Ночные тревоги вредят сердцу: кардиолог дала советы украинцам, которые недосыпают

Как даже одна бессонная ночь влияет на сердце?

Организм воспринимает отсутствие сна как стресс. Из-за этого может повышаться артериальное давление, учащаться пульс, а сердце начинает работать в более напряженном режиме.

Страдают и сосуды - даже после одной ночи без сна они могут хуже расслабляться и становиться менее эластичными.

Повышает ли хроническое недосып риск инфаркта, инсульта, аритмий и гипертонии?

Да. Регулярный недосып связан с повышенным риском артериальной гипертензии и нарушением сердечного ритма, а в долгосрочной перспективе - инфарктом и инсультом.

В то же время недостаточное количество сна влияет не только на сердечно-сосудистую систему. Нарушается обмен веществ: организм ужаснее реагирует на инсулин, могут изменяться характеристики сахара и холестерина.

Какие симптомы после недосып можно считать нормальными, а какие должны насторожить?

После бессонной ночи вполне ожидаемыми могут быть усталость, сонливость, легкая раздражительность и ускоренный пульс.

Однако боль или давление в груди, сильная одышка, головокружение, ощущение перебоев в работе сердца или выраженное сердцебиение - уже тревожные симптомы. В таком случае следует обратиться за медицинской помощью, особенно если человек уже имеет гипертонию или сердечно-сосудистые заболевания.

Можно ли доспать днем после бессонной ночи?

Да, дневной сон может частично помочь восстановить работоспособность. Оптимальный вариант - короткий сон примерно на 15-20 минут.

Если спать 30-40 минут и дольше, можно проснуться еще более разбитым из-за пробуждения во время глубокой фазы сна. Если же есть возможность поспать дольше, лучше выделить около 1,5 часов, то есть время, близкое к полному циклу сна.

Как безопасно быстро взбодриться после бессонной ночи?

Среди простых способов - выйти на дневной свет, немного пройтись или сделать легкую разминку, умыться прохладной водой. Также можно выпить умеренное количество кофе или вздремнуть 15-20 минут.

В то же время, важно помнить: эти методы помогают временно повысить бодрость, но не заменяют полноценный сон.

Сколько кофе выпить после бессонной ночи?

Для здорового взрослого человека ориентиром является до 400 мг кофеина в сутки, что примерно соответствует 3-4 чашкам кофе в зависимости от его крепости.

Однако после бессонной ночи не стоит пытаться компенсировать усталость большой дозой кофеина за раз. Лучше ограничиться 1-2 чашками за раз, ведь на фоне недосыпа сердечно-сосудистая система уже работает с дополнительной нагрузкой.

Следует ли пить энергетики, чтобы пережить день после бессонной ночи?

Лучше их избегать. Энергетики могут содержать большое количество кофеина, сахара и других стимулирующих компонентов. В сочетании с недосыпом это может усилить сердцебиение, спровоцировать перебои в работе сердца или скачки артериального давления.

Особо опасной может быть комбинация энергетика с физической нагрузкой. И стимуляторы, и спорт увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а недосып добавляет к этому еще один фактор стресса.

Что делать украинцам, которые регулярно недосыпают из-за ночных тревог?

Если ночь была прервана, можно восстановиться с помощью короткого дневного сна на 15-20 минут. Утром следует получить достаточно дневного света, а в течение дня - найти возможность для 20-30 минут умеренной физической активности.

В то же время, не следует систематически заменять сон кофе или энергетиками. Они могут замаскировать усталость, но не устраняют последствия недосыпи.

Если проблемы со сном из-за тревог стали регулярными, а усталость, учащенное сердцебиение или повышенное давление повторяются, следует обратиться к врачу и проверить состояние сердечно-сосудистой системы