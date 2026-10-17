Почему мы не умеем расслабляться и как избавиться от вины за отдых: советы психолога

Многие воспринимают отдых не как естественную потребность, а как вознаграждение, которое нужно заслужить. Они продолжают работать, даже когда устали, чувствуют вину за бездействие и не могут расслабиться даже в свободное время. Часто за этим стоят усвоенные с детства убеждения, что отдыхать можно только после того, как сделано все необходимое.

Почему возникает такая установка, как она влияет на взрослую жизнь и что поможет вернуть себе право на отдых, рассказала эксклюзивно для Wave RBC.UA гештальт-терапевт, педагог и автор тренинга "Самооцінки та комунікації" для подростков Любовь Рудницкая .

Откуда берется запрет на расслабление

"Отдохнем после смерти", "сначала работа, потом все остальное", "сначала все сделай, потом отдохнешь", "ничего не делаешь - ничего не добьешься", "какой может быть отдых, когда столько дел" - эти фразы многим знакомы еще с детства.

В некоторых семьях трудолюбие было не просто ценностью, а мерилом человеческого достоинства. Ребенка хвалили за оценки, достижения, помощь родителям и способность быть удобной, но значительно реже - за умение прислушиваться к себе, замечать усталость и останавливаться.

Отдых могли воспринимать как лень, а свободное время - как нечто, что нужно оправдать. Если ребенок хотел полежать, почитать для удовольствия или просто ничего не делать, он мог услышать: "Лучше бы чем-нибудь полезным занялся".

Постепенно ребенок усваивает не только правила поведения, но и определенную систему убеждений: быть хорошим - значит быть продуктивным и полезным.

Во взрослом возрасте эти убеждения могут превратиться во внутренние правила, которые человек уже не замечает.

Важно понимать, что родители не всегда сознательно формируют следующие установки. Часто они сами выросли в условиях, где отдых был недоступной роскошью, а тяжелый труд - способом выживания, проявлением ответственности или единственным знакомым путем к признанию.

Любовь Рудницкая (фото предоставлено психологом)

Однако то, что помогало предыдущим поколениям преодолевать сложные обстоятельства, не всегда полезно для взрослого человека сегодня.

Почему отдых вызывает вину, а не удовольствие

Человек, привыкший оценивать себя из-за производительности, может столкнуться с парадоксом: он наконец-то получает свободный вечер или выходной, но вместо облегчения испытывает тревогу.

Она смотрит фильм и думает о работе. Играет с друзьями и вспоминает невыполненные задания. Ложится спать раньше, но корит себя за то, что могла бы использовать это время с большей пользой.

Внешне такой человек может казаться чрезвычайно организованным, ответственным и целеустремленным. Однако внутри его активность иногда поддерживается не только интересом или амбициями, но страхом быть недостаточно хорошим.

Человек отдыхает (фото: magnific.com)

Степени психологических механизмов

В психологическом смысле здесь могут совмещаться несколько механизмов.

Самоценность становится зависимой от результатов. Человек чувствует себя хорошо, когда что-то сделал, кому-то помог или достиг поставленной цели. Когда она ничего не делает, ей сложно чувствовать, что она все равно остается ценной.

Формируется чувство, что отдых необходимо заслужить. Но список дел практически никогда не заканчивается. Как только человек выполняет одну задачу, появляется следующее. Если право на отдых зависит от полного отсутствия незавершенных дел, оно может так и не наступить.

Возникает привычка постоянно контролировать себя. Человек не просто работает, а непрерывно проверяет, достаточно ли он сделал, не тратит ли время зря или не отстает от других.

В таком состоянии отдых рассматривается как потеря контроля. Даже если организм нуждается в паузе, психике сложно принять ее без внутреннего сопротивления.

Человек отдыхает (фото: magnific.com)

Иногда человек настолько привыкает к напряженному ритму, что покой кажется ему необычным. Когда внешние раздражители исчезают, становится заметнее внутренний диалог: мысли о будущем, нерешенные вопросы, переживания и недовольство собой.

Поэтому не стоит ожидать, что после одного свободного вечера появится чувство глубокого расслабления.

Когда производительность становится мерилом собственной ценности

Проблема не в том, что человек любит работать, ставит амбициозные цели или стремится развиваться. Это может быть важной частью его жизни.

Сложности возникают тогда, когда труд перестает быть выбором и становится способом доказывать себе и другим собственную ценность.

В таком случае даже достижения не обязательно доставляют удовольствие. После завершения одного проекта нужно браться за следующий, после успеха - отвечать еще более высоким ожиданиям.

Этот механизм, по словам психолога, может проявляться в разных жизненных ситуациях:

человек переносит отпуск, потому что на работе нет незаменимых работников

чувствует вину, когда проводит выходной без конкретной цели

соглашается помогать другим, даже когда сама истощена

не может лечь спать, пока не выполнит все запланированные дела

обесценивает собственные результаты и считает, что могла бы сделать больше

воспринимает болезнь или вынужденную паузу как личную неудачу

Если такое поведение становится постоянным, оно может усугублять самочувствие, влиять на отношения и мешать восстановлению. Хроническая перегрузка также может являться одним из факторов эмоционального истощения.

