У Києві пройде яскравий Vinyl Market: що чекає на меломанів та колекціонерів

Любителі вінілу зможуть придбати рідкісні видання, нові релізи та знайти багато цікавого
19 вересня у столиці відбудеться Vinyl Market - ярмарок вінілових платівок, який об'єднає колекціонерів, продавців і всіх, хто цікавиться музикою на фізичних носіях. На відвідувачів чекатимуть платівки різних жанрів і не тільки.
Детальніше про подію дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
Участь у маркеті візьмуть майже десять продавців. Серед них будуть як приватні колекціонери з раритетними платівками, так і представники брендів індустрії, які привозять свіжі репреси та нові релізи українських і закордонних виконавців.
Асортимент охоплюватиме різні музичні напрямки - від класичних записів до сучасної електроніки та джазу.
Окрім платівок, на маркеті можна буде придбати музичні аксесуари, мерч та літературу.
Організатори описують подію як зустріч музичної спільноти, а не просто майданчик для купівлі-продажу платівок.
Відвідувачі зможуть поспілкуватися з продавцями та іншими колекціонерами, обмінятися рекомендаціями й дізнатися більше про цікаві релізи.
На маркет запрошують як досвідчених колекціонерів, які збирають вініл роками, так і тих, хто лише починає знайомство з цим форматом.
Подія пройде 19 вересня з 13:00 до 20:00 у дворику Sense Hub Kyiv за адресою: вул. Ярославів Вал, 7.
Потрапити на подію зможен кожен охочий. Вхід вільний.
Vinyl Market (фото надане представниками події)