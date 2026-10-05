Определено 8 самых зеленых городов Европы: кто попал в список

Список самых зеленых городов

В финале оказались пять крупных городов, соревнующихся за главный титул, и три меньших города - претенденты на Green Leaf.

Эксперты оценивали не только уже реализованные экологические проекты, но и то, насколько амбициозны планы городов по адаптации к изменению климата, сокращению загрязнения и развитию зеленых территорий.

Премия European Green Capital предназначена для городов с населением более 100 тысяч человек. В этом году в финал прошли:

Ольборг, Дания

Бельско-Бяла, Польша

Кошице, Словакия

Порту, Португалия

Сарагоса, Испания

Сарагоса

Получила высокие оценки развития городской зеленой инфраструктуры. В городе работают над объединением парков, речных зон, водно-болотных угодий и других природных территорий в целостную систему.

Такой подход должен не только поддерживать биоразнообразие, но и помогать городу противостоять риску наводнений.

Сарагоса (фото: wikipedia)

Порту

Получила особое внимание за работу с водными ресурсами и адаптацию к изменению климата.

В последнее десятилетие город модернизировал соответствующую инфраструктуру, восстанавливал экосистемы, создавал парки, способные задерживать дождевую воду во время сильных осадков, а также начал использовать очищенные сточные воды для орошения и уборки улиц.

Порту (фото: pinterest.com)

Бельско-Бяла

Продемонстрировало заметный прогресс в сокращении выбросов от отопления и зданий. В городе реализовали более 30 целевых мер, а модернизация системы централизованного отопления помогла повысить энергоэффективность.

Бельско-Бяла (фото: wikipedia.org)

Ольборг

Сделал акцент на адаптации к климатическим изменениям, привлечении жителей к принятию решений и развитию системы управления отходами.

Ольборг (фото: wikipedia.org)

Кошице

В свою очередь, показали стабильные результаты в разных сферах устойчивого развития. В частности, город использует данные о качестве воздуха при планировании развития территорий и привлекает жителей к мерам по адаптации к климатическим изменениям.

Кошице (фото: pinterest.com)

В краткий список премии "Зеленый лист" для городов с населением от 20 до 100 тысяч жителей вошли три города:

Бенидорм, Испания

Чиклана-де-ла-Фронтера, Испания

Эштаррежа, Португалия

Финалисты представят свои экологические стратегии международному жюри 7 и 8 октября. Города должны рассказать не только об уже реализуемых проектах, но и о планах, которые они готовы воплотить в течение 2028 года, если получат соответствующий статус.