Почему недостаточно просто сказать себе: "Ты имеешь право на отдых"

Рационально человек может соглашаться с тем, что нужен отдых. Он знает о важности сна, восстановлении и балансе между работой и личной жизнью. Однако знания не всегда изменяют эмоциональную реакцию.

Более того, попытка заставить себя расслабиться тоже может превратиться в очередную задачу. Человек начинает контролировать, достаточно ли хорошо он отдыхает, правильно медитирует или эффективно проводит выходные.

В результате даже отдых становится проектом, в котором нужно добиться определенного результата.

Поэтому важно не требовать от себя мгновенного покоя, а постепенно изменять отношение к нему.

Как научиться отдыхать

Отделить собственные убеждения от усвоенных в детстве правил

Первый шаг - заметить, какие мысли возникают в момент, когда вы пытаетесь остановиться. Попытайтесь задать себе вопрос: откуда мне знакомо это правило? Действительно ли я считаю его правильным или просто привык жить в соответствии с ним?

Возможно, в вашей семье действительно было принято осуждать бездействие. А может быть, вы наблюдали, как родители постоянно работали, отказывались от собственных нужд и считали усталость чем-то, что нужно молча терпеть.

Вы можете уважать трудолюбие своих родителей, но одновременно выбрать другое отношение к отдыху.

Не ждать, пока все дела будут завершены

Одна из самых распространенных ловушек - убеждение, что сначала нужно разобраться со всеми задачами, а уже потом отдыхать. В реальной жизни список дел почти никогда не бывает окончательно завершен.

Поэтому отдых следует планировать не как награду за проделанную работу, а как обычную часть повседневной жизни. Это может быть короткая прогулка, вечер без рабочих сообщений, чтение книги или время, когда вы не обязаны быть полезными.

Научиться различать вину и реальную ответственность

Чувство вины иногда возникает потому, что мы нарушаем собственные нравственные принципы или отступаем от привычных правил.

Например, если вы договорились выполнить важную задачу до времени, то это ответственность. Но если рабочий день завершился, а вы решили работать из-за страха показаться недостаточно усердными, то ситуация другая.

Спросите себя: есть ли сейчас конкретное обязательство, которое я должен выполнить, или я пытаюсь избавиться от тревоги из-за дополнительной работы?

Это помогает не отказываться от ответственности, а отличать ее от автоматического стремления делать больше.

Человек отдыхает (фото: magnific.com)

Позвольте себе отдых, не имеющий пользы

Людям, привыкшим оценивать все из-за производительности, бывает сложно отдыхать даже тогда, когда они формально свободны.

Они выбирают активности, помогающие развиваться, улучшать здоровье, поддерживать контакты или приобретать новые навыки. Все это может быть полезным, но иногда человеку нужно время, не имеющее никакой дополнительной цели.

Не нужно превращать каждый свободный час в инвестицию в собственное будущее.

Начинайте с небольших пауз

Лучше начинать с небольших, но реалистичных шагов. Например, выделить 15 минут на занятие, которое доставляет удовольствие, не проверять рабочую почту во время ужина или оставить часть выходного без планов.

Важно не оценивать каждую паузу по тому, как хорошо вы расслабились. Если во время прогулки вы продолжали думать о работе, это не значит, что прогулка была бесполезной.

Изменить внутренний диалог

Привычные фразы, которые мы себе говорим, могут поддерживать постоянное напряжение. Поэтому полезно постепенно заменять категорические требования на более реалистичные формулировки:

вместо "Я не заслужил отдыха" можно сказать "Отдых не нужно заслужить. Это одна из моих базовых потребностей"

"Я трачу время" - "Я использую это время для восстановления или удовольствия, и это тоже имеет ценность"

"Сначала все сделаю, а потом отдохну" - "Я могу выполнять важные задачи и одновременно оставлять время для себя"

Просмотреть собственное представление об ответственности

У некоторых людей отдых вызывает тревогу не только по личным убеждениям, но и по реальным обстоятельствам. Они могут иметь значительную рабочую нагрузку, финансовые трудности, обязанности по уходу за детьми или близкими.

Иногда нужно просмотреть распределение домашних обязанностей, установить границы на работе, попросить о помощи или скорректировать нагрузку.

Не стоит объяснять какую-либо усталость только психологическими установками. На способность восстанавливаться оказывают влияние и условия жизни, и состояние здоровья, и доступность времени и ресурсов.

Отдых - не вознаграждение за то, что вы достаточно хороши

Самое сложное в учебе отдыхать -принять мнение, что человек не должен все время быть полезным.

Мы можем любить свою работу, стремиться к развитию, заботиться о близких и одновременно иметь право на паузу. Эти вещи не противоречат друг другу.

Не нужно сначала достичь всех целей, решить все проблемы, стать идеальным работником, партнером или отцом, чтобы наконец-то позволить себе отдохнуть.

Любовь Рудницкая добавила, что если в детстве вас научили, что отдыху нужно заслужить, во взрослом возрасте вы можете постепенно научиться другому. Отдых не является доказательством вашей слабости, безответственности или недостаточной амбициозности.