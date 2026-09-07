В Индонезии извержение вулкана привело к закрытию аэропортов: что известно

Что известно о извержении вулкана

Индонезия расположена на Тихоокеанском огненном кольце - зоне соприкосновения тектонических плит, для которой характерна высокая вулканическая и сейсмическая активность

Вулкан Анак-Кракатау, расположенный в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, начал извергаться поздно вечером в пятницу, 6 сентября. Вулканический пепел распространился на Джакарту и близлежащие районы.

После извержения в субботу вулкан выбрасывал фонтаны лавы, а громкие звуки от его активности были слышны на расстоянии в несколько сотен километров. Новые извержения происходили и в воскресенье, последнее из которых было зафиксировано в 20:23 по местному времени.



Семь аэропортов остаются закрытыми

Из-за угрозы для авиации власти приостановили работу семи. Среди них - два аэропорта, обслуживающих Джакарту, а также аэродромы в соседних провинциях Лампунг и Западная Ява.

Сроки закрытия продлили как минимум до конца дня 7 сентября. В то же время министр транспорта Индонезии Дуди Пурвагандхи заявил, что на данный момент невозможно точно предсказать, когда ситуация нормализуется.

"Мы не можем точно определить, когда это закончится из-за меняющихся погодных условий", - сказал он.

Сколько рейсов отменили

По данным Министерства транспорта, из-за последствий извержения пострадали около 170 тысяч пассажиров. Всего в восьми аэропортах, работа которых была нарушена из-за пепла, задержали или отменили 1558 рейсов. Более 900 из них приходились на международный аэропорт Сукарно-Хатта, главные воздушные ворота Джакарты.

Вулканический пепел обнаружили в воздушном пространстве вблизи аэропорта, из-за чего власти решили приостановить его работу по соображениям безопасности. Пассажирам пришлось искать альтернативные рейсы.

Судам, проходящим через Зондский пролив, рекомендовали повысить бдительность из-за возможных рисков для безопасности навигации.

Школьников перевели на дистанционное обучение

Последствия извержения затронули не только авиасообщение. В понедельник школы по всей Джакарте перевели занятия в онлайн-формате.

Пепел также добрался до города Бандар-Лампунг на южном краю Суматры. Местные жители сообщали о слое пепла на припаркованных автомобилях и обочинах дорог.

Власти также запретили приближаться к вулкану ближе чем на три километра.

Что известно о вулкане

Анак-Кракатау в переводе означает "ребенок Кракатау". Новый вулкан начал формироваться над водой в 1927 году в углублении, образовавшемся после мощного извержения Кракатау в 1883 году. Тогда погибли около 35 тысяч человек.

В 2018 году часть Анак-Кракатау обрушилась в море, вызвав мощное цунами. Оно унесло жизни 429 человек, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Вулканологическое агентство Индонезии предупредило, что вероятность новых извержений в ближайшее время остается высокой. В то же время глава геологического агентства Лана Сария заявила, что нынешняя серия извержений не имеет потенциала вызвать цунами.