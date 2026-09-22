Более 70% украинцев называют себя счастливыми на 5-й год полномасштабной войны. Как это возможно?

Давайте разбираться

Дисклеймер: опрос проводился в мае и исключительно среди людей, которые на тот момент жили на подконтрольных территориях.

То есть, оно не отражает состояние людей сегодня, после нескольких недель почти непрерывных атак на часть украинских регионов.

Но здесь важно понимать, что именно измерял КМИС. Людей не спрашивали, хорошо ли им сейчас, весело или спокойно. То есть речь не о настроении в конкретный момент, а об общей оценке своей жизни.

Можно провести ночь в коридоре, злиться, быть истощенным и невыспавшимся и одновременно считать себя счастливым человеком. Потому что живы близки, есть дом, работа, друзья, люди, которых любишь, и понимание, ради чего просыпаешься утром.

Эти состояния не противоречат друг другу. Человек может испытывать сильный стресс и не считать всю свою жизнь несчастливой.

Что произошло в 2024 году?

В целом КМИС задает этот вопрос украинцам уже более 20 лет. К примеру, в декабре 2021-го, перед началом полномасштабного вторжения, счастливыми себя считали 71% опрошенных. В сентябре 2022-го – 68%, в мае 2023-го – 70%.

Заметное падение произошло в 2024 году. Тогда счастливыми назвали себя около 60% респондентов.

Исследование не устанавливает точную причину этого падения. Но можно предположить, что повлияла совокупность факторов: третий год великой войны, накопившаяся усталость, потери, ухудшение физического и психического здоровья, удары по энергетике, сложная ситуация на фронте и неопределенность в будущем.

В исследовании 2024 года КМИС также нашел четкую связь между оптимизмом относительно будущего Украины и ощущением счастья. Среди величайших пессимистов счастливыми себя считали 38%, среди величайших оптимистов – 72%. Правда, эти данные не дают ответа, что здесь причина, а что следствие: оптимистический взгляд помогает человеку чувствовать себя счастливее или счастливые люди в целом оптимистичнее смотрят на будущее.

Есть еще одна немаловажная деталь. В 2024 году количество несчастливых почти не выросло. Она осталась на уровне примерно 16%. Зато до 25% увеличилась доля людей, которые отвечали "и да, и нет". То есть люди перестали быть уверены в своем ответе.

В декабре 2025 года показатель снова вырос до 69%, а в мае 2026-го – до 71%. Количество несчастливых при этом снова не изменилось. Извините, что грузю вас цифрами. Но мне кажется, они важны для понимания – опрошенные не стали вдруг счастливее, они просто перестали колебаться и ответили, что "скорее счастливы, несмотря ни на что".

Что здесь изменилось?

Сам КМИС называет несколько возможных пояснений. За годы войны люди в определенной степени адаптировались к условиям, которые в 2022 году казались невозможными. Изменились также ожидания и критерии, по которым мы оцениваем свою жизнь.

Вероятно, на общее состояние влияет и то, что Украина способна не только принимать удары, но и давать сдачи. Успешные операции и удары по объектам в России уменьшают чувство полной беспомощности. Но это лишь возможное объяснение, исследование не доказывает прямую связь.

Меня заинтересовала другая цифра. Среди людей, не знающих смысл своей жизни, счастливыми себя считает 41%. Среди знающих - 79%.

И это позволяет предположить, что война выступает определенным лакмусом. Когда твоя обычная жизнь и комфорт разрушены или постоянно находятся под угрозой, особенно важным становится то, ради чего ты живешь.

Для кого-то это близко. Для кого-то – работа, собственное дело, волонтерство или конкретные планы на будущее. И я сейчас не о каком-то особом предназначении. А о том, что держит твою жизнь и дает тебе причину продолжать даже в таких обстоятельствах.

В начале полномасштабного вторжения мы все или почти все поставили жизнь на паузу. Все то, что было для нас нормальным, вдруг потеряло смысл и уместность – празднования, рестораны, шоппинг, театры, отпуска.

Частично этот стыд остается с нами до сих пор. Любители белых пальто время от времени выгуливают их в соцсетях. Да и у нас часто срабатывает самоцензура.

Но если годами запрещать себе все, что доставляет радость, война займет не только безопасность, дом или привычный образ жизни. Она постепенно займет собой все.

Уйти в ресторан или театр, купить платье, встретиться с друзьями, отметить день рождения – не значит не замечать войны. Это не отменяет помощи армии, сострадания к чужому горю и пониманию происходящего в стране.

Это значит не откладывать всю жизнь до того дня, когда война закончится. Потому что никто из нас не знает, когда это произойдет. Конца-края не видно...

Положительные эмоции нужны нам не для того, чтобы отрицать реальность. Они помогают восстанавливаться после стресса и не оставаться в нем постоянно. Радость не устраняет опасность. Но дает психике хотя бы короткий перерыв.

Поэтому 71% счастливых не означает, что украинцам хорошо во время войны. Не значит, что мы перестали бояться, уставать или реагировать на обстрелы. И не значит, что теперь все должны чувствовать себя счастливыми. За 16% несчастливых стоят миллионы людей, которым действительно очень тяжело.

Эта цифра означает другое: большинство опрошенных, несмотря на войну, не считают свою жизнь несчастной.

Война остается частью нашей действительности. Но мы стараемся не позволить ей стать всей нашей реальностью.