9-летняя киевлянка установила рекорд Украины: покорила шесть вершин Карпат

Что доказывает прохождение маршрута

По ее словам, рекорд Эвелины официально подтвердили материалами, подтверждающими прохождение девочкой каждого из маршрутов.

В частности, организаторы проверили GPS-треки восхождений, зафиксированные с помощью сервисов Strava и Wikiloc. Доказательствами также стали фотографии, видеозаписи и другие материалы походов.

Особенно насыщенным для юной путешественницы стал ее первый поход. За один день Эвелина поднялась сразу на три вершины - Ребра, Бребенескул и Гутин Томнатик.

В общем девочка покорила все шесть украинских двухтысячников: Говерлу высотой 2061 метр, Бребенескул - 2035 метров, Поп-Иван Черногорский - 2028 метров, Петрос - 2020 метров, Гутин Томнатик - 2016 метров и Ребра - 2001 метр.

Эвелина Саркисян (фото: facebook.com/vetrova.lana)

Таким образом, Эвелина стала самым молодым ребенком в Украине, совершившим восхождение на все шесть самых высоких вершин Карпат.

Что в планах у Эвелины

Впрочем, на достигнутом юная рекордсменка останавливаться не планирует. Следующей великой мечтой Эвелины является восхождение на Монблан - самую высокую вершину Альп, расположенную на границе Франции и Италии.

Отец Эвелины Самвел Саркисян рассказал, что изначально замысел покорить все шесть двухтысячников вместе с ребенком казался почти нереальным. Однако семья решила не ставить перед собой сразу большую цель, а двигаться постепенно - от одной вершины к следующей.

История 9-летней киевлянки в очередной раз показывает, что любовь к горам может появиться еще в детстве, а большие путешественники постепенно становятся реальностью благодаря подготовке, настойчивости и поддержке взрослых.