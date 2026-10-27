У Дніпрі проєкт меморіалу на місці ракетного удару отримав міжнародну нагороду

Проєкт "Простір відсутності" присвячений 46 людям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку
Міжнародна архітектурна премія Architecture MasterPrize оголосила лауреатів 2026 року. Серед переможців - шість українських проєктів, зокрема меморіал "Простір відсутності", присвячений 46 людям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року.
Як повімляє Wave RBC.UA з посиланням Village, проєкт Space of Absence, створений Дмитром Воликом і Ксенією Донецькою, здобув нагороду в категорії концептуальної архітектури.
Архітектори запропонували не відновлювати зруйновану частину будівлі у звичний спосіб, а зберегти її відсутність як нагадування про трагедію. Так виникла концепція меморіалу, що передає втрату через контраст між матеріальною частиною будинку та порожнечею на місці знищеної секції.
Металевий каркас відтворює силует втраченої частини будівлі, проте не має стін і перекриттів. Усередині конструкції розміщені 46 підвішених скляних сфер зі світлом - кожна символізує одну із загиблих людей.
Таким чином архітектори прагнуть перетворити місце руйнування на простір пам’яті, який нагадуватиме про людські життя, обірвані внаслідок російського обстрілу.
Серед лауреатів Architecture MasterPrize 2026 також опинився проєкт реконструкції вулиці Гоголя в Дніпрі від Дмитра Волика та Ксенії Донецької.
Концепція передбачає створення багатофункціонального міського простору з пішохідними зонами, велодоріжками та місцями для відпочинку.
YOD Group відзначили за проєкт Hata-Mazanka - сучасну інтерпретацію традиційної української мазанки. В архітектурі гостьових будинків поєднали скляні фасади, натуральні матеріали та виразні солом’яні дахи.
Серед переможців також ресторан MOI в лондонському районі Сохо, створений студією Yodezeen. Його інтер’єр поєднує мотиви мексиканської та японської культур, органічні форми, природні текстури й скульптурні елементи.
Ще одну нагороду отримав шоурум українського бренду Gunia Project у Києві, над яким працювала студія Temp Project. Дизайн простору поєднує історичну архітектуру будівлі кінця XIX століття із сучасними вітринами, дзеркалами та освітленням.
До переліку лауреатів також увійшов інтер’єр магазину Love by the Moon від He.D Group. У проєкті дизайнери зробили акцент на роботі зі світлом, віддзеркаленнями та фактурами.
Architecture MasterPrize (AMP) - міжнародна премія, заснована у 2016 році організацією Farmani Group. Її мета - привертати увагу до якісної архітектури та відзначати інноваційні рішення у сфері дизайну будівель, інтер’єрів і міського середовища.
Премія відкрита для архітекторів, дизайнерів і студій з усього світу. Переможців визначає міжнародне журі, до складу якого входять фахівці архітектурної галузі, дизайнери, критики та представники академічної спільноти.