"Само пройдет": врач рассказала, почему люди часто игнорируют потребность в отдыхе

Почему люди игнорируют симптомы

Во время инфекции организм тратит значительную часть ресурсов на борьбу с возбудителем. Если в этот период не давать себе достаточно отдыха, продолжать работать, заниматься спортом и недосыпать, нагрузка на организм растет.

По словам врача, это может ухудшить общее самочувствие, продлить период выздоровления, а при определенных инфекциях - увеличить вероятность осложнений.

Человек с плохим самочувствием (фото: magnific.com)

Чем вреден перенос болезни "на ногах"

Особенное внимательными следует быть во время гриппа. Это не просто сильная простуда, а вирусная инфекция, которая может иметь серьезное течение и влиять на разные органы и системы.

Среди возможных осложнений - вирусная или бактериальная пневмония, миокардит (воспаление сердечной мышцы), обострение хронических заболеваний, а в редких случаях - поражение нервной системы.

Важно, что осложнения могут возникать даже у людей, ранее не имевших проблем со здоровьем. Поэтому не следует самостоятельно назначать себе лекарства, в частности антибиотики, или откладывать консультацию с врачом, если состояние ухудшается.

Когда с температурой нужно оставаться дома

Лилия Сарахман рассказала, если повышение температуры сопровождается слабостью, ломотой в теле, кашлем или насморком, то лучше отказаться от работы и других привычных дел и остаться дома.

Это важно по двум причинам:

организму нужно время и силы для восстановления

человек с респираторной инфекцией может передавать его другим - коллегам, детям, людям старшего возраста и беременным женщинам.

Человек с повышенной температурой (фото: magnific.com)

Возвращение к привычному ритму жизни должно быть постепенным. По рекомендации врача, при респираторной инфекции следует ориентироваться на общее улучшение симптомов и не менее 24 часов без повышенной температуры без использования жаропонижающих препаратов.

Отдельное внимание следует обращать на динамику заболевания. Если после начального улучшения температура снова повышается, кашель усиливается, появляется одышка или боль в груди, необходимо обратиться за помощью.

Как понять, что организму нужен отдых

Не всегда потребность в восстановлении сопровождается очевидными симптомами инфекции. Иногда организм сигнализирует об истощении из-за изменений в самочувствии и повседневной активности.

Семейный врач советует обращать внимание на следующие признаки:

постоянную усталость, которая не проходит даже после сна

ухудшение концентрации и памяти

повышенную раздражительность и эмоциональное истощение

нарушение сна

снижение работоспособности

ощущение, что обычные ежедневные дела требуют гораздо больше усилий, чем раньше

Не нужно дожидаться момента, когда организм буквально заставит отказаться от привычных дел. Отдых во время болезни - не проявление слабости и не излишняя роскошь, а важная часть восстановления.

Человек хочет отдохнуть (фото: magnific.com)

Умение вовремя замечать изменения в самочувствии, обращаться за медицинской помощью и давать себе время на выздоровление помогает более ответственно относиться к собственному здоровью.