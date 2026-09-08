Вернуть из небытия: как в Киеве создали музейное пространство на месте древней надвратной церкви

На территории Михайловского Златоверхого монастыря сегодня уже функционирует музейно-археологическое пространство "Надвратная церковь и Киев 10-13 веков". Эта инициатива акцентирует внимание на сохранении и презентации археологического и архитектурного наследия древнерусской эпохи.

Музейное пространство "Надвратная церковь и Киев 10-13 веков" (фото предоставлено автором)

Надвратная церковь Михайловского Златоверхого монастыря была построена в XII веке и служила главным входом в обитель. По мнению многих историков, она была разрушена во время нашествия войск Батыя и больше не восстанавливалась. О ней забыли более чем на семь веков. А затем, в 1930-е годы, русско-большевистские оккупанты разрушили весь комплекс монастыря, оставив лишь несколько объектов. Если бы им тогда полностью удалось осуществить запланированное строительство, мы бы не увидели и восстановленный монастырь, да и о его надвратной церкви никогда бы не узнали.

Систематические научные исследования участка, где располагалась надвратная церковь, начались перед восстановлением монастырского комплекса в конце 1990-х годов. Исследуя культурный слой 10–13 веков, археологи обнаружили фундаменты и остатки стен надвратной церкви. Среди находок того раскопа были фрагменты плинфы, фрагменты древнерусской керамики, предметы быта, элементы металлического украшения и остатки строительных растворов. Вместе с тем результаты раскопок позволяют уточнить границы монастырской территории XII века, технологии строительства того периода и планировочную структуру Верхнего города Киева. А остатки надвратной церкви накрыли павильоном и о них почти… забыли на четверть века, даже не поставив на государственный учет.

Музейное пространство "Надвратная церковь и Киев 10-13 веков" (фото предоставлено автором)

Только в 2025 году по инициативе археологов, представителей ГИАЗ "Древний Киев" и общественных организаций "Украина Инкогнита" и "Смелые восстанавливать" начались работы по музеефикации остатков надвратной церкви. Параллельно была составлена учетная документация, и сегодня объект уже официально является памятником археологии.

Важной составляющей реализации проекта стало участие общественности в формате толок. Волонтерские уборки и благоустройство территории проводились с привлечением специалистов-археологов, которые инструктировали участников относительно правил работы с культурным слоем. Участники толок помогали расчищать площадку от строительного мусора, вывозить грунт, которым объект законсервировали еще в 1990-е, и готовить участок и объект к созданию музейного пространства. Такой подход значительно ускорил техническую часть работ и обеспечил взаимодействие между научным сообществом и горожанами.

Конечной целью проекта было и остается создание музейно-археологического пространства непосредственно на месте исследований. Концепция предусматривает сочетание сохранившихся аутентичных элементов с современными музейными технологиями.

Кроме волонтеров, в реализации проекта очень помогли меценаты, которые предоставили гравий для пола, а также обработали и покрасили стены павильона. На стенах разместили информационные стенды и баннеры. Но работа еще не завершена, поскольку в павильоне также запланирована экспозиция археологических артефактов, посвященных тому периоду. Там уже есть плинфа с отпечатками следов животных и человеческой ступни. В целом экспозиционное пространство будет освещать три основные темы: градостроительную структуру Киева 10–13 веков, историю строительства и функционирования Михайловского монастыря, а также методику современных археологических исследований.

Проект "Надвратная церковь и Киев 10-13 ст." стал уникальным явлением для музейной среды Киева. Он оказался возможным благодаря коммуникации, порой довольно сложной, всех со всеми: ученых, волонтеров и коммунальных властей. При оценочной стоимости в 1–1,5 млн грн в 2025–2026 гг. практически не было потрачено бюджетных средств.