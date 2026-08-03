Необычные отели, ради которых хочется отправиться в путешествие

Treehotel

В шведской Лапландии расположилась одна из самых известных гостиниц на деревьях. Его номера больше напоминают артобъекты: зеркальный куб, "птичье гнездо", летающую тарелку или современный деревянный дом среди сосен.

Это место привлекает тех, кто хочет побыть поближе к природе, не отказываясь от современного комфорта.

Treehotel (фото: https://treehotel.se/)

Conrad Maldives Rangali Island

Одна из самых известных гостиниц на Мальдивах для тех, кто мечтает проснуться буквально под водой. Можно наблюдать за рыбами, скатами и коралловыми рифами, не выходя из номера.

В отличие от большинства мальдивских курортов, Conrad занимает два природных острова, соединенных мостом.

Это позволяет объединить:

спокойную атмосферу для пар и взрослых

более активную семейную часть с разнообразными развлечениями

Через прозрачный акриловый купол гости могут наблюдать за коралловым рифом, тропическими рыбами, скатами и даже рифовыми акулами во время обеда или ужина.

Conrad Maldives Rangali Island (фото: conradmaldives.com)

Kakslauttanen Arctic Resort

Стеклянные иглы среди Лапландии давно стали символом зимних путешествий. Зимой гости могут любоваться северным сиянием прямо с постели, а днем кататься на собачьих упряжках, знакомиться с культурой саамов или отправляться на прогулки по снежным лесам.

Гости могут попробовать:

сафари на собачьих упряжках (хаски)

прогулки на северных оленях

катание на снегоходах

лыжи и снегоступы

встреча с Санта-Клаусом в его лапландском доме

Kakslauttanen Arctic Resort (фото: kakslauttanen.fi/)

ICEHOTEL

В Швеции каждую зиму этот отель строят заново со льда и снега. Над созданием номеров работают художники из разных стран, поэтому каждый сезон интерьеры выглядят новыми. Даже мебель, бар и декоративные элементы здесь изготовлены из льда.

Для строительства используют лед, заготовленный из реки Торне.

Весной отель постепенно тает и возвращается в реку - это часть его концепции.

Его особенности:

температура около -5 °C поддерживается даже летом

охлаждение обеспечивается, в частности, энергией солнечных панелей

выставка и Icebar круглый год

ICEHOTEL (фото: https://www.icehotel.com/)

Hotel de Glace

В Канаде есть еще одна знаменитая ледяная гостиница, которая открывается только зимой. Здесь можно провести ночь в комнате со снежными стенами, посетить ледяной бар или даже жениться на ледяной часовне.

Hotel de Glace (фото: valcartier.com)

Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort

Отель расположен в Таиланде. Гости этого курорта могут переночевать в прозрачных "пузырьках" среди природы и наблюдать за слонами, свободно гуляющими неподалеку. Такой формат отдыха совмещает комфорт, необычный опыт и знакомство с дикой природой.

Панорамные виды на место слияния трех стран: Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Отель имеет уединенное расположение среди тропических джунглей, что создает атмосферу полного единения с природой.

Anantara Golden Triangle Elephant Camp&Resort (фото: booking.com)

Hotel Marques de Riscal

Этот отель в Испании спроектирован знаменитым архитектором Фрэнком Гэри, легко узнать по волнистой крыше из металлических лент розового, золотого и серебристого цветов. Он расположен в винодельческом регионе Риоха и стал настоящим архитектурным памятником.

Hotel Marques de Riscal (фото: boutiquehotel.me)