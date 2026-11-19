Необычное выступление роботов

Выступления стали частью подготовки ко встрече мировых лидеров, среди которых президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и России Владимир Путин. Их трехсторонняя встреча намечена на полях саммита АТЭС.

По информации Reuters, более 100 роботов выполнили совместную хореографическую постановку на одной из центральных площадей города. Выступление собрало немало зрителей - местных жителей и туристов, снимавших действо на телефоны.

Развлекательная программа не ограничилась танцами. В другой локации работы устраивали показательные поединки и показывали приемы боевых искусств.

Также роботизированная рука подавала посетителям мороженое, а в медиацентре саммита автоматизированные устройства готовили кофе для журналистов.

Китай показал технологические разработки

Таким образом Китай использовал международное мероприятие, чтобы продемонстрировать собственные технологические разработки и достижения в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Шэньчжэнь, считающийся одним из главных технологических центров страны, стал площадкой для демонстрации того, как роботов постепенно привлекают не только к промышленности, но и к повседневной жизни.