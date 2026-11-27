Claridge's - Лондон, Великобритания

В Claridge's елку каждый год доверяют новому дизайнеру. В 2026-м ее создала Аня Гиндмарч: среди веток почти девятиметрового дерева появился домик Санты.

За красной дверью – маленькая комната с листами, проигрывателем и печкой. Все продумано так, будто хозяин только ненадолго вышел по делам.

Через почтовый ящик посетители могут передать ему свои рождественские пожелания.

Идея для тех, кому нравятся украшения с историей, которую хочется рассматривать вблизи.

The Plaza – Нью-Йорк, США

Отель, знакомый поклонникам "Один дома 2", пригласил в этом году к сотрудничеству французский бренд Repetto.

Вдохновением стал "Щелкунчик": на елках появились балетные пачки и пуанты, а праздничную атмосферу дополняют выступления балерин.

В декор здесь добавляют чаепитие в The Palm Court, встречи с Сантой и даже отдельное предложение для тех, кто хочет почувствовать себя Кевином в Нью-Йорке. Центральный парк и Пятая авеню – совсем рядом.

Gleneagles – Пертшир, Шотландия

Gleneagles превращает праздничный сезон в путешествие в очарованный лес. В оформлении и программе отель обращается в шотландский фольклор, а окружающую природу будто приглашает внутрь.

Днем здесь можно кататься на коньках и гулять за городом, вечером – возвращаться к каминам и праздничным ужинам.

Отдельная часть сезона посвящена Гогманею, шотландскому празднованию Нового года. Выходит рождественская история с выразительным местным характером.

Hotel Sacher - Вена, Австрия

Венский Sacher расположен напротив Государственной оперы, поэтому праздничный маршрут составляется почти сам: прогулка по украшенному городу, музыка и пауза на десерт.

Рождественский декор здесь дополняет атмосферу исторической гостиницы. В сезонной программе есть чаепитие во лбу и праздничные ужины, а фирменный торт "Захер" придает этой картинке вполне ощутимый шоколадный вкус.

Это Рождество для поклонников венских кафе, классических интерьеров и неторопливых разговоров за столом.

Le Meurice – Париж, Франция

В Le Meurice праздничное настроение начинается еще с фасада: подсвеченные аркады и рождественские деревья превращают вечернее здание в часть парижской иллюминации.

Внутри декор совмещают с гастрономической программой. Рестораны готовят специальные ужины, а за сладкую часть отвечает команда кондитера Седрика Гроле.

У Le Dalí запланированы рождественский и новогодний бранчи. Так что к любованию украшениями здесь легко добавить отдельное праздничное событие.

Hôtel Cour du Corbeau — Страсбург, Франция

Cour du Corbeau расположен в здании XVI века недалеко от Страсбургского собора. Деревянные галереи и уютный внутренний двор сохраняют атмосферу старинной эльзасской гостиницы.

Накануне Рождества весь исторический центр вокруг отеля преображается праздничными украшениями: улицы сияют гирляндами, а на ярмарках продают пряники, елочные украшения и горячий глинтвейн.

Отсюда удобно начинать рождественскую прогулку по городу, а затем возвращаться в уютные исторические интерьеры. Вариант для тех, кому нравятся камерные отели с местным колоритом.

The St. Regis Rome - Рим, Италия

В Римском St. Regis рождественский декор дополняет интерьеры в духе Belle Époque: мрамор, торжественные залы и большая елка создают атмосферу праздничного приёма.

Ее поддерживают живой музыкой и сезонными гастрономическими предложениями. В LUMEN можно продлить вечер за ужином или коктейлем.

Это вариант рождественской эстетики для тех, кому более близки пышные городские интерьеры и вечерние выходы.

Marina Bay Sands – Сингапур

В торговой галерее The Shoppes, которая входит в комплекс Marina Bay Sands, обустроили рождественское ателье Dior. Здесь есть девятиметровая елка, а фасад парижского здания бренда на авеню Монтень воссоздали в виде огромного пряничного домика.

Вокруг - подарочные коробки, золотистый свет и праздничные инсталляции. Собственное оформление есть и в лобби первой башни отеля: ёлки украшены каскадами хрустальных гирлянд и объёмными звёздами.

Рождественский маршрут здесь легко превратить в отдельную прогулку по комплексу.

Grand Hyatt Tokyo – Токио, Япония

В Grand Hyatt Tokyo лобби превратили в маленький зимний лес. елки разной высоты, зелень и мягкие огоньки создают атмосферу уютного сада прямо внутри отеля.

Идею оформления подсказало японское понятие komorebi – солнечный свет, пробивающийся сквозь листву. Эту игру света и тени перенесли в рождественскую инсталляцию.

Увидеть декор можно с 7 ноября по 25 декабря, а 24 и 25 декабря в праздничной зоне запланированы встречи с Сантой.

The Manila Hotel – Манила, Филиппины

В The Manila Hotel рождественское оформление посвятили местным традициям. В просторном Grand Lobby установили ёлку в красно-золотой гамме, а главными акцентами стали яркие веера из листьев пальмы анахау и золотистые цветочные гирлянды.

Оформление создали дизайнер Рачи Куна и его команда. Веера придают декору выразительный филиппинский характер, а огоньки и золотистые детали наполняют пространство теплым сиянием.

Рождественские огни здесь торжественно зажгли 4 ноября, так что праздничный сезон в отеле уже начался.