Британский музей и Tate останутся бесплатными: правительство отказалось от билетов для туристов
Правительство Великобритании подтвердило, что вход в постоянные коллекции национальных музеев и галерей Англии останется бесплатным для всех посетителей, в том числе для иностранных туристов.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Artlyst.
Что решило правительство
Решение распространяется на 15 национальных музейных институций Англии, среди которых Британский музей, Национальная галерея и Tate.
Бесплатным останется доступ к их постоянным экспозициям, тогда как за отдельные временные выставки по-прежнему могут взимать плату.
Министр культуры Великобритании Лиза Ненди подчеркнула, что национальные музеи должны оставаться "бесплатными навсегда и для всех".
Почему обсуждали плату для туристов
В течение нескольких месяцев правительство рассматривало возможность ввести билеты для посетителей из-за границы.
Такую идею объясняли ростом расходов музеев и сокращением государственного финансирования в реальном измерении.
В то же время, представители культурной отрасли предупреждали, что разделение посетителей по месту жительства усложнит работу музеев и может негативно повлиять на посещаемость.
Бесплатный доступ к постоянным коллекциям национальных музеев в Великобритании был введен 1 декабря 2001 года.
В конце 2026 этой политике исполнится 25 лет.