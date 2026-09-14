Профессия после службы: почему не нужно начинать все с нуля

Дарья Билан - предпринимательница, основательница международной компании по организации путешествий, эксвоеннослужащая и благотворительница - в своей колонке для Wave RBC.UA рассказала о собственном опыте возвращения к гражданской жизни после службы, поиске нового профессионального пути и о том, почему ветеранам не стоит бояться начинать что-то новое и менять сферу деятельности.

Я не из тех людей, которые в 18 лет точно знали, кем хотят быть, а потом всю жизнь последовательно шли по одному профессиональному пути. Напротив – прежде чем найти дело, в котором я действительно почувствовала себя на своем месте, я сменила около пяти профессий.

Я работала няней. Потом стала преподавательницей английского языка и даже имела свою небольшую школу. Работала в продажах спортивных товаров, была тренером по стретчингу. А потом в моей жизни появилась военная служба.

На первый взгляд, все это совершенно разные профессии и разные этапы жизни. Но сегодня я понимаю: ни один из них не был напрасным.

Преподавание научило меня работать с людьми и объяснять сложное простыми словами. Собственная школа дала первый опыт предпринимательства. Продажи – коммуникации и пониманию потребностей людей. Работа тренером – дисциплины и умение мотивировать.

А военная служба дала совсем другой уровень ответственности, выдержки, организованности и способности действовать в условиях, когда далеко не все зависит от тебя.

После службы передо мной, как и перед многими военными, снова встал вопрос: что дальше?

Возвращение к гражданской жизни – это не всегда о готовом плане. Иногда ты просто не знаешь, кем хочешь быть, чем заниматься и куда двигаться дальше. И, по моему мнению, это нормально.

Именно тогда я вернулась к тому, что всегда меня увлекало, – к организации путешествий.

Но на этот раз я пришла в эту сферу совсем другим человеком. С опытом всех предыдущих профессий, службы, работы с людьми и управления. И с пониманием того, что я хочу не просто работать, а создавать собственный продукт.

Сегодня я занимаюсь организацией авторских путешествий и премиальных яхтенных флотилий. И в первый раз не думаю о том, какую профессию выбрать следующей.

Я чувствую, что нашла направление, в котором могу соединить все, что умею и люблю людей, путешествия, организацию, ответственность, творчество и предпринимательство.

Поэтому людям, которые возвращаются со службы и не понимают, кем хотят быть в гражданской жизни, я бы советовала не требовать от себя мгновенного ответа. Не обязательно сразу знать, что делать дальше. Не нужно спешить найти свое дело на всю жизнь или бояться менять профессию.

Важно позволить себе пробовать и не воспринимать предыдущий опыт как потерянное время только потому, что сегодня вы хотите заниматься чем-нибудь другим.

Я сменила около пяти профессий, прежде чем нашла себя.

Но сегодня понимаю: в действительности все это время я не меняла направление. Я собирала опыт, который однажды сложился в одну картину.

И, возможно, именно в этом для меня главный ответ на вопрос о возвращении в гражданскую жизнь после службы.

Не обязательно начинать все с нуля. Следует посмотреть на все, что ты уже прошел, и спросить себя: "Что из этого опыта я хочу унести с собой дальше?"

Потому что иногда новый профессиональный путь начинается не с поиска себя с чистого листа, а с понимания того, кем ты уже стал.