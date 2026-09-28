От польской границы до вокзала Львова: что известно о планах на новую евроколею

Евроколея "Мостиска - Скнилов"

По его словам, развитие европути не предусматривает отказ от железнодорожной сети стандарта 1520 мм. Речь идет о параллельном использовании двух систем, которые должны дополнять друг друга.

Европейский стандарт пути - 1435 мм - обеспечивает прямой доступ к международным железнодорожным коридорам. В то же время путь 1520 мм остается основой внутреннего сообщения Украины и грузовых перевозок.

Еще в 2025 году Министерство развития общин и территорий сообщало о планах построить вторую евроколею в Украине от польской границы до Скнилова, недалеко от Львова. Ее протяженность должна составлять около 80 километров.

В то же время, по словам Яковенко, Скнилов рассматривают прежде всего как мультимодальную грузово-терминальную площадку, которая будет иметь доступ к обоим стандартам пути. Центральным пассажирским узлом Львова должен оставаться Главный железнодорожный вокзал.

Проект европути "Мостиска - Скнилов" уже прошел государственную экспертизу. В настоящее время прорабатывается вопрос его финансирования. Следующим этапом должна стать разработка технико-экономического обоснования продления евроколеи от Скнилова непосредственно до Главного вокзала Львова.

Где в Украине уже есть евроколея

Первую в Украине европуть открыли 6 сентября 2025 года в Ужгороде. Она имеет протяженность около 22 километров и соединила город с европейской железнодорожной сетью. Уже 12 сентября новым путем отправились поезда в европейские города.

В дальнейшем евроколию планируют продолжать в направлении Львова.

Отдельный проект предусматривает строительство евроколии между Черновцами и румынской Сучавой. В случае реализации замысла Черновцы могут стать вторым областным центром Украины после Ужгорода, который будет иметь непосредственный выход на европейскую железнодорожную сеть.