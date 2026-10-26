Месяц розовой ленты: что нужно знать о маммографии и лечении рака в Украине бесплатно

Октябрь во всем мире посвящен борьбе с раком молочной железы. И часто женщины не знаю, когда нужно проходить маммографию, как получить направление и придется ли платить за обследование, операцию или химиотерапию?

Wave RBC.ua рассказывает, на какую помощь от врачей могут рассчитывать украинки и что делать, если в больнице требуют деньги за услуги, которые должно покрываться государством.

Почему о раке груди говорят в октябре

Розовая лента стала международным символом борьбы с раком молочной железы. Ежегодно в октябре на эту теме обращают особое внимание, напоминая о важности ранней диагностики, регулярных обследований и доступе к лечению.

И это не просто информационная кампания. Раннее выявление онкологических заболеваний дает больше возможностей для своевременного и эффективного лечения. Поэтому важно не откладывать консультацию врача, если есть основания для обследования и знать, куда обращаться за помощью.

По данным электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ), по состоянию на 5 октября 2026 года диагноз "злокачественное новообразование грудной железы" зафиксировали у 217 404 пациентов. В 17443 из этих случаев диагноз установили впервые с начала года.

Многие женщины боятся, что на обследование и лечение придется потратить очень много денег. Однако обследование и лечение рака молочной железы в Украине не обязательно означают значительные затраты из собственного кармана.

Программа медицинских гарантий предусматривает бесплатную медицинскую помощь на разных этапах – от консультаций и диагностики до операций, химиотерапии и лучевой терапии.

Когда нужно проверять молочные железы и кому нужна маммография

Один из основных методов раннего выявления рака молочной железы – маммография. Это рентгенологическое исследование, которое помогает выявить изменения в тканях груди, в частности, те, которые не всегда можно заметить во время обычного осмотра.

По Программе медицинских гарантий НСЗУ маммографию можно пройти бесплатно. По соответствующему пакету обследование доступно женщинам в возрасте от 45 лет, а также имеющим факторы риска. Для этого необходимо электронное направление от врача первичной медицинской помощи (с которым подписана декларация) или лечащего врача-специалиста.

Как часто можно проходить обследование? По пакету "Маммография" его проводят один раз в два года, а пациенткам из группы риска – ежегодно.

Если женщине еще не исполнилось 45 лет, но врач видит медицинские показания для проведения маммографии, она также может пройти это обследование бесплатно. В таком случае услуга предоставляется в рамках другого пакета – "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Конкретную периодичность обследований и потребность в дополнительной диагностике определяют в соответствии с медицинскими показаниями и индивидуальной ситуацией.

Что входит в бесплатную маммографию

Обследование – это не только снимок. По пакету "Маммография" пациентка получает комплекс услуг, необходимых для проведения исследования и оценки его результатов.

В частности, бесплатно предусмотрены:

консультация перед исследованием

маммография в двух проекциях

при необходимости – дополнительные проекции и прицельный снимок

анализ и описание результатов обследования

рекомендации по дальнейшей диагностике

при необходимости – направление на специализированную медицинскую помощь

То есть после обследования женщина получает результаты и рекомендации по дальнейшим действиям, если они нужны.

В настоящее время договоры с НСЗУ по пакету "Маммография" имеют 260 медицинских учреждений. Еще 1064 заведения заключили договоры по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Найти заведение, где можно пройти обследование, поможет дашборд НСЗУ "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий". Подробная инструкция по использованию карты доступна здесь .

Как получить направление на маммографию или консультацию онколога

Чтобы пройти маммографию бесплатно по соответствующему пакету, нужно иметь электронное направление. Его может сформировать врач первичной медицинской помощи или врач-специалист.

Если женщине требуется консультация онколога, направление может дать врач первичной медицинской помощи.

Другая ситуация – когда пациентка уже находится под наблюдением онколога. В такой ситуации именно лечащий врач определяет потребность в дальнейших обследованиях, консультациях других специалистов или госпитализации и формирует соответствующие электронные направления.

Важно, что пациентка может самостоятельно выбрать медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ по нужному пакету. Место проживания или регистрации не ограничивает этот выбор.

Что делать, если обследование выявило изменения

Во-первых, не паниковать. Вы не в одиночестве, и рядом есть врачи. Если по результатам обследования требуется дополнительная диагностика или специализированная помощь, врач определяет дальнейшие шаги в соответствии с медицинскими показаниями.

