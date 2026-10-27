У Дніпрі проєкт меморіалу на місці ракетного удару отримав міжнародну нагороду

Міжнародна архітектурна премія Architecture MasterPrize оголосила лауреатів 2026 року. Серед переможців - шість українських проєктів, зокрема меморіал "Простір відсутності", присвячений 46 людям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року.

Як повімляє Wave RBC.UA з посиланням Village , проєкт Space of Absence, створений Дмитром Воликом і Ксенією Донецькою, здобув нагороду в категорії концептуальної архітектури.

Що відомо про будівлю

Архітектори запропонували не відновлювати зруйновану частину будівлі у звичний спосіб, а зберегти її відсутність як нагадування про трагедію. Так виникла концепція меморіалу, що передає втрату через контраст між матеріальною частиною будинку та порожнечею на місці знищеної секції.

"Простір відсутності" (фото: Architecture Masterprize)

Металевий каркас відтворює силует втраченої частини будівлі, проте не має стін і перекриттів. Усередині конструкції розміщені 46 підвішених скляних сфер зі світлом - кожна символізує одну із загиблих людей.

"Простір відсутності" (фото: Architecture Masterprize)

Таким чином архітектори прагнуть перетворити місце руйнування на простір пам’яті, який нагадуватиме про людські життя, обірвані внаслідок російського обстрілу.

"Простір відсутності" (фото: Architecture Masterprize)

"Простір відсутності" (фото: Architecture Masterprize)

Які ще українські проєкти отримали нагороди

Серед лауреатів Architecture MasterPrize 2026 також опинився проєкт реконструкції вулиці Гоголя в Дніпрі від Дмитра Волика та Ксенії Донецької.

Концепція передбачає створення багатофункціонального міського простору з пішохідними зонами, велодоріжками та місцями для відпочинку.

Проєкт реконструкції вулиці (фото: Architecture Masterprize)

YOD Group відзначили за проєкт Hata-Mazanka - сучасну інтерпретацію традиційної української мазанки. В архітектурі гостьових будинків поєднали скляні фасади, натуральні матеріали та виразні солом’яні дахи.

Hata-Mazanka (фото: Architecture Masterprize)

Hata-Mazanka (фото: Architecture Masterprize)

Серед переможців також ресторан MOI в лондонському районі Сохо, створений студією Yodezeen. Його інтер’єр поєднує мотиви мексиканської та японської культур, органічні форми, природні текстури й скульптурні елементи.

MOI (фото: Architecture Masterprize)

Ще одну нагороду отримав шоурум українського бренду Gunia Project у Києві, над яким працювала студія Temp Project. Дизайн простору поєднує історичну архітектуру будівлі кінця XIX століття із сучасними вітринами, дзеркалами та освітленням.

Gunia Project у Києві (фото: Architecture Masterprize)

Gunia Project у Києві (фото: Architecture Masterprize)

До переліку лауреатів також увійшов інтер’єр магазину Love by the Moon від He.D Group. У проєкті дизайнери зробили акцент на роботі зі світлом, віддзеркаленнями та фактурами.

Love by the Moon (фото: Architecture Masterprize)

Що відомо про премію

Architecture MasterPrize (AMP) - міжнародна премія, заснована у 2016 році організацією Farmani Group. Її мета - привертати увагу до якісної архітектури та відзначати інноваційні рішення у сфері дизайну будівель, інтер’єрів і міського середовища.

Премія відкрита для архітекторів, дизайнерів і студій з усього світу. Переможців визначає міжнародне журі, до складу якого входять фахівці архітектурної галузі, дизайнери, критики та представники академічної спільноти.