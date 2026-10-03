Календарь путешествий до конца года: где искать лето

Я не люблю делить год на "сезон отпусков" и все остальное время. У каждого месяца есть свои направления, своя атмосфера и своя причина паковать чемодан. А если правильно выбирать страну по сезону, то лето можно догнать и осенью, и зимой – сначала в Средиземноморье, а затем где-нибудь на островах Индийского океана или Карибах.

Поэтому в агентстве "Полечу, куда хочу!" у нас есть свой календарь путешествий. Делюсь идеями поездок до конца года – куда стоит смотреть в октябре, ноябре и декабре.

Октябрь: еще можно ловить лето в Европе

Октябрь я люблю за его универсальность. Для кого-то это последняя возможность покупаться в Средиземном море, для кого-то – идеальное время для экскурсий, а для кого-то – момент, когда наконец-то хочется сбежать туда, где настоящее лето только начинается.

Турция – отличный вариант для тех, кто хочет еще немного моря, солнца и гостиничного отдыха. Уже нет утомительной летней жары, поэтому приятно не только лежать у бассейна, но и гулять, ездить на экскурсии и открывать страну за пределами курорта.

Кипр в октябре остается солнечным и теплым. Здесь можно соединить пляжный отдых с поездками по острову, маленьким городкам, тавернам и долгим прогулкам у моря.

Греция – для тех, кто хочет красивого моря, островов и немного более медленного ритма. В октябре особенно приятно гулять по старым улочкам и исследовать острова без летней жары.

Египет – один из самых простых способов продлить лето. Теплое Красное море, солнце, хороший выбор отелей и возможность заниматься снорклингом или дайвингом делают направление очень универсальным.

Канарские острова подойдут тем, кто хочет океана, но не стремится к далекому перелету. Здесь можно соединить пляж с природой: вулканическими пейзажами, национальными парками и автомобильными маршрутами по острову.

Канарские острова (фото: Getty Images)

Тунис в октябре – это возможность соединить пляж с ближневосточной атмосферой. А еще это хороший повод разнообразить привычный список курортных направлений.

Маврикий – когда хочется уже не просто продлить лето, а попасть в тропическую сказку. Более того, остров открывает возможность совместить полный релакс с активными путешествиями. В сезон можно выбрать курорт для серфинга или со спокойной водой.

Сейшелы – вариант для тех, кто хочет максимальной паузы. Бирюзовая вода, гранитные скалы, тропическая зелень и выглядящие почти нереально пляжи — это путешествие, в котором главная задача туриста просто выдохнуть.

Ноябрь: пора менять осень на тропики

В ноябре география отдыха для украинцев меняется. Европейский пляжный сезон практически завершается, зато раскрывается большой выбор тропических направлений.

Египет остается классикой, к тому же очень прибыльной по стоимости. Если хочется солнца, моря и отдыха без сложной логистики, Красное море – легкий и понятный вариант для ноября.

Фукуок – для тех, кто хочет Вьетнама, но прежде всего мечтает о море. Тропическая природа, пляжи, морепродукты и неторопливый островной ритм – хороший способ пережить ноябрь без осенней хандры. Сезон здесь начинается в конце октября – начале ноября, поэтому первый рейс из Кишинева вылетает 28 октября.

Таиланд в этот период особенно привлекателен для путешественников, желающих не только пляжа. Здесь можно объединить острова, храмы, уличную еду, большие города и невероятную природу. Тем более, что в начале сезона здесь еще очень приятные цены.

Занзибар – это уже совсем другой опыт. Белые пляжи, тёплый океан, специи, локальная культура и ощущение, что ты действительно очень далеко от привычной жизни.

Занзибар (фото: Getty Images)

Доминикана – когда хочется именно карибской картинки: пальмы, белый песок, теплое море, анимация в латинском стиле и тот самый отдых, где главный план на день – никуда не торопиться.

Маврикий – для тех, кто ищет не просто теплое море, а полную перезагрузку. Остров позволяет чередовать пляж, природу, активность и гастрономические открытия.

Сейшелы – о покое и красоте. Здесь можно буквально отключить новости, рабочие чаты и календарь встреч и просто жить по ритму океана.

Сейшелы (фото: Getty Images)

Канары – хороший компромисс между далекой экзотикой и европейским форматом отдыха. Океан, солнце, вулканы, рестораны и комфортная инфраструктура – и при этом не нужно лететь на другой край света.

Декабрь: променять зиму на лето

Декабрь – особый месяц. Для кого это елка, подарки и предновогодняя суета, а для кого - лучшее время, чтобы сказать: "А почему бы не встретить Новый год у океана?"

