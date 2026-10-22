Мэрайя Кэри открывает собственный рождественский бар в Лондоне

Что известно о рождественском баре Мэрайи Кэри

Новое праздничное пространство заработает 19 ноября на территории лондонского развлекательного комплекса The O2, где в конце месяца выступит сама певица.

Речь идет о временном заведении, оформленном в стиле самых известных рождественских клипов артистки.

Посетителей будут встречать яркие декорации, праздничные огоньки, новогодние елки, тематические инсталляции и фотозоны, вдохновленные образами Кэри.

Одной из особенностей пространства станет возможность сделать фотографии на фоне декораций из клипов звезды, в частности, ее легендарного хита "All I Want for Christmas Is You".

Также гости смогут написать письмо Мераи, приобрести эксклюзивные сувениры и провести время под самые известные рождественские композиции.

Отдельное внимание будет уделено праздничному меню.

В баре будут предлагать авторские коктейли на основе Black Irish - сливочного ликера, выпускаемого самой певицей.

Среди напитков анонсировали Make My Wish Come True, MC Toasted Tini и Imperfect Angel. В меню будут использовать разные вкусы ликера, в частности белый шоколад и соленую карамель.

Кроме того, на выходных планируют организовывать праздничные бранчи.

Заведение будет работать в течение рождественского сезона. Билеты можно будет приобрести через платформу Bucket Listers, занимающуюся организацией проекта.

Бар откроют не только в Лондоне

В этом году Mariah Carey's Holiday Bar расширяет географию сразу до восьми городов.

Кроме Лондона, тематические заведения появятся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Атланте, Бостоне, Хьюстоне и Сан-Диего.

Все они должны открыться 19 ноября.

Для Великобритании это будет первый такой проект, ведь раньше рождественские бары Мэрайи Кэри работали только в США.

Сама певица призналась, что рождественские праздники остаются ее любимым периодом года, поэтому постоянно ищет новые способы делиться праздничной атмосферой со поклонниками.

По словам артистки, организаторы решили сделать тематические бары еще ярче и подготовили для гостей немало сюрпризов.

Почему Мераю Кэри называют королевой Рождества

Праздничная тематика давно стала неотъемлемой частью творчества американской певицы.

В 1994 году она выпустила песню All I Want for Christmas Is You, которая впоследствии превратилась в один из самых известных рождественских хитов в мире.

Каждый год в преддверии зимних праздников композиция возвращается к музыкальным чартам, а сама Мерая регулярно готовит тематические концерты и праздничные проекты.

В этом году она выступит на арене The O2 в Лондоне 30 ноября.

В программе концерта рождественские композиции, известные хиты и праздничное шоу, которое станет продолжением атмосферы нового тематического бара.