Британский музей и Tate останутся бесплатными: правительство отказалось от билетов для туристов

Что решило правительство

Решение распространяется на 15 национальных музейных институций Англии, среди которых Британский музей, Национальная галерея и Tate.

Бесплатным останется доступ к их постоянным экспозициям, тогда как за отдельные временные выставки по-прежнему могут взимать плату.

Министр культуры Великобритании Лиза Ненди подчеркнула, что национальные музеи должны оставаться "бесплатными навсегда и для всех".

Почему обсуждали плату для туристов

В течение нескольких месяцев правительство рассматривало возможность ввести билеты для посетителей из-за границы.

Такую идею объясняли ростом расходов музеев и сокращением государственного финансирования в реальном измерении.

В то же время, представители культурной отрасли предупреждали, что разделение посетителей по месту жительства усложнит работу музеев и может негативно повлиять на посещаемость.

Бесплатный доступ к постоянным коллекциям национальных музеев в Великобритании был введен 1 декабря 2001 года.

В конце 2026 этой политике исполнится 25 лет.