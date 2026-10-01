Нужно ли ходить к косметологу, если ничего не беспокоит: ответ врача

Нужно ли регулярно ходить к косметологу

По ее словам, само по себе отсутствие регулярных процедур не означает, что человек недостаточно ухаживает за кожей. Не всем нужны чистки, шлифовка, инъекционные процедуры или другие косметологические вмешательства.

"Как врач-косметолог я считаю, что нет - регулярные процедуры не обязательны только потому, что "так надо", - отметила Юлия Ярмолюк.

В то же время даже при отсутствии жалоб консультация специалиста может быть полезна. Прежде всего, она помогает определить тип кожи и ее актуальные потребности, а также подобрать соответствующий домашний уход.

Именно ежедневную рутину врач считает важной составляющей поддержания здоровья кожи. По ее словам, правильно подобранный домашний уход может играть значительную роль в ее состоянии.

Косметологические процедуры (фото: magnific.com)

Когда обращаться к дерматологу

Отдельно Юлия Ярмолюк советует не забывать о профилактических осмотрах кожи. Речь идет, в частности, о проверке пигментных пятен и других новообразований.

Особенно внимательными следует быть людям, у которых много родинок или появляются новые. Важно следить за изменениями уже имеющихся образований и обращаться к врачу, если они меняют вид или вызывают беспокойство.

Для здорового человека с небольшим количеством обычных родинок врач рекомендует профилактический осмотр дерматолога примерно раз в год.

Таким образом, регулярность по уходу за кожей не обязательно означает постоянные косметологические процедуры. Значительно важнее базовый домашний уход, внимание к изменениям кожи и своевременные консультации врача при необходимости.