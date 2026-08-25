Вирусная тренировка Тома Холланда. Почему все её повторяют и что об этом думает профессиональный тренер

О тренировке

Тренировка называется Cindy – это комплекс AMRAP (As Many Rounds As Possible) из 5 подтягиваний, 10 отжиманий и 15 приседаний за один подход. Суть в том, чтобы повторить один за другим максимальное количество подходов за 20 минут.

"Это отличная тренировка, не надо думать ни о чем другом, просто считаешь подходы. Иногда, когда я очень устал, я делаю один подход ежеминутно, то есть всего 20 раундов", - рассказал Том Голланд в комментарии для Men's Health UK.

Актер признался, что его рекорд был 27 подходов за раз.

Реакция в соцсетях

Тренировка быстро стала вирусной в социальных сетях, особенно после выхода фильма "Человек-паук: абсолютно новый день". В ленте актер появляется топлесс и демонстрирует отличную физическую форму.

В Instagram и TikTok тысячи видео, где спортсмены, фитнес-инфлюэнсеры и даже американские военные повторяют комплекс Cindy. Видео собирают миллионы просмотров, однако не у всех получается повторить рекорд "человека-паука".

Что думает профессиональный тренер

Wave RBC.ua спросил о Cindy Артема Хилинича, топ-тренера спортивного клуба Smartass. Он считает, что это отличный и эффективный комплекс, особенно если есть ограничение во времени. Можно провести полноценную тренировку за полчаса: 5 минут на разминку, 20 минут основная часть и 5 минут заминка. Также его можно сделать частью более длинного и сложного воркаута.

"Конечно, я тоже повторил за "человеком-пауком" и попробовал этот комплекс. Когда я его выполнял, немного вошел в кураж и сбился со счета, но в общей сложности вышло до 30 кругов. Я делал минимальные паузы между подходами, что даже немного меня удивило, ведь думал буду отдыхать больше", - рассказывает Артем.

Кадр из фильма "Человек-паук: совершенно новый день"

По его мнению, хорошо подготовленный человек может выполнить около 20-25 кругов, но это зависит от техники, возраста, веса и т.д. В общем, этот комплекс может быть хорошим ориентиром для оценки функциональной выносливости и прогресса.

"Но помните, высокоинтенсивная тренировка забирает много энергии и создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и мышцы, поэтому обязательно следите за своим самочувствием. Вам должно быть сложно, но не плохо. Старайтесь прогрессировать и целиться на высокие результаты, но при условии, что имеете опыт в таких вещах", - остерегает Артем.