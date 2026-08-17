Когда ребенок вдруг становится чужим: психолог рассказал о трудностях мам подростков

Еще совсем недавно ребенок рассказывал, как прошел день, просил помочь выбрать одежду, обнимал просто так и спрашивал, можно ли поиграть вместе. А потом вдруг появляется закрытая дверь комнаты, короткое "нормально", наушники, друзья, телефон и ощущение, что мама больше не понимает, что происходит в жизни ее собственного ребенка.

Затруднения этого периода не означают, что мама плохо воспитывала ребенка. Часто наоборот - это закономерный этап, когда меняется сама система отношений между родителями и ребенком.

Самая первая потеря - потеря прежней близости

Одно из самых болезненных изменений для мамы - ребенок перестает быть таким открытым.

Подросток начинает отделяться. Ему уже не нужно рассказывать маме все. У него могут появиться собственные секреты, переживания, друзья, симпатии, конфликты и мнения, о которых он не хочет говорить.

Для развития это нормально, но для мамы - эмоционально непросто. Может возникать ощущение: "Я больше не нужна".

Но здесь важно различать две вещи: ребенок удаляется не потому, что перестал любить маму, а потому, что постепенно учится быть отдельным человеком.

Это один из самых сложных парадоксов отцовства: чтобы ребенок стал самостоятельным, родителям приходится выдерживать его удаление.

Вторая сложность - постоянные конфликты

Подросток может спорить буквально со всем.

"Почему нужно вставать именно сейчас? Почему нельзя сидеть в телефоне всю ночь? Зачем убирать комнату? Почему мама решает, с кем ему дружить? Почему нельзя надеть именно это?" - часто подростки задают такие вопросы.

Для матери это часто звучит как вызов ее авторитета. И тогда запускается знакомый сценарий: мама говорит - подросток отрицает - мама повышает голос - подросток закрывается или взрывается - мама чувствует вину - через некоторое время все повторяется.

Проблема в том, что подростковый конфликт часто не только о конкретном правиле. За ним может стоять главный вопрос: "Имеешь ли ты право решать за меня?"

Подросток проверяет границы, потому что постепенно формирует собственное "я".

Психолог отметила, что это не значит, что родители должны разрешать все. Пределы постепенно должны меняться вместе с возрастом ребенка.

Третье испытание - страх за ребенка

Мамы подростков часто живут с фоновой тревогой и задают следующие вопросы:

Что если он свяжется не с той компанией?

Что если она попробует алкоголь или наркотики?

Что, если ее кто-нибудь обидит?

Что, если он влюбится в человека, который ему навредит?

Что если ребенок не справится со школой?

Что, если она станет ненавидеть свое тело?

Что если у нее проблемы, но она ничего не рассказывает?

Это очень сильный период для родительской тревоги, потому что контролировать жизнь подростка так, как в детстве, уже невозможно.

И именно здесь перед мамой встает сложная задача: научиться не контролировать каждый шаг, но оставаться доступной, внимательной и готовой вмешаться, когда действительно есть опасность.

Это не безразличие, а переход от контроля к контакту.

Четвертая сложность - оценки, будущее и страх "он не реализуется"

Подростковый возраст часто совпадает с периодом, когда взрослые начинают особенно сильно думать о будущем ребенка.

Учеба, поступление, профессия, результаты, олимпиады, английский, репетиторы и мама видит, как быстро проходит время, и может думать: "Если сейчас он ничего не делает, что будет через несколько лет?"

Эксперт отметила, что проблема состоит в том, что родительская тревога легко превращается в давление. Чем больше мама говорит о будущем, тем сильнее подросток может сопротивляться.

Поэтому иногда за фразой "У тебя лучше учиться" на самом деле стоит другая: "Я очень боюсь за тебя и хочу, чтобы у тебя все получилось". Однако подросток слышит первую.

Маме важно научиться говорить другу.

Пятая проблема - "она меня больше не любит"

Подросток может сказать:

"Отстань"

"Ты меня достала"

"Я тебя ненавижу"

Для мамы такие слова могут быть очень болезненными. Особенно если он много вкладывает в ребенка и каждый день делает десятки вещей, которые подросток даже не замечает.

Но важно помнить: эмоциональная реакция подростка не всегда окончательная оценка отношений.

В этом возрасте чувства могут быть очень интенсивными. Ребенок может искренне злиться на маму в 18:00, а в 20:00 прийти на кухню и тихо попросить чай.

Это не обязательно манипуляция или признак "нестабильного характера". Подросток еще учится понимать и регулировать свои эмоции.

Поэтому задача мамы - не доказывать свою любовь в ответ на каждую резкую фразу, а оставаться взрослой, способной выдержать эмоции ребенка.

Тело и внешность

Подростковый возраст - время очень сильных изменений тела. И мама может не заметить, насколько болезненно ребенок их переживает.

Подросток может стесняться своего тела, сравнивать себя с другими, постоянно смотреть на себя в зеркало или, напротив, избегать его.

Особо опасными могут быть невиновные, на первый взгляд, комментарии взрослых:

"Ты что-то поправилась"

"Надо меньше сладкого"

"Смотри, какая у тебя фигура стала"

Мама может думать, что мотивирует ребенка заботиться о себе. А подросток может услышать совсем другое: "Со мной что-то не так".

Поэтому в этом возрасте особенно важно осторожно говорить о теле, пище, весе и внешности. Ребенку гораздо важнее знать, что его тело - не повод для стыда и не условие любви.

Мамина собственная жизнь

Есть еще одна проблема, о которой говорят гораздо реже. Когда ребенок становится подростком, мама может вдруг остаться наедине с вопросом: "А кто я теперь кроме мамы?"

Много лет жизнь была организована вокруг ребенка: его школы, кружки, питание, домашние задания, друзья, болезни и поездки. А теперь ребенок все меньше нуждается в постоянном присутствии.

И это может вызвать не только облегчение, но и печаль, пустоту и растерянность. Иногда мама бессознательно пытается удержать былую близость из-за контроля. Не потому, что хочет сделать ребенку плохо, а потому, что ему самому страшно терять роль, которая была центральной частью его жизни.

Что помогает маме пережить этот период

Прежде всего следует изменить вопрос:

не "Как заставить подростка слушаться?", а "Как мне оставаться для него безопасным взрослым, когда он уже не маленький ребенок?"

не "Как заставить его рассказывать мне все?", а "Как сделать так, чтобы он знал: если ему станет действительно тяжело, ко мне можно прийти?"

не "Как не дать ему совершить ошибку?", а "Какие ошибки он может совершить сам, а где моя родительская ответственность - поставить границу?"

Самое важное - это позволить себе скучать по ребенку, каким он был. Это совершенно нормально скучать по маленькой девочке, которая засыпала у вас на руках.

Но взросление ребенка - это не исчезновение ваших отношений, а их перестройка.

Ребенок больше не нуждается в маме так, как раньше. Однако это не значит, что мама ей не нужна.

Одной из самых сложных задач материнства является не удержать ребенка у себя, а постепенно научиться отпускать его - оставаясь рядом.