В приложении Укрзализныци появились "кавычки" возле мест: что означает новая отметка

Что означают "лапки" возле мест

Небольшая иконка появляется непосредственно на схеме вагона у места пассажира, оформившего поездку вместе с животным.

Таким образом, еще до приобретения билета можно увидеть, будет ли рядом ехать домашний любимец.

Это позволяет пассажиру самостоятельно решить, хочет ли он выбрать место рядом с животным или, напротив, сесть подальше.

В Укрзализныце объяснили нововведение просто: "Все нас просили, а мы взяли и сделали".

Укрзализныця добавила кавычки возле мест в приложении (скриншот)

Как работает новая функция

Отметка связана с оформлением перевозки домашних животных.

Когда пассажир при покупке билета добавляет соответствующий документ на перевозку любимца, система получает информацию о том, что на этом месте будет ехать человек с животным, и может показать возле него "лапку".

Новая функция может быть особенно полезна как владельцам животных, желающих найти соседей с любимцами, так и людям с аллергией или тем, кто по другим причинам не хочет ехать рядом с ними.

В то же время пассажиры уже сообщают, что отметка пока отображается не по всем направлениям.

Укрзализныця пока не обнародовала отдельный перечень рейсов, где функция уже работает.