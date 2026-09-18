Камбербетч, Пайк і Гопкінс у новому фільмі Ґая Річі: вийшов перший тизер "Дружини і Пса"

У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Ґая Річі "Дружина і Пес", головні ролі в якому виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. Уже з'явився перший офіційний український тизер стрічки.

Wave RBC.UA розповідає про майбутню прем'єру з посиланням на кінокомпанію "Кіноманія", яка представила український тизер фільму.

Про що "Дружина і Пес"

У центрі нової кримінальної історії Ґая Річі - заможна та впливова родина Фербенків.

Аристократ Малкольм Фербенк вирішує відійти від справ і передати величезну сімейну імперію своїм дітям.

Однак питання про те, хто отримає владу, швидко перетворюється на серйозний конфлікт.

Головними претендентами стають його донька Флоренс, яка роками була правою рукою батька, та син Ґідеон, який щойно вийшов із в'язниці.

Рішення Малкольма не влаштовує Ґідеона, і той обіцяє помститися сестрі.

Флоренс не збирається відступати, але задля безпеки робить своїм охоронцем конюха Шона.

На перший погляд він здається тихим і непримітним чоловіком, однак поступово з'ясовується, що той приховує власне небезпечне минуле.

Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.

Так боротьба за родинний спадок перетворюється на історію про владу, помсту, старі таємниці та людей, чиє минуле рано чи пізно нагадує про себе.

Зірковий британський каст

Для "Дружини і Пса" Ґай Річі зібрав одразу кількох відомих британських акторів.

Одну з головних ролей виконав Бенедикт Камбербетч, відомий за "Доктором Стренджем" і серіалом "Шерлок".

До нього приєдналася Розамунд Пайк - зірка "Загубленої" та "Гордості і упередження".

Також у фільмі зіграв дворазовий лауреат "Оскара" Ентоні Гопкінс, якого глядачі знають за "Мовчанням ягнят" і "Батьком".

У касті також Джеймс Нортон, Падді Консідайн, Космо Джарвіс, Піп Торренс та інші актори.

"Дружина і Пес" продовжує жанрову територію, з якою давно асоціюють самого Річі: злочинний світ, великі гроші, боротьба за вплив, сімейні конфлікти та герої, які виявляються зовсім не тими, ким здавалися спочатку.

Кадр з фільму "Дружина і Пес"

Раніше режисер зняв "Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Рок-н-рольник" і "Джентльмени".

Цього разу кримінальна історія розгортатиметься всередині аристократичної родини, де боротьба за спадок запускає цілий ланцюг небезпечних подій.

Українська прем'єра "Дружини і Пса" запланована на лютий 2027 року.

Офіційний український тизер уже доступний на YouTube-каналі "Кіноманії".