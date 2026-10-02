Джонні Депп став похмурим Скруджем: вийшов новий трейлер різдвяного фентезі

Компанія Paramount Pictures представила новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва", головну роль у якому виконав Джонні Депп. Стрічка стане черговою екранізацією класичної повісті Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня".

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний трейлер Paramount Pictures .

Яким показали Джонні Деппа в образі Скруджа

У новому відео Джонні Депп з’являється в образі похмурого та самотнього Ебенезера Скруджа.

Напередодні Різдва до нього приходить привид померлого ділового партнера Джейкоба Марлі, який попереджає героя про майбутнє випробування.

Згодом Скруджа відвідують три духи. Вони проводять його крізь минуле, теперішнє та майбутнє, змушуючи зіткнутися з власними помилками й вирішити, чи готовий він змінити своє життя.

Режисером картини став Тай Вест, відомий за фільмами "X", "Перл" і "МаXXXін".

Судячи з трейлера, його версія класичної різдвяної історії матиме похмурішу атмосферу з елементами готичного фентезі.

Разом із Джонні Деппом у фільмі знялися Ієн Маккеллен, Руперт Ґрінт, Андреа Райзборо, Тремелл Тіллман, Сем Клафлін і Дейзі Рідлі. Маккеллен зіграв Джейкоба Марлі, а Ґрінт постав у ролі Боба Кретчита.

Повернення Деппа до великого Голлівуду

"Скрудж і духи Різдва" стане для Джонні Деппа першою великою роллю в голлівудському студійному фільмі після виходу картини "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" у 2018 році.

Упродовж цього часу актор знявся у французькій історичній драмі "Жанна Дюбаррі", а також виступив режисером біографічної стрічки "Моді: Три дні на крилах божевілля".

Українська прем’єра фільму "Скрудж і духи Різдва" запланована на 12 листопада 2026 року.