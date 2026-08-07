Бархатный сезон: где есть шанс догнать лето

Наталья Якименко, директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!", советует читателям Wave RBC.UA внимательно выбирать направление.

"Не все курорты одинаково хорошо подходят для бархатного сезона. Адриатическое море быстро остывает, поэтому можно не получить того пляжного отдыха, на который рассчитываешь. На черноморском побережье Болгарии уже возможны прохладные дни. В то же время Турция, Египет, Греция, Тунис и Испания остаются беспроигрышным выбором: комфортная погода, теплое море и значительно меньше туристов. Кроме того, начало осени — прекрасное время для круизов: уже не так жарко, можно неспешно увидеть несколько стран без изнуряющей жары", - уверяет Наталья.

Турция

Для бархатного сезона лучше всего подойдут Анталья и Кемер. В сентябре температура воздуха здесь достигает +28…30°C, море прогревается примерно до +26°C, а пакетные туры уже становятся доступнее.

Белек, Анталия (фото: личный архив автора)

К концу лета курорты заметно пустеют: детей становится меньше, анимация уже не такая шумная, поэтому атмосфера становится более спокойной. В октябре погода немного прохладнее, но море по-прежнему комфортно для купания, а вечера - для прогулок.

В то же время Фетхие, расположенный ближе к Эгейскому морю, осенью обычно более ветреный и прохладный.

Египет

Хургада и Шарм-эль-Шейх традиционно остаются одними из лучших направлений для осеннего пляжного отдыха. Температура воздуха становится комфортнее, а море идеально подходит для плавания, снорклинга и дайвинга.

Хургада, Єгипет (фото: instagram.com/travel_matters_ro)

Наталья Якименко также советует обратить внимание на Нью-Аламейн: «Этот курорт уже называют „новыми Мальдивами“. В бархатный сезон здесь комфортные +26…28 °C, спокойное море, современные отели и немного туристов. К тому же с сентября цены становятся значительно привлекательнее».

Греческие острова

Крит осенью сочетает пляжный отдых с неспешными экскурсиями. В сентябре здесь еще царит настоящее лето, а в октябре становится свежее, хотя море остается теплым.

Крит, Греція (фото: instagram.com/vitor.esteves)

Родос со стороны Эгейского моря может быть довольно ветреным, именно поэтому его особенно любят кайтсерферы.

Виктория Плясун, менеджер принимающей компании на Крите, отмечает: "После начала сентября на острове становится значительно меньше молодежи и семей с детьми. Улицы становятся тише, исчезает шум квадроциклов и мотоциклов, воздух становится свежее, а цикады постепенно умолкают. Это лучшее время, чтобы наслаждаться вечерами, ароматом горных трав и моря. К привычным экскурсиям добавляются фестивали вина, сбора оливок и праздники урожая. Поездки на Санторини также становятся комфортнее благодаря более мягкому солнцу".

Кипр

Пляжный сезон на Кипре нередко продолжается почти до ноября. В октябре температура воздуха держится на уровне +25…28 °C, море остается теплым, а погода прекрасно подходит как для пляжного отдыха, так и для винных маршрутов и экскурсий.

Кіпр, Ларнака (фото: особистий архів автора)

Южная Испания

Коста-Бланка и Коста-дель-Соль - Аликанте, Малага и соседние курорты - осенью по-прежнему радуют комфортной погодой. Температура моря составляет около +22…23 °C, а отсутствие летних толп позволяет спокойно гулять по городам и посещать музеи без очередей.

Аликанте, Испания, в октябре (фото: личный архив автора)

Албания и Черногория

Несмотря на красоту этих направлений, большинство чартерных программ и туристических сервисов работают только до середины сентября. Если планируете поездку, лучше выбирать первую половину месяца.

Черногория в сентябре (фото: личный архив автора)

Хорватия и северная Италия

В октябре здесь все чаще идут дожди, море быстро остывает, а многие отели завершают сезон. Сентябрь еще подходит для прогулок и активного отдыха, но купание уже может быть некомфортным.

Город Сало на берегу озера Гарда, Ломбардия, Италия, октябрь (фото: личный архив автора)

Елена Патрк из хорватского агентства Adria Sole рассказывает: «На острове Крк в сентябре туристов уже значительно меньше, чем в августе, а цены на проживание заметно снижаются. Дневная температура иногда достигает +27 °C, однако море прохладнее - около +20 °C. В этот период возможны сильный ветер и дожди. Сентябрь больше подходит для прогулок, велосипедных маршрутов и активного отдыха. Часть заведений работает до середины октября, но многие сервисы уже завершают сезон».

Что проверить перед бронированием

Планируя путешествие осенью, стоит обращать внимание не только на температуру воздуха, но и на температуру моря, вероятность осадков, направление и силу ветра.

Не менее важно заранее проверить, работают ли рестораны, экскурсии и развлекательные заведения на выбранном курорте, ведь в конце сезона часть сервисов уже может быть закрыта.

Также начинать планирование лучше с логистики: уточните, выполняются ли еще чартерные или регулярные рейсы. На многих популярных направлениях чартерные программы завершаются уже в первой половине сентября.

Бархатный сезон - это возможность продлить лето без его недостатков. Если правильно выбрать направление, можно получить теплое море, комфортную погоду, неспешный ритм отдыха и значительно меньше людей вокруг. Именно поэтому многие опытные путешественники считают сентябрь и начало октября лучшим временем для поездок к морю.