популярність монстророманів у BookTok, особливості їхнього перекладу та причини, через які історії про синіх інопланетян перетворилися на глобальний книжковий тренд.

Фентезійні світи українських авторок

  • 18:30
  • "Книгарня Є", вул. Лисенка, 3

Марина Ніцель, Влада Марі та Анастасія-Марта Салабай розкажуть, як створюють власні фентезійні світи, персонажів та міфологію і де шукають натхнення.

Повна програма "Днів Книжкової країни" доступна на офіційному сайті фестивалю. Події триватимуть до 20 вересня, а вхід на них вільний.

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