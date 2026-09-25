Осень без дождя: 5 городов Европы, где можно гулять без зонтика

Лиссабон, Португалия

Лиссабон осенью не торопится прощаться с летом. В сентябре здесь обычно тепло, а октябрь остается удобным для прогулок без верхней одежды в солнечные часы.

Город хорошо подходит для неспешных маршрутов: можно подняться по узким улицам Алфами, пройтись вдоль Тежу, заглянуть на одну из городских смотровых площадок или просто провести несколько часов в кафе на улице.

Беленская башня на правом берегу реки Тежу (фото: pinterest)

Следует учесть, что ближе к концу осени осадков становится больше, поэтому для поездки в ноябре прогноз лучше проверять заранее.

Мадрид, Испания

Столица Испании - один из вариантов для тех, кто хочет продлить городской сезон прогулок. Осень в Мадриде часто солнечная, а воздух становится гораздо комфортнее после летней жары.

Именно осенью приятно гулять по парку Ретиро, исследовать районы Маласанья и Ла-Латина, останавливаться на кофе или обед под открытым небом. Вечером температура может заметно снижаться, поэтому легкая куртка точно не будет лишней.

Парк Буэн-Ретиро (фото: wikipedia.org)

Рим, Италия

Рим осенью становится особенно удобным для пеших маршрутов: летняя жара падает, а город все еще сохраняет теплую погоду. Сентябрь и первая половина октября могут быть отличным временем для долгих прогулок по историческому центру.

За один день здесь можно пройти от Колизея до Пантеона, потеряться в улочках Трастевере, сделать паузу на джелато и встретить закат на одной из городских площадей.

Колизей (фото: wikipedia.org)

Полностью исключать дождь не стоит - осень в Риме все же может быть переменчивой. Но зонтик здесь не обязательно станет главным аксессуаром поездки.

Афины, Греция

Если хочется еще несколько лет, осенью стоит обратить внимание на Афины. В сентябре город остается теплым, а в октябре температура обычно становится более комфортной для длительных прогулок.

Афины также удобны как точка для сочетания городской поездки с морем: если погода позволяет, после прогулки по центру можно отправиться к побережью.

Афины (фото: pinterest)

Севилья, Испания

Севилья - вариант для тех, кто не готов окончательно прощаться с теплом. После жаркого лета осень делает город гораздо более приятным для пеших маршрутов.

Здесь можно гулять по историческому центру, рассматривать архитектуру площади Испании, заходить в сады Алькасар и завершать день тапасами на открытой террасе.

Севильский Алькасар (фото: wikipedia.org)

В сентябре может быть все еще очень тепло, поэтому для активных прогулок более комфортными могут быть утренние и вечерние часы.

Что учесть перед поездкой

Даже в городах с более сухой и солнечной осенью погода не бывает гарантированной. Сентябрь обычно предсказуем для теплой поездки, тогда как в октябре и ноябре вероятность дождей постепенно растет.

Поэтому вместо того, чтобы совсем отказываться от зонта, можно взять компактную складную модель или легкую дождевик-куртку. Главный план путешествия оставить неизменным: много гулять, исследовать новые районы и ловить последнее осеннее солнце.