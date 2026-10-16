Гигантский бургер с жутким лицом: McDonald's удивил сеть накануне Хэллоуина

Что показали в видео

В ролике огромный бургер расположен на фасаде высотного здания, над которым виднеется фирменный золотой логотип McDonald's.

Больше внимания привлекает расплавленный сыр, стекающий с верхней части бургера и образующий удлиненное лицо с пустыми глазами и открытым ртом.

Дизайн отсылает в культовую маску Ghostface из серии фильмов ужасов "Крик".

Необычный образ получил название McScream - сочетание названия сети ресторанов и слова "крик" на английском.

Визуальная идея сочетает элементы фастфуда, горора и геловинской эстетики.

Действительно ли McDonald's установил огромный бургер

Несмотря на реалистичность кадров, подтверждений того, что конструкция физически существует в Нью-Йорке, нет.

Видео опубликовал аккаунт Vertex CGI – креативной студии, специализирующейся на компьютерной графике, визуальных эффектах и создании реалистичных рекламных роликов.

Подобный формат известен как Fake Out of Home (FOOH). Он позволяет создавать виртуальные рекламные конструкции, которые на видео выглядят как настоящие объекты в городском пространстве.

В то же время концепция McScream не нова. Изображения гигантского бургера с жутким лицом появлялись в интернете еще в 2025 году.

Официального подтверждения от McDonald's по установке такой конструкции или выпуску одноименного бургера нет.

Зато к Геловину в 2026 году сеть анонсировала другую тематическую новинку - коллекционные ведерки Boo Buckets со злодеями Disney. Они появятся в американских ресторанах с 20 октября.