Украинские кофейни, которые удивляют декором: они не похожи на другие
Кофейни сегодня - это не только место, где можно выпить утренний кофе или встретиться с друзьями. Некоторые заведения превращают интерьер в часть собственной истории: здесь можно оказаться среди винтажных фотокамер, почувствовать атмосферу старого Львова или рассматривать дизайнерские детали, вдохновленные украинской культурой.
Wave RBC.UA собрали украинские кофейни, которые привлекают внимание необычным декором, оригинальными концепциями и просторами, в которых хочется задержаться подольше.
DROP, Ковель
В кофейни DROP дизайнер Александр Махно сделал ставку на природные материалы и необычные формы. Вместо стандартного декора здесь используются фактурное дерево, бетон и металл, которые создают контраст между естественностью и современным дизайном.
Одна из самых выразительных деталей - потолок, декорированный настоящими корнями деревьев. В сочетании с дубом, фактурные поверхности которого хранят природные трещины, и авторскими светильниками в форме капель кофе это создает почти скульптурное пространство.
Интерьер отсылает к природным ландшафтам и традиционным украинским материалам, но переосмысливает их в современном формате.
Фиксаж, Львов
Это вариант для тех, кому нравится винтажная эстетика. Это кафе сочетает кофейную культуру с музейной атмосферой: в интерьере представлены старинная фототехника и предметы, связанные с историей фотографии и кино.
Вместо привычных декоративных композиций здесь привлекают настоящие экспонаты, которые можно рассматривать, пока готовится кофе. Такая концепция превращает визит в небольшое путешествие в историю визуального искусства.
Заведение также известно разными способами приготовления кофе, поэтому здесь можно совместить знакомство с коллекцией и дегустацию напитка.
Кабинет, Львов
Главным элементом интерьера стали книги. Полки, заполненные изданиями и уютные места для чтения создают атмосферу старой читальни.
Заведение объединяет форматы кофейни, пекарни, кондитерской и пространства для чтения. Здесь можно сделать паузу посреди города, заказать кофе с десертом и провести время с книгой.
В отличие от кофейни, где дизайн построен вокруг ярких инсталляций, "Кабинет" привлекает другим подходом: декор здесь не отвлекает от отдыха, а формирует его настроение.
Heisenberg Coffee, Днепр
Кофейня, вдохновленная сериалом "Пуститься берега" (Breaking Bad). Ее интерьер напоминает химическую лабораторию: оборудование, функциональные коммуникации и стеклянная зона обжарки кофе поддерживают тематическую концепцию.
Отдельная деталь - стол, дизайн которого отсылает к культовому предмету из сериала.
Frank Café, Киев
Небольшое кафе площадью всего 19 м², оформленное с воодушевлением от итальянских кофейных баров середины XX века. Хромированные поверхности, блестящий потолок, неоновые акценты и барные стулья с узорчатой обивкой создают атмосферу ретродайнера.
Львовская копальня кофе
"Львовская копальня кофе" - один из примеров того, как интерьер может стать продолжением истории бренда. Концепция заведения обыгрывает легенду о кофе, который якобы добывают под землей, а само пространство напоминает тематическую копальню.
Посетители приходят сюда не только по напиткам и десертам, но и за атмосферой: подземными залами, необычным оформлением и театрализованной подачей отдельных кофейных позиций. Здесь можно приобрести кофе и тематические сувениры.
Это пример заведения, где декор работает не как отдельное украшение, а как часть истории.