Таиланд в декабре – это возможность заменить зимнюю куртку на купальник. Теплое море, острова, тропическая природа, яркая кухня и множество впечатлений - отдых здесь легко превращается в настоящую перезагрузку.

Фукуок – для тех, кто хочет более спокойного формата. Пляж, теплое море, закаты, морепродукты и поездки по острову – идеальный рецепт для завершения года.

Фукуок, Вьетнам (фото: Getty Images)

Занзибар дарит тот контраст, ради которого люди летят зимой в дальние края. Когда дома холодно, здесь можно босиком гулять по пляжу и смотреть на теплый Индийский океан.

Доминикана – один из вариантов для тех, кто хочет превратить зимние праздники в карибский отпуск. Пальмы, море, пляжи и курортный ритм помогают хотя бы на несколько дней забыть о зимней погоде.

Доминикана (фото: Getty Images)

Сенегал я бы выбрала для путешественников, которым хочется чего-нибудь нового. Это не просто пляжное направление, а возможность познакомиться с Западной Африкой, ее культурой, кухней, музыкой и океанским побережьем.

Сейшелы в декабре – это путешествие для тех, кто хочет завершить год красиво. Тропическая природа, океан и невероятные пляжи создают ощущение, будто вы попали в мир иной. Это место вдохновляет мечтать и планировать следующий год.

Маврикий сочетает пляжный отдых с возможностью много увидеть. Горы, водопады, океан, природа и разные уголки острова - здесь точно не придется выбирать между "лежать" и "путешествовать".

Канары остаются хорошим вариантом для тех, кто хочет солнца и океана в европейском формате. А еще это отличное место, чтобы встретить декабрь активно – с хайкингом, автомобильными маршрутами и исследованием вулканических ландшафтов.

Египет – когда хочется просто отдохнуть и не придумывать сложных сценариев. Солнце, море, гостиничная инфраструктура и возможность провести несколько дней у воды – именно то, что нужно после насыщенного года.

ОАЭ – хороший вариант для тех, кто хочет тепла, комфорта и активного отдыха без сложной визовой процедуры. Украинцам виза для туристической поездки не нужна, а зима здесь фактически не чувствуется: можно соединить пляж, море, рестораны, шоппинг и экскурсии.

Морской отдых (фото: Getty Images)

Шри-Ланка – для тех, кто хочет не просто пляж, а целое путешествие. Океан, чайные плантации, тропические леса, храмы, серфинг и локальная кухня позволяют сделать отдых очень разнообразным.

Малайзия – еще один вариант для тех, кто хочет соединить тропический отдых с большим азиатским городом. Куала-Лумпур, острова, джунгли, современная архитектура и одна из самых интересных кухонь региона – здесь можно легко составить путешествие по нескольким разным впечатлениям.

Мальдивы – классический сценарий для тех, кто хочет максимального побега от зимы. Белые пляжи, бирюзовая вода, виллы над океаном и тот же формат отдыха, когда главное событие дня – закат.

Мадагаскар подойдет для путешественников, которым хочется чего-нибудь действительно необычного. Здесь можно объединить океан, тропическую природу, национальные парки с баобабами и уникальный животный мир острова.

Хайнань в Китае – это теплое море, длинные пляжи, пальмы, современные отели и возможность разнообразить пляжный отпуск поездками по острову, знакомство с местной кухней, китайской культурой и незабываемой природой.

Хайнань, Китай (фото: Getty Images)

Если же ваш горизонт планирования путешествий составляет более 2-3 месяцев, то в начале года (с января по март) можно выбирать те же направления, что в декабре.

Путешествие – это не всегда о стране

За годы работы в туризме я поняла одну простую вещь: люди редко уезжают куда-то только ради конкретной страны.

Кто хочет выспаться. Кто-то – побыть с семьей без рабочих чатов. Кто-то мечтает увидеть океан. Кому нужны новые вкусы и впечатления, кому эстетика и пейзажи, а кому несколько дней тишины, чтобы вернуть себе энергию.

Именно поэтому я всегда начинаю не с вопроса "Куда вы хотите?", а с вопроса "Как вы хотите увидеть свой отдых?"

А потом уже подбираем страну.

До конца года возможностей еще очень много. Октябрь оставляет нам море в Средиземноморье, ноябрь открывает двери в тропики, а декабрь позволяет буквально поменять зиму на лето.

Так что если вы давно откладывали отпуск "до лучших времен", возможно, лучшее время - это просто следующая свободная неделя в вашем календаре.