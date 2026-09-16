Бывает ли "слишком рано" для пластики: хирург рассказал, когда можно переусердствовать

Нет универсального возраста

По словам специалиста, в пластической хирургии нет универсального возраста, после которого или до какой операции категорически запрещены. Основным ориентиром должны быть цифры в паспорте, а конкретные показания.

"В пластической хирургии нет понятия "рано", ведь вмешательство проводится категорически по показаниям", - объясняет врач.

Например, блефаропластика может быть актуальна и для молодых пациентов. Если нависание век или чрезмерно выраженные жировые грыжи в области вокруг глаз обусловлены генетической предрасположенностью и создают эстетический дискомфорт, врач может рассматривать операцию как способ коррекции этой особенности.

Подобный подход касается и пластики груди. Маммопластика охватывает увеличение, уменьшение и подтяжку груди.

Александр Матвиюк (фото: instagram.com/dr.matviyuk)

Медик рассказал, что причиной для операции может быть как недостаточный объем, не отвечающий ожиданиям пациентки, так и чрезмерно большая грудь, вызывающая дискомфорт.

Еще одно направление - коррекция локальных жировых отложений. Если определенные зоны, например "бока", "голифе" или нижняя часть живота, плохо подвергаются изменениям с помощью питания и физической активности, одним из вариантов коррекции может быть липосакция.

В то же время решение о любом хирургическом вмешательстве должно приниматься после консультации со специалистом и оценки реальных показаний. Само желание изменить определенную черту внешности не всегда означает, что для этого требуется операция.

Можно ли "переусердствовать" с пластикой

По мнению Александра Матвиюка, в пластической хирургии действительно можно перейти предел, когда количество или характер вмешательств уже не отвечают реальной потребности пациента.

Особенно рискованной такая ситуация может быть тогда, когда у хирурга недостаточно опыта или пытается удовлетворить любое желание пациента, даже если для этого нет достаточных показаний.

Александр Матвиюк (фото: instagram.com/dr.matviyuk)

Профессиональная консультация иногда может завершиться отнюдь не рекомендацией совершить операцию. Если хирург не видит достаточных показаний или считает, что ожидаемый результат не оправдывает риски вмешательства, отказ от операции также может быть правильным решением.

"У меня лично есть такие консультации, после которых я точно знаю, что сделки не будет, и это тоже правильный выбор", - говорит Матвиюк.

Таким образом, вопрос "не рано ли делать пластику" не всегда можно измерить возрастом. Значительнее конкретные анатомические особенности, наличие показаний, состояние здоровья, реалистичные ожидания и решения, принятое после консультации с квалифицированным хирургом.