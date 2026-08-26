Выглядят нереально: самые удивительные места с Google Maps
На Google Maps можно обнаружить немало локаций, которые выглядят почти нереально. Вот несколько мест, которые удивляют даже опытных исследователей.
Об этом Wave RBC.UA пишет со ссылкой MapOddity.
Зигзагообразные узоры в пустыне Гоби
В китайской пустыне Гоби есть огромные геометрические конструкции, особенно хорошо заметные на спутниковых снимках. Необычные белые линии и зигзагообразные узоры в свое время породили множество предположений: от секретных военных испытаний до конспирологических теорий о возможных сигналах внеземных цивилизаций.
Загадочные конструкции в китайской пустыне действительно связаны с технологиями наблюдения из космоса, однако называть конкретный зигзагообразный узор доказанной "мишенью для шпионских спутников" не стоит.
Именно этот предел между загадкой и технологиями делает пустыню Гоби одним из самых интересных мест для тех, кто рассматривает спутниковые снимки Земли.
Застывшее во времени крыло самолета
В ледяной дикой природе острова Эллеф-Рингнес, являющейся частью отдаленной канадской территории Нунавут, находится чрезвычайная реликвия арктических исследований - место крушения самолета Douglas C-47 Skytrain, застывшего во времени с 1949 года.
9 октября 1949 года грузовой самолет C-47 ВВС США пытался взлететь с грунтовой взлетно-посадочной полосы станции при неблагоприятных условиях. Снегопад, туман и накопление льда на крыльях и лобовом стекле кабины пилотов привели к аварийной посадке перегруженного самолета.
Чудом все десять человек на борту - шесть членов экипажа ВВС США и четверо гражданских пассажиров - выжили. Хотя трое членов экипажа получили ранения, все остальные остались невредимыми.
Холодные, сухие условия и изоляция оградили самолет от значительного разрушения, превратив его в жуткую капсулу времени авиации середины 20-го века.
Каменный круг Адрар Мадет
Посреди бескрайней пустыни Тенере в Нигере лежит удивительный каменный круг. Его диаметр составляет около 18-20 метров, а на значительном расстоянии вокруг него расположены меньшие стреловидные маркеры.
С высоты конструкция напоминает огромный компас, потерянный среди одного из самых безлюдных регионов Сахары.
Десятилетиями необычный объект привлекал внимание путешественников, фотографов и пустынных исследователей. Его удаленность и геометрическая форма породили разные предположения о происхождении сооружения - от доисторического ритуального объекта до навигационного знака.
Однако доказательств доисторического происхождения круга нет.
Lagoa Humanóide
В зеленой сельской местности вблизи Иаканги, в штате Сан-Паулу, Бразилия, расположен необычный водоем Lagoa Humanóide. С высоты он напоминает огромную человеческую фигуру - с головой, туловищем, руками и ногами. Необычная форма хорошо видна на аэроснимках и спутниковых картах.
Это не естественное образование, а искусственный водоем на частной территории, созданный в форме человеческого тела.
Lagoa Humanóide остается своеобразной географической загадкой: ее искусственное происхождение и необычная форма очевидны, но история создания водоема до сих пор остается малоизвестной.
Гора Такахе - вулканическая тайна Антарктиды
В ледяной пустыне Земли Мари Берд в Западной Антарктиде есть гора Такахе - одна из самых молодых и интересных вулканов континента. Ее почти идеальная коническая форма и огромная кальдера особенно эффектно смотрятся на спутниковых и аэрофотосъемках.
Такахе - это щитовой вулкан высотой около 3460 метров, диаметром примерно 30 километров.
Вулканические отложения свидетельствуют о многочисленных извержениях, среди которых были как наземные, так и связанные с взаимодействием магмы и льда.
Приблизительно 8 тысяч лет назад Такахе пережил мощное взрывное извержение, пепел от которого обнаружили в антарктических ледовых кернах на значительном расстоянии от вулкана.
Гигантские фигуры пустыни Колорадо
Посреди пустыни Колорадо недалеко от города Блайт в Калифорнии расположены Блайт-Инталиос - группа огромных геоглифов с изображениями людей и животных. Самая большая человеческая фигура достигает около 52 метров в длину, а полностью рассмотреть ее очертания можно преимущественно с высоты.
Геоглифы создали коренные народы региона, вероятно, несколько сотен или более тысячи лет назад. Их возраст оценивается примерно в 450-2000 лет. В традициях народов мохавэ и кечан человеческие фигуры связывают с Мастамхо - творцом всего живого.
С высоты эти древние рисунки среди пустыни выглядят почти нереально - и именно поэтому остаются одной из самых интересных археологических загадок Калифорнии.
Удивительные сооружения в Антарктиде
Среди безлюдных снежных полей Антарктиды станция Конен отличается необычным зрелищем: ряд одинаковых сооружений, каждое примерно 50 метров в длину, расположенных с точным выравниванием на участке более 1 километра.
Их упорядоченное размещение в такой изолированной и экстремальной среде вызывает вопросы их назначения и функции.
Расположение и размер этих сооружений свидетельствуют о том, что они служат определенным научным или логистическим целям.