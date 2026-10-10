Мода на протеин: нутрициолог рассказала, есть ли польза в популярных продуктах

Почему протеиновые продукты стали популярными

Одна из причин - изменение пищевых привычек. Люди стали больше интересоваться составом продуктов, количеством белка в рационе, спортом и возобновлением после физических нагрузок. На этом фоне изготовители активно расширяют категорию продуктов с дополнительным белком.

Еще один фактор - удобство. Протеиновый йогурт или батончик легко взять с собой на работу, в дорогу или после тренировки. Для человека, не успевающего полноценно поесть, это может быть практическим способом добавить в рацион определенное количество белка.

В то же время, само слово "протеиновый" на упаковке не означает, что перед нами автоматически полезный продукт.

"Я бы сказала, что здесь есть и польза, и хороший маркетинг. Белок нам действительно нужен, и такие продукты могут быть удобным вариантом, когда сложно добрать его из обычной пищи. Но надпись "протеиновый" еще не делает продукт автоматически полезным - все равно стоит смотреть на состав, количество сахара, жиров и общую калорийность", - объяснила Юлия Драгулова.

На что обращать внимание на этикетке

К примеру, протеиновый батончик может содержать больше белка, чем обычный сладкий снек, но одновременно иметь значительное количество сахаров, жиров или подсластителей. Поэтому оценивать продукт только по одному показателю не стоит.

По словам эксперта, протеиновые продукты более целесообразно воспринимать как дополнение к рациону, а не как обязательную часть ежедневного меню.

"Поэтому я воспринимала бы такие продукты как удобное дополнение к рациону, а не как что-то необходимое всем", - отметила эксперт.

Следует также помнить, что белок можно получать из обычных продуктов: мяса, рыбы, яиц, творога, бобовых и других источников. Для большинства людей разный рацион остается базовым способом обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Продукты, содержащие белок (фото: magnific.com)

Так что протеиновый йогурт или батончик не стоит ни переоценивать, ни воспринимать как "маркетинговую ловушку". Их ценность зависит, прежде всего, от конкретного состава и того, какое место продукт занимает в вашем рационе.