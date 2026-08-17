Четыре украинских села получили международное туристическое признание

Какие села получили признание

Среди украинских победителей 2024-2025 годов - Колочава (Закарпатская область), Урич (Львовская область), Ворохта (Ивано-Франковская область) и Синевирская Поляна (Закарпатская область).

В этом году Украина подала на международный конкурс еще пять сел. Результаты должны быть объявлены в октябре.

Статус важен не только с туристической или имиджевой точки зрения.

Представители общин объяснили, что он помогает привлекать новых партнеров, развивать международные контакты и популяризировать культурное наследие.

"Это международное признание нашего вклада. Благодаря этому мы имеем новые толчки к следующим сотрудничествам. Это признание дает новые возможности для сотрудничества, для поиска новых партнеров и дальнейшего развития", - отметили на брифинге.

Что статус дал Колочаве

Глава Колочавской общины Василий Худинец рассказал, что село давно пытается сделать туризм одной из экономических составляющих развития общества.

Международное признание, по его словам, дало этому процессу новый толчок.

"Если вы сегодня ехали прямо в село Колочава, то с сегодняшнего дня будете ехать в лучшую туристическую деревню мира", - отметил Худинец.

Для общин такой статус становится способом одновременно привлекать туристов, сохранять локальное наследие и усиливать экономическое развитие территорий.