Самые красивые города в Украине, где стоит хотя бы раз встретить закат

Львов

Львов особенно красив в конце дня. Лучше всего встречать закат на Высоком Замке, откуда открывается панорамный вид на старинные крыши, купола храмов и узкие улочки города.

Когда солнце садится, Львов приобретает теплые золотистые оттенки и выглядит по-настоящему сказочно.

Львов расположен на возвышенностях, поэтому в городе много естественных смотровых точек. Это позволяет видеть закат почти беспрепятственно.

Высокий замок во Львове (фото: pinterest.com)

Киев

Столица дарит сразу несколько отличных локаций для вечерних прогулок. Закат особенно красиво наблюдать с Владимирской горки, Пешеходно-велосипедного моста, набережной Днепра или Труханового острова.

В это время солнце отражается на воде, а панорама города становится особенно живописной.

Закат в Киеве (фото: facebook.com/groups/kyivpeople)

Одесса

Пожалуй, самые известные украинские закаты можно увидеть именно в Одессе. Пляжи Аркадии, Ланжерона или Фонтана каждый вечер собирают сотни людей, приходящих полюбоваться, как солнце медленно погружается в Черное море.

Закат в Одессе (фото: pinterest.com)

Каменец-Подольский

Старинная крепость на фоне вечернего неба выглядит особенно величественно. Перед заходом солнца каменные стены приобретают золотистый цвет, а каньон реки Смотрич придает пейзажу еще большую атмосферность.

Крепость стоит на высоком скалистом мысе, поэтому с нее открывается широкий обзор заката. Ничто не закрывает горизонт и можно долго наблюдать, как солнце медленно исчезает за ним.

Старинная архитектура гармонично сочетается с природным ландшафтом. Башни, мосты и стены выглядят особенно величественно на фоне вечернего неба.

Закат в Каменце-Подольском (фото: myslyvets.com.ua)

Бокота

Бакота в Хмельницкой области давно стала одним из самых любимых мест украинских путешественников. Здесь солнце садится над Днестровским каньоном, создавая невероятные панорамы со скалами, водой и зелеными холмами.

Многие туристы специально остаются до вечера, чтобы увидеть этот пейзаж.