Для пациенток, нуждающихся в консультации онколога, обследования или наблюдения во время лечения, предусмотрен пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

В его пределах бесплатно доступны консультации онколога и других врачей-специалистов, а также необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Это касается не только первичной диагностики, но и контроля состояния пациентки во время лечения и последующего наблюдения.

Если женщина уже находится под наблюдением онколога, врач определяет, какие исследования нужно провести в дальнейшем, необходимы ли консультации других специалистов и есть ли основания для госпитализации.

Сделают ли операцию бесплатно

Да, поскольку в Украине хирургическое лечение предусмотрено пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Бесплатная помощь охватывает не только саму операцию. В нее входят предоперационное обследование и подготовка к операции, осмотр анестезиолога, анестезия, послеоперационное лечение и обезболивание. Если состояние пациентки в этом нуждается, также обеспечивается интенсивная терапия.

Итак, в рамках соответствующего пакета предусмотрено медицинское сопровождение на разных этапах хирургического лечения – от подготовки к восстановлению после операции.

А что с химиотерапией и необходимыми препаратами?

Химиотерапевтическое лечение предусмотрено пакетом "Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях".

В его рамках пациентка может бесплатно получить химиотерапию, необходимые анализы и обследования для оценки состояния здоровья, консультации врачей и сопроводительную медикаментозную терапию.

По медицинским показаниям также предусмотрены установка порт-систем для введения препаратов, обезболивания, анестезия во время требующих этого процедур и психологическая помощь.

Конкретную схему лечения и необходимость дополнительных процедур определяет врач с учетом медицинских показаний и состояния пациентки.

Доступна ли безвозмездно лучевая терапия

Так, этот метод лечения входит в пакет "Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях". Он включает необходимые обследования, курс лучевой терапии и контроль состояния пациентки во время лечения.

Также в помощь входят консультации врачей, сопроводительная медикаментозная терапия, своевременное обезболивание и психологическая поддержка.

Нужна ли лучевая терапия конкретной пациентке, как ее сочетать с другими методами лечения и в какой последовательности проводить процедуры, врач определяет индивидуально – согласно медицинским показаниям.

Какие лекарства, медицинские материалы и услуги покрывает государство

В рамках указанных пакетов Программы медицинских гарантий пациенток обеспечивают необходимыми медицинскими изделиями, расходными материалами и препаратами из Национального перечня основных лекарственных средств. Также предусмотрены лекарственные средства, которые поставляют в медицинские учреждения по государственным и местным программам.

Если пациентка находится в стационаре, программа медицинских гарантий покрывает круглосуточное врачебное наблюдение, медсестринский уход и питание.

Объем пособий зависит от пакета медицинских услуг, медицинских показаний и назначений врача. Поэтому конкретный перечень необходимых препаратов, изделий и процедур следует уточнять в медицинском учреждении, которое дает лечение.

Что происходит после завершения основного лечения

Завершение основного курса лечения не означает, что пациентка больше не нуждается в медицинском сопровождении. После него она остается под наблюдением лечащего врача, определяющего потребность в дальнейших консультациях и обследованиях.

По медицинским показаниям пациентку могут направить на реабилитацию, а при необходимости – и для получения паллиативной помощи.

Программа медицинских гарантий охватывает не только диагностику и основные методы лечения, но и дальнейшее наблюдение и поддержку в соответствии с состоянием здоровья.

Что делать, когда требуют деньги в больницах

Если медицинское учреждение отказывает в предоставлении гарантированной бесплатной услуги или требует оплатить пособие, которое должно покрываться Программой медицинских гарантий, пациентка может обратиться в НСЗУ.

Для этого можно позвонить в контакт-центр по номеру 16-77 или оставить жалобу через сайт Национальной службы здоровья Украины. Алгоритм подавания обращения доступен по ссылке .

Перед обращением следует проверить, имеет ли выбранное медицинское учреждение договор с НСЗУ по нужному пакету и относится ли услуга к гарантированному объему помощи.

Важно!

Если вам исполнилось 45 лет или у вас есть подозрения относительно вашего состояния здоровья – обратитесь за профессиональной консультацией. Поскольку ранняя диагностика не только поможет вам быстро преодолеть болезнь, но и спасти вашу жизнь.

Даже если вы никогда не делали маммографию и вообще испытываете безумный страх – сделайте первый шаг и обратитесь к семейному врачу. Попросите кого-нибудь из близких людей сопровождать вас на этот визит.

В мире, и в Украине, даже вокруг вас есть немало историй, когда диагностирование на ранних стадиях помогло пациентке преодолеть рак и полностью выздороветь. Если вы ждали какого-то знака от Вселенной – вы его получили!