Санатории снова в моде: что известно о новом велнес-тренде и где отдохнуть в Украине
Вместо роскошных спа и пятизвездочных курортов все больше людей выбирают санатории. Заведения, еще недавно ассоциировавшиеся с оздоровлением старшего поколения, сегодня переживают настоящее возрождение благодаря новому тренду на медленный отдых и заботу о ментальном здоровье.
Чем особенны санатории и где отдохнуть в Украине, рассказывает Wave RBC.UA.
Почему санатории снова стали трендом
В последние годы в мире набирает популярность так называемый slow wellness - формат отдыха, который делает ставку не на роскошь, а на восстановление физических и психологических сил. Именно поэтому санатории вновь оказались в центре внимания.
Заведения с старинными интерьерами, лечебными процедурами, минеральной водой, массажами и четким расписанием начали привлекать не только людей старшего возраста, но и молодежь. Причина проста: после многих лет жизни в условиях постоянного стресса на фоне войны все больше людей ищут место, где можно расслабиться и ни о чем не думать.
Популярности тренду добавляют и соцсети. В Threads, TikTok и Instagram все чаще появляются кадры из санаториев, где пользователи делятся опытом отдыха.
В санаториях можно найти оздоровительные процедуры, бюветы с минеральной водой, старинные корпуса и питание. Здесь есть природа, чистый воздух и самое главное для ментального восстановления - покой и тишина.
Где отдохнуть в Украине
В Украине немало курортов, где можно совместить отдых с оздоровлением. Большинство из них расположены вблизи источников минеральных вод, лечебных грязей или в регионах с мягким климатом и живописной природой.
Трускавец
Один из самых известных бальнеологических курортов Украины. Город славится минеральной водой "Нафтуся", бюветами и большим количеством санаториев, где предлагают оздоровительные программы, массажи, физиотерапию и спа-процедуры.
Сходница
Небольшой курортный поселок в предгорьях Карпат, известный десятками природных источников минеральной воды различного состава. Здесь можно совместить оздоровление с прогулками по горам и отдыхом на природе.
Моршин
Еще один популярный бальнеологический курорт с разнообразными минеральными водами, которые благотворно влияют на желудок, кишечник и печень. Сюда приезжают не только ради лечебных программ, но и ради возможности провести несколько дней в неспешном ритме.
Хмельник
Курорт известен уникальными радоновыми водами и торфяными грязями. Здесь работают современные оздоровительные комплексы, специализирующиеся на лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы.
Поляна
Один из самых популярных закарпатских курортов, где можно совместить отдых среди гор с лечением минеральными водами. Это отличный выбор для тех, кто хочет восстановить силы и насладиться карпатскими пейзажами.
Миргород
Один из старейших курортов Украины, известный своей лечебной минеральной водой. Помимо санаторного лечения, здесь можно насладиться уютными парками и неспешной атмосферой города.
Сколько стоит отдых в украинских санаториях
Цены на санаторный отдых в Украине зависят от курорта, категории номера и набора услуг. Если речь идет о проживании одного человека с трехразовым питанием, то в среднем придется заплатить от 1 500 до 2 300 грн в сутки.
В премиальных оздоровительных комплексах цены значительно выше. Например, сутки проживания с трехразовым питанием для одного человека могут стоить от 4 000 грн и более, в зависимости от категории номера и перечня услуг.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт "Санаторії України", zahid.travel.