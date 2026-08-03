Какой напиток выбрать утром для бодрости: кофе, матча или какао

Кофе дает быстрый заряд бодрости

По словам эксперта, кофе не производит энергию в организме. Настоящим источником энергии являются молекулы АТФ, образующиеся в митохондриях клеток. Кофеин только создает чувство бодрости благодаря своему действию на нервную систему.

"Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы. Именно аденозин накапливается в течение дня и сигнализирует мозгу об усталости. Когда эти рецепторы временно блокируются, человек меньше чувствует сонливость и кажется, что появилось больше энергии", - объясняет нутрициолог.

Кроме того, кофеин стимулирует нервную систему, способствуя высвобождению адреналина, норадреналина и кортизола. Благодаря этому увеличивается концентрация внимания, улучшается работоспособность и физическая выносливость.

Впрочем, эффект временный. Когда кофеин выводится из организма, накопленный аденозин снова начинает действовать, поэтому человек может почувствовать резкую усталость. У людей, чувствительных к кофеину, она может вызвать нервозность, учащенное сердцебиение или влиять на качество сна, особенно если пить во второй половине дня.

В то же время кофе обладает и полезными свойствами. Она содержит полифенолы - природные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки организма от окислительного стресса.

Для большинства здоровых взрослых безопасным считается количество до трех-четырех чашек кофе в день, если нет индивидуальных противопоказаний.

Матча имеет более плавный эффект

Матча также содержит кофеин, а в некоторых случаях его количество может быть даже выше, чем в чашке кофе. В то же время, этот напиток имеет и другие компоненты, которые изменяют характер его действия.

Одним из главных преимуществ матча является высокое содержание антиоксидантов. При регулярном употреблении они помогают защищать клетки от окислительного стресса и поддерживают общее состояние здоровья.

Кроме того, матч содержит аминокислоту L-теанин, которая положительно влияет на нервную систему. Именно она помогает сделать действие кофеина более мягким.

"L-теанин способствует выработке гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая помогает уменьшить чувство тревожности. Благодаря этому после матча люди реже сталкиваются с такими побочными эффектами кофеина, как дрожь, учащенное сердцебиение или резкое сужение сосудов", - объясняет диетолог.

В то же время эксперт напоминает, что, как и в случае с кофе, кофеин в составе матча лишь временно маскирует усталость. После того как его действие проходит, может появиться природное чувство истощения, ведь кофеин не создает энергию, а только влияет на механизмы ее восприятия.

Какао мягко бодрит

Какао оказывает более мягкое стимулирующее действие, чем кофе или матча. Оно содержит небольшое количество кофеина, а также флавоноиды, магний и природные соединения, поддерживающие работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

По словам Галины Сеник, какао частично блокирует аденозиновые рецепторы, но значительно слабее кофе. Кроме того, оно стимулирует выработку оксида азота, что способствует расширению сосудов, улучшению кровообращения и концентрации внимания.

Также какао способствует выработке эндорфинов, благодаря чему улучшает настроение и обеспечивает мягкий тонизирующий эффект.

Что лучше выбрать?

Выбор между кофе, матчем и какао зависит от индивидуальных особенностей организма. В то же время, важно помнить: ни один из этих напитков не производит энергию, а лишь влияет на биохимические процессы, создающие ощущение бодрости.

Основой хорошего самочувствия остаются полноценный сон, сбалансированное питание и достаточный отдых.

Поэтому с точки зрения безопасности следует анализировать свое состояние сердечно-сосудистой системы, метаболизм и как вы чувствуете после действия напитка.

"Каждый напиток может иметь место в рационе, но не стоит передозировать количество кофеина", - отметила она.