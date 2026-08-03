Почему правильное питание не всегда приводит к снижению веса: ответ эндокринолога

Не только калории

По мнению специалиста, понятие "правильное питание" сегодня часто ассоциируется с популярными трендами, подсчетом калорий или отдельными "суперфудами". В то же время, универсального подхода, который был бы одинаково эффективным для всех, не существует.

Эндокринологиня отмечает, что важно обращать внимание не только на количество пищи, но и на ее состав, разнообразие и степень обработки.

Почему состояние кишечника имеет значение

Большую роль в работе организма играет микробиом кишечника. Именно он участвует в процессах пищеварения и усвоении питательных веществ.

Продукты природной ферментации, в частности квашеные овощи, могут быть частью сбалансированного рациона. Избыточное потребление сильно обработанных продуктов может уменьшать его разнообразие.

На что обратить внимание

Доманская советует внимательнее относиться к ежедневному рациону и выбирать продукты, легко вписывающиеся в сбалансированное питание.

Среди рекомендаций, которые она выделяет:

отдавать предпочтение сезонным овощам, фруктам и ягодам

регулярно включать в меню различные овощи

ограничивать чрезмерно обработанные продукты

следить за разнообразием источников белка, жиров и сложных углеводов

уделять внимание не только тому, что вы едите, но и режиму питания

Почему не стоит искать универсальное решение

Причины трудностей с похудением могут быть разными. Вес способны влиять на гормональный фон, уровень физической активности, сон, стресс, сопутствующие заболевания и другие индивидуальные особенности.

Именно поэтому, если вес длительно не меняется несмотря на усилия, следует не только пересмотреть пищевые привычки, но и обратиться к врачу, чтобы определить возможные причины и подобрать индивидуальный подход.

Здоровый образ жизни - это не строгие ограничения или модные тенденции, а сбалансированное питание, достаточная физическая активность и внимание к потребностям собственного организма.