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Велнес 07 ноября 2026, 10:33

"Само пройдет": врач рассказала, почему люди часто игнорируют потребность в отдыхе

Татьяна Самарук Татьяна Самарук Редактор новостей Wave RBC.UA
Человек с плохим самочувствием (фото: magnific.com)
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Работа, домашние дела, дети и постоянные дедлайны часто заставляют людей откладывать заботу о собственном здоровье. Даже когда появляются температура, слабость или ломота в теле, многие продолжают работать, тренироваться и выполнять привычные обязанности, надеясь, что недомогание пройдет само.

Семейный врач Лилия Сарахман эксклюзивно для Wave RBC.UA объяснила, что часто люди игнорируют первые признаки болезни из-за нехватки времени, страха упустить рабочие дни или привычку терпеть дискомфорт.

Почему люди игнорируют симптомы

Во время инфекции организм тратит значительную часть ресурсов на борьбу с возбудителем. Если в этот период не давать себе достаточно отдыха, продолжать работать, заниматься спортом и недосыпать, нагрузка на организм растет.

По словам врача, это может ухудшить общее самочувствие, продлить период выздоровления, а при определенных инфекциях - увеличить вероятность осложнений.

Человек с плохим самочувствием (фото: magnific.com)

Чем вреден перенос болезни "на ногах"

Особенное внимательными следует быть во время гриппа. Это не просто сильная простуда, а вирусная инфекция, которая может иметь серьезное течение и влиять на разные органы и системы.

Среди возможных осложнений - вирусная или бактериальная пневмония, миокардит (воспаление сердечной мышцы), обострение хронических заболеваний, а в редких случаях - поражение нервной системы.

Важно, что осложнения могут возникать даже у людей, ранее не имевших проблем со здоровьем. Поэтому не следует самостоятельно назначать себе лекарства, в частности антибиотики, или откладывать консультацию с врачом, если состояние ухудшается.

Когда с температурой нужно оставаться дома

Лилия Сарахман рассказала, если повышение температуры сопровождается слабостью, ломотой в теле, кашлем или насморком, то лучше отказаться от работы и других привычных дел и остаться дома.

Это важно по двум причинам:

  • организму нужно время и силы для восстановления
  • человек с респираторной инфекцией может передавать его другим - коллегам, детям, людям старшего возраста и беременным женщинам.
Человек с повышенной температурой (фото: magnific.com)

Возвращение к привычному ритму жизни должно быть постепенным. По рекомендации врача, при респираторной инфекции следует ориентироваться на общее улучшение симптомов и не менее 24 часов без повышенной температуры без использования жаропонижающих препаратов.

Отдельное внимание следует обращать на динамику заболевания. Если после начального улучшения температура снова повышается, кашель усиливается, появляется одышка или боль в груди, необходимо обратиться за помощью.

Как понять, что организму нужен отдых

Не всегда потребность в восстановлении сопровождается очевидными симптомами инфекции. Иногда организм сигнализирует об истощении из-за изменений в самочувствии и повседневной активности.

Семейный врач советует обращать внимание на следующие признаки:

  • постоянную усталость, которая не проходит даже после сна
  • ухудшение концентрации и памяти
  • повышенную раздражительность и эмоциональное истощение
  • нарушение сна
  • снижение работоспособности
  • ощущение, что обычные ежедневные дела требуют гораздо больше усилий, чем раньше

Не нужно дожидаться момента, когда организм буквально заставит отказаться от привычных дел. Отдых во время болезни - не проявление слабости и не излишняя роскошь, а важная часть восстановления.

Человек хочет отдохнуть (фото: magnific.com)

Умение вовремя замечать изменения в самочувствии, обращаться за медицинской помощью и давать себе время на выздоровление помогает более ответственно относиться к собственному здоровью.