"Само пройдет": врач рассказала, почему люди часто игнорируют потребность в отдыхе
Работа, домашние дела, дети и постоянные дедлайны часто заставляют людей откладывать заботу о собственном здоровье. Даже когда появляются температура, слабость или ломота в теле, многие продолжают работать, тренироваться и выполнять привычные обязанности, надеясь, что недомогание пройдет само.
Семейный врач Лилия Сарахман эксклюзивно для Wave RBC.UA объяснила, что часто люди игнорируют первые признаки болезни из-за нехватки времени, страха упустить рабочие дни или привычку терпеть дискомфорт.
Почему люди игнорируют симптомы
Во время инфекции организм тратит значительную часть ресурсов на борьбу с возбудителем. Если в этот период не давать себе достаточно отдыха, продолжать работать, заниматься спортом и недосыпать, нагрузка на организм растет.
По словам врача, это может ухудшить общее самочувствие, продлить период выздоровления, а при определенных инфекциях - увеличить вероятность осложнений.
Чем вреден перенос болезни "на ногах"
Особенное внимательными следует быть во время гриппа. Это не просто сильная простуда, а вирусная инфекция, которая может иметь серьезное течение и влиять на разные органы и системы.
Среди возможных осложнений - вирусная или бактериальная пневмония, миокардит (воспаление сердечной мышцы), обострение хронических заболеваний, а в редких случаях - поражение нервной системы.
Важно, что осложнения могут возникать даже у людей, ранее не имевших проблем со здоровьем. Поэтому не следует самостоятельно назначать себе лекарства, в частности антибиотики, или откладывать консультацию с врачом, если состояние ухудшается.
Когда с температурой нужно оставаться дома
Лилия Сарахман рассказала, если повышение температуры сопровождается слабостью, ломотой в теле, кашлем или насморком, то лучше отказаться от работы и других привычных дел и остаться дома.
Это важно по двум причинам:
- организму нужно время и силы для восстановления
- человек с респираторной инфекцией может передавать его другим - коллегам, детям, людям старшего возраста и беременным женщинам.
Возвращение к привычному ритму жизни должно быть постепенным. По рекомендации врача, при респираторной инфекции следует ориентироваться на общее улучшение симптомов и не менее 24 часов без повышенной температуры без использования жаропонижающих препаратов.
Отдельное внимание следует обращать на динамику заболевания. Если после начального улучшения температура снова повышается, кашель усиливается, появляется одышка или боль в груди, необходимо обратиться за помощью.
Как понять, что организму нужен отдых
Не всегда потребность в восстановлении сопровождается очевидными симптомами инфекции. Иногда организм сигнализирует об истощении из-за изменений в самочувствии и повседневной активности.
Семейный врач советует обращать внимание на следующие признаки:
- постоянную усталость, которая не проходит даже после сна
- ухудшение концентрации и памяти
- повышенную раздражительность и эмоциональное истощение
- нарушение сна
- снижение работоспособности
- ощущение, что обычные ежедневные дела требуют гораздо больше усилий, чем раньше
Не нужно дожидаться момента, когда организм буквально заставит отказаться от привычных дел. Отдых во время болезни - не проявление слабости и не излишняя роскошь, а важная часть восстановления.
Умение вовремя замечать изменения в самочувствии, обращаться за медицинской помощью и давать себе время на выздоровление помогает более ответственно относиться к собственному здоровью.