Почему зимой мы быстрее устаем и как вернуть энергию: советы врача

Как холод и нехватка солнца влияют на организм

Холод является физиологическим стрессором, заставляющим организм активнее работать, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. В частности, запускаются механизмы термогенеза - выработка тепла с участием бурой жировой ткани и митохондрий.

В то же время холодовые процедуры нельзя считать универсальным способом восстановления энергии. Для людей с хронической усталостью, нарушениями сна, недостаточным питанием или дефицитными состояниями интенсивное влияние низких температур может стать дополнительной нагрузкой.

"Если человек уже находится в состоянии хронической усталости, имеет нарушение сна, недостаточное питание или дефицитные состояния, интенсивный холодовой стресс может стать для него дополнительным фактором истощения, а не восстановления. Поэтому я поклонница постепенной адаптации - начинать стоит с обычных прогулок на свежем воздухе, без экстремальных процедур". - объясняет Ольга Бут.

Ольга Бут (фото предоставлено Ольгой)

Еще один фактор сезонной усталости - сокращение светового дня. Естественное освещение играет немаловажную роль в регуляции циркадных ритмов, отвечающих за чередование сна и бодрости.

Когда света становится меньше, человек может чаще ощущать сонливость, испытывать трудности с концентрацией и замечать снижение работоспособности.

Почему кофе и сладости не спасают от усталости

Столкнувшись с нехваткой энергии, многие привыкают пить больше кофе или перекусывать сладким. Однако такой способ борьбы с сонливостью дает только кратковременный эффект и не устраняет причины истощения.

"Кофеин временно уменьшает чувство усталости, а сладкое обеспечивает быстрое поступление глюкозы. Но это не устраняет причину энергетического дефицита. Избыток кофеина может усугублять тревожность и нарушать сон, а нерегулярное питание и недостаточная физическая активность - усугублять истощение", - отмечает врач.

Если чувство усталости становится постоянным и не проходит даже после отдыха, не стоит автоматически объяснять это сменой сезона. Причиной могут быть дефицит железа, витаминов B12 и D, фолатов или нарушение работы щитовидной железы.

В зависимости от жалоб и симптомов, врач может рекомендовать общий анализ крови, проверку уровня ферритина, тиреотропного гормона (ТТГ) и показателей углеводного обмена. Универсального перечня обследований от сезонной усталости нет - их подбирают индивидуально.

Усталая девушка (фото: magnific)

Как поддержать энергию зимой: три базовые привычки

По словам терапевта, вместо постоянной стимуляции организма следует сосредоточиться на ежедневных привычках, помогающих поддерживать нормальную работу физиологических систем.

Соблюдайте режим сна и получайте достаточно дневного света

Старайтесь ежедневно выходить на улицу, особенно в первой половине дня, когда естественное освещение помогает настроить биологические часы.

Также важно ложиться спать и просыпаться примерно в одно время. Стабильный режим поддерживает циркадные ритмы, влияющие на сон, гормональную активность и энергетический обмен.

Найдите время для ежедневного движения

Физическая активность поддерживает работу митохондрий, улучшает чувствительность тканей к инсулину и способствует более эффективному энергетическому обмену.

Для этого не обязательно заниматься интенсивным спортом: регулярные прогулки и умеренная активность в течение дня также не имеют значения.

Сбалансируйте питание

Не следует заменять полноценные приемы пищи кофе и сладостями. Организму нужны белки, сложные углеводы, полезные жиры, витамины и микроэлементы. Именно полноценный рацион обеспечивает клетки необходимыми питательными веществами для нормальной работы.

"И самое главное: организм не нужно постоянно стимулировать, его нужно научиться поддерживать. Ведь настоящая энергия рождается не от внешних стимуляторов, а от слаженной работы всех физиологических систем", - заключает врач.