Музыканты будут поддерживать детей до их совершеннолетия

Это дети военнослужащих, которые служили вместе с Тарасом Тополею, Сергеем Вусиком и Дмитрием Жолудем в составе 130-го батальона территориальной обороны.

Их родители погибли, защищая Украину в Киевской и Харьковской областях. После потери собратьев музыканты обязались поддерживать их детей до совершеннолетия.

Сейчас на попечении благотворительного фонда "Антитіла" находятся 58 детей. За последние три года команда организовала для них пять лагерей и реабилитационных путешествий, в частности в Карпаты и Болгарию.

Дети погибших защитников побывали в США (фото предоставлено пресс-службой)

В этот раз участниками американской программы стали 16 подростков в возрасте от 13 до 19 лет. В путешествии их сопровождали барабанщик "Антитіл" Дмитрий Водовозов и соучредитель группы Сергей Вусик.

Лучшие моменты поездки

Среди самых ярких моментов поездки - посещение бывшего имения легендарного баскетболиста Майкла Джордана и возможность проехаться на девяти спортивных автомобилях, среди которых Ferrari и Maserati.

Также подростки побывали в самом большом парке развлечений Миннесоты, посетили украинские мероприятия по случаю Дня Независимости и познакомились с культурой и кухнями разных стран.

Дети погибших защитников побывали в США (фото предоставлено пресс-службой)

Важной частью программы явилось знакомство с американским образованием. В Миннеаполисе дети посетили музеи науки и искусства, в Сент-Поле - Капитолий штата Миннесота, где узнали об особенностях работы суда присяжных.

В Чикаго они побывали в университетах, ознакомились с учебным процессом и студенческой жизнью. Такой опыт дал возможность подросткам, рассматривающим обучение в США, увидеть университетскую среду своими глазами.

Дети погибших защитников побывали в США (фото предоставлено пресс-службой)

Встреча с военными

В штабе 34-й дивизии Национальной гвардии США, история которой ведет начало в 1917 году, детям рассказали о работе подразделения, продемонстрировали военную технику и позволили прокатиться на автомобилях Humvee. Также участники отведали американские армейские сухпайки.

В Protez Foundation подростки узнали, как производят протезы и происходит реабилитация украинских военных после тяжелых ранений. Там они также пообщались с защитниками, проходящими восстановление.

Дети погибших защитников побывали в США (фото предоставлено пресс-службой)

Кроме того, дети посетили волонтерский центр, где самостоятельно приобщились к подготовке гуманитарной помощи. Вместе они упаковали 180 коробок, которые впоследствии отправили в Украину.

Дети погибших защитников побывали в США (фото предоставлено пресс-службой)

Впечатления от путешествия останутся на всю жизнь

Тарас Тополя рассказал, что команда давно хотела организовать для детей такое путешествие, чтобы открыть перед ними новые возможности и подарить впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь.

"Нам хотелось дать им то, что обязательно сделал бы для них их папа, будь рядом: новые возможности, яркие впечатления и ощущение, что мир открыт для них", - отметил музыкант.

Дети погибших защитников побывали в США (фото предоставлено пресс-службой)

По его словам, воплотить замысел удалось благодаря поддержке благотворительной организации Protez Foundation, ее соучредителей - семьи Градинар, британского фан-сообщества Antytila UK, а также партнеров и людей, приобщившихся к сбору средств.

В фонде подчеркивают, что поддержка детей погибших украинских военных является одним из направлений работы с 2022 года. За это время между участниками совместных программ сформировалось сообщество, в котором дети могут находить друзей, делиться переживаниями и рассчитывать на поддержку друг друга.