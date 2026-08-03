Парикмахер назвала самое переоцененное средство для волос: оно точно у вас есть
Масло для волос давно имеет репутацию незаменимого средства, способного сделать пряди гладкими, блестящими и здоровыми. Однако, такая косметика не универсальна и потребности в масле может и не быть.
Об этом эксклюзивно для Wave RBC.UA рассказала парикмахер-стилист международного уровня Руслана Бела.
Что нужно знать об масле для волос
Главным переоцененным средством есть масло для волос. Проблема в том, что большинство людей воспринимают его как полноценный уход, но это миф.
"Чтобы понять почему, нужно знать один простой принцип. У всех есть свой заряд. Мокрые волосы имеют отрицательный заряд. Шампунь также работает с отрицательным зарядом - его задача очистить волосы", - сказала эксперт.
После очищения волос этот заряд нужно сбалансировать. Поэтому маска, кондиционер или бальзам обладают положительным зарядом. Они кондиционируют волосы, сглаживают кутикулу, уменьшают статическое электричество, делают волосы гладкими, эластичными и защищенными.
Тогда как масло для волос нейтральное - не имеет ни положительного, ни отрицательного заряда. Оно не кондиционирует, не восстанавливает и не наполняет волосы. Его роль - лишь помочь сохранить то состояние волос, которое уже есть.
"Именно поэтому я не считаю его базовым средством домашнего ухода", - добавила Руслана Бела.
Какая разница между кондиционером, бальзамом и маской
Очень многие думают, что маска, кондиционер и бальзам - это три разных продукта с разным действием. Как выяснилось, это одна группа средств.
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В общем, они выполняют одну и ту же функцию - кондиционируют волосы. Разница между ними преимущественно в плотности текстуры и количестве кондиционирующих компонентов.
Именно из-за этого мифа люди часто покупают и маску, и кондиционер, и бальзам. Однако в большинстве случаев достаточно одного правильно подобранного средства.
Поэтому базовый домашний уход очень прост и должен состоять из:
- качественного шампуня
- одного правильно подобранного кондиционирующего средства - маски, кондиционера или бальзама
- обязательно должна быть термозащита перед сушкой феном или использованием горячих инструментов
Все остальные средства - это лишь дополнительные продукты, а не необходимость.