Книжки, концерти й зустрічі з авторами: куди піти у Києві 18-20 вересня

У столичних книгарнях на три дні зберуть письменників, музикантів, блогерів і видавців, а відвідати всі події можна безкоштовно
"Книжкову країну", яка мала вшосте пройти на ВДНГ 17-20 вересня, через посилення російських обстрілів перенесли на квітень. Однак уже сьогодні, 18 вересня, у Києві стартують "Дні Книжкової країни" - серія зустрічей, презентацій, дискусій і концертів у різних книгарнях столиці.
Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Книжкової країни" розповідає, що можна встигнути відвідати 18, 19 та 20 вересня. Вхід на всі події вільний.
"Хто тут справжній монстр?"
Напередодні прем'єри фільму "Веріті" за романом Коллін Гувер учасники поговорять про психологію героїв, ненадійного оповідача та межу між жертвою і маніпулятором.
Гостям також покажуть ексклюзивні матеріали до екранізації та запропонують взяти участь у розіграші подарунків.
Bunny horror show
Для любителів моторошних історій влаштують горорний перформанс та обговорення романів Мони Авад "Зайчик" і "Ми тебе любимо, Зайчику".
Письменниця Серафіма Біла та літературознавиця Богдана Романцова говоритимуть про дружбу, одержимість, творчість і розмиту межу між реальністю та маренням.
Богдана Романцова (фото надане пресслужбою "Книжкової країни")
Камерний концерт "Тишком-нишком"
Вечір завершиться камерним концертом Тетяни Гончарової. Вона виконає пісні Миколи Бровченка - автора композицій для Тіни Кароль, Віктора Павліка, Kozak System, Злати Огнєвіч та інших артистів.
Між піснями Бровченко розповідатиме, як народжуються мелодії й тексти та чому деякі композиції залишаються з нами на роки.
Премія книжкових блогерів
Під час "Днів Книжкової країни" визначать найобговорюванішу перекладну книжку, видану в Україні у 2025-2026 роках.
Серед претендентів - "Затруєна чаша" Роберта Джексона Беннетта, "Чорти" Джо Аберкромбі, "Тисяча осяйних сонць" Халеда Госсейні, "Катабазис" Ребекки Кван та "Завіт води" Абрагама Верґіса.
У Києві пройде премія книжкових блогерів (фото надане пресслужбою "Книжкової країни")
Від магії до майбутнього: українське фентезі та фантастика
Українські автори поговорять про сучасне фентезі та фантастику - від магічних світів до альтернативних реальностей і майбутнього.
До дискусії долучаться Олександра Черепан, Сергій Пильтяй, Ярослав Ліндер, Анастасія Гетманська та Юлія Сиромолот.
Як об'їхати світ без Google Maps
Ілона Замоцна та культурна блогерка Катеринка Алєко презентують книжку Софії Яблонської "З країни рижу та опію".
Це тревелог про Китай 1930-х років, у якому українська мандрівниця намагається не просто спостерігати за іншою культурою, а пізнати її зсередини.
Презентація нової книги Артема Чапая
Письменник і військовослужбовець Артем Чапай разом із музикантом Ницо Потворно представить книгу "Т-щастя".
На зустрічі говоритимуть про самотність, страхи, людську природу й пошук щастя у часи змін.
Артем Чапай (фото надане пресслужбою "Книжкової країни")
Як "Брати Гадюкіни" змінили українську музику
Окрему публічну розмову присвятять Сергію Кузьмінському та феномену "Братів Гадюкіних".
Ведуча Радіо "Промінь" Леся Антипенко та фронтмен "Мертвого півня" Юрій Рокецький говоритимуть про український рок 90-х, галицький колорит та вплив гурту на музичну сцену.
Після розмови відбудеться автограф-сесія з Рокецьким.
Що таке ранобе і чому воно варте уваги
Видавництво Nasha Idea представить ранобе "Мій щасливий шлюб".
YouTube-блогерки Янсі та Атмосферниця пояснять, що являє собою цей японський формат, чим він відрізняється від інших видань і чому набирає популярності серед читачів.
Ліричний бранч із Юрієм Рокецьким
Фронтмен "Мертвого півня" поговорить про український рок 90-х, "Братів Гадюкіних", нове життя свого гурту та роботу над книгою "Всьо чотко!".
Чому нас тягне в темряву?
Представники українських видавництв говоритимуть про класичну й сучасну готику, популярність темних історій та книжки, яким особливо пасують старі маєтки, загадки й тривожна атмосфера.
"Дрон-сіті": новий український комікс
Гостей познайомлять із новим українським коміксом про місто, у якому дрони стали частиною повсякденного життя.
Ілюстраторка Ганна Гаюнова та сценаристка Марія Пахольченко розкажуть про персонажів, техносвіт і створення історії.
Про погоду й життя з Наталкою Діденко
Метеорологиня Наталка Діденко представить книгу "Записки синоптика".
Говоритимуть про те, як формується погода, звідки беруться грози й тумани та як навчитися краще розуміти атмосферні явища навколо нас.
Наталка Діденко (фото надане пресслужбою "Книжкової країни")
Михайло Бриних про "Шидеври вкраїнської та світової літератури"
Культова книжка Михайла Бриниха повертається. Автор знову пояснюватиме українську й світову класику через гумор, сарказм і літературний стьоб.
"Варвари крижаної планети": як монстроромани підкорили BookTok
Письменниця та перекладачка Марія Маргуліс і книжкова блогерка Валерія Павленко розбиратимуть феномен серії Рубі Діксон "Варвари крижаної планети".
У центрі розмови - популярність монстророманів у BookTok, особливості їхнього перекладу та причини, через які історії про синіх інопланетян перетворилися на глобальний книжковий тренд.
Фентезійні світи українських авторок
Марина Ніцель, Влада Марі та Анастасія-Марта Салабай розкажуть, як створюють власні фентезійні світи, персонажів та міфологію і де шукають натхнення.
Повна програма "Днів Книжкової країни" доступна на офіційному сайті фестивалю. Події триватимуть до 20 вересня, а вхід на них вільний.