Как оголенный провод: почему мы взрываемся по пустякам на работе и дома и как с этим жить

Как мозг реагирует на угрозу и почему миндалина "искрит"

Как объясняет эксперт, наш мозг имеет жизненно важную функцию: защищать нас от опасности еще до того, как мы ее осознали. Для этого существует реакция стресса, "бей или беги". Агрессия в ней соответствует варианту "бей".

"Когда реакция нужна лишь на короткий момент, агрессия сама снижается, как только мы себя защитили. Но если мы находимся в состоянии стресса достаточно долго, миндалина, часть мозга, которая отвечает за оценку опасности, становится гиперчувствительной. Она начинает считывать как угрозу ранее нейтральные раздражители: другой тон собеседника, не так подобранное слово, выражение лица или взгляд. И подает сигнал: атакуй, мы в опасности", - говорит Анна Протасова.

Она добавляет, что хронический стресс влияет не только на миндалину. Он истощает способность мозга контролировать импульсы и обдумывать слова до того, как они сказаны.

Добавьте к этому недосыпание, постоянные обстрелы, неопределенность будущего, и получится действительно взрывчатая смесь. Нервная система в таком состоянии напоминает оголенный провод проволоку и "искрит" от любого напряжения.

Мы атакуем близких, потому что мозг видит вокруг опасность (фото: Getty Images)

Сортировка на "своих" и "чужих" и накопленная злость

Психотерапевт объясняет, что психика оценивает на безопасность не только среду, но и людей вокруг. Мы автоматически сортируем их на "своих" и "чужих": рядом со своими мы в безопасности, а чужие означают угрозу.

В безопасной ситуации нам относительно легко выдерживать отличия во взглядах или привычках, и другой человек не становится "чужим".

Но когда ощущение опасности растет, растет и чувствительность к отличиям. Тот, кто думает или ведет себя иначе, вдруг воспринимается как "чужой", и мы реагируем на него агрессивно.

"Агрессия способна накапливаться и становиться фоновой, когда мы не можем проявить ее там, где она возникает. Мы не можем ударить того, кто запускает шахеды по нашему городу, и не можем накричать на экономические проблемы. Поэтому злость постепенно накапливается внутри, как вода в сосуде. И когда этот контейнер переполняется, агрессия может выплеснуться на того, кто оказался под рукой", - отмечает экспертка.

Особенности характера и две крайности

Анна Протасова отмечает, что следует учитывать и особенности характера отдельного человека. Есть люди, которые с детства научились не показывать недовольство, чтобы "не портить отношения".

Такой человек долго молчит, а потом взрывается по пустякам и сам удивляется, откуда взялась такая сила. Причиной сильной реакции здесь становится именно накопившаяся злоба.

Бывает и противоположный вариант: человеку не хватает навыков управления злобой, и он легко раздражается и выражает агрессию в неконструктивных формах.

Мы накапливаем злость, а затем выбрасываем ее на тех, кто рядом (фото: Freepik)

Как овладеть агрессией и научиться саморегуляции

Мы не всегда выбираем, когда начать злиться, но можем управлять своими действиями. Здесь важно не подавлять эмоции, а наоборот, прислушиваться к себе:

Регуляция нервной системы. Помогут дыхательные практики, заземление или другие способы вернуть нервной системе чувство безопасности. Упражняться нужно регулярно, тогда в стрессовой ситуации вероятность "срыва" будет ниже.

Помогут дыхательные практики, заземление или другие способы вернуть нервной системе чувство безопасности. Упражняться нужно регулярно, тогда в стрессовой ситуации вероятность "срыва" будет ниже. Эмоциональная грамотность. Способность различать свои состояния и замечать агрессию еще до того, как она превратилась в неконтролируемый гнев.

Способность различать свои состояния и замечать агрессию еще до того, как она превратилась в неконтролируемый гнев. Новые модели поведения. Прямо и честно говорить о своих чувствах, не накапливая обид, а в конфликтных ситуациях брать паузу, когда эмоции становятся слишком сильными.

Прямо и честно говорить о своих чувствах, не накапливая обид, а в конфликтных ситуациях брать паузу, когда эмоции становятся слишком сильными. Помощь специалиста. Если вспышки агрессии стали регулярными, влияют на качество жизни и самостоятельно справиться с ними не удается, следует обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы разобраться с причинами и найти выход.

"Сейчас каждый из нас может чувствовать себя как оголенный провод, и часто это сигнал о том, как нам непросто. Поэтому такими важными становятся две вещи: внимательность к себе и сострадание к другим. Люди вокруг, скорее всего, так же истощены, и нередко ошибаются, забывают и опаздывают именно поэтому. Когда мы об этом помним, между нами появляется немного больше пространства для понимания и терпения друг к другу", - резюмирует Анна Протасова.