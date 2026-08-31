4 украинских села, получившие признание ООН: чем они привлекают туристов

Украинский туризм в последние годы меняется не только из-за войны, но и из-за того, как сами туристические дестинации представляют себя стране и миру. Одним из показателей такого признания стал международный проект Best Tourism Villages, реализуемый UN Tourism – специализированная структура ООН в сфере туризма. Его главная идея не просто в выборе красивых мест для отдыха.

В список попадают сельские общины, которые показывают, как туризм может поддерживать местную экономику, сохранять традиции, культурное наследие и природную среду. Инициатива началась в 2021 году, а за первые годы она собрала сотни заявок из разных стран мира.

Для Украины эта история началась в 2024 году. Тогда в международную сеть Best Tourism Villages впервые вошли сразу два украинских населенных пункта - Ворохта в Ивано-Франковской области и Урич во Львовской области. Их заявки отбирали среди более 260 участников из более чем 60 стран. В следующем году украинский список пополнился еще двумя закарпатскими селами – Колочавой и Синевирской Поляной. Таким образом, по итогам 2024-2025 годов Украина имеет уже четырех представителей в этой международной туристической сети.

Об украинских селах с международным статусом снова заговорили в августе 2026 года, когда Украину с однодневным официальным визитом посетила генеральный секретарь UN Tourism Шайха Насер Аль-Нувайс. Это был первый за время полномасштабной войны визит руководитель организации и первый за десять лет приезд генерального секретаря UN Tourism в Украину. Во время визита представители организации, Государственного агентства развития туризма и украинских общин обсуждали не только будущее отрасли, но уже имеющиеся результаты. Среди них отдельно упомянули четыре села, получившие международное туристическое признание.

В то же время говорить об этом статусе только как о красивом награде было бы неправильно. Для общин он имеет совершенно практическое значение. В самой концепции Best Tourism Villages туризм рассматривается как инструмент развития сельских территорий. Речь идет о возможности привлекать партнеров, создавать рабочие места, поддерживать локальный бизнес, развивать туристическую инфраструктуру и не терять собственную идентичность. Именно поэтому критерии программы касаются не только достопримечательностей. Важны культурные и природные ресурсы, постоянство, состояние инфраструктуры, социальная и экономическая составляющие, участие общины и то, насколько туризм реально работает на развитие территории.

Интересно, что украинские общества уже используют опыт победителей предыдущих лет для следующих конкурсов. В 2026 году Украина подала еще пять заявок на участие в Best Tourism Villages. В список кандидатов вошли Опишня на Полтавщине, Выгода и Криворовня на Ивано-Франковщине, Меджибож и Китайгород в Хмельницкой области. Результаты отбора ожидаются в конце года. То есть четыре нынешних победителя – это уже не единичные истории, а часть большего процесса, в котором украинские общины постепенно учатся работать с международными туристическими стандартами.

В этом и состоит главная особенность украинской четверки. Ворохта , Урич , Колочава и Синевирская Поляна совсем не похожи друг на друга по характеру. Одна известна спортивной историей и железнодорожной архитектурой, вторая – средневековой крепостью на скалах, третья фактически построила туристический образ вокруг музейного наследия, а четвертая стала своеобразными воротами одного из самых известных природных объектов украинских Карпат. Общим для них другое: турист сюда приезжает не просто "посмотреть пейзаж", а получить определенный опыт - естественный, исторический, этнографический или спортивный.

Ворохта: гуцульский курорт, давно вышедший за пределы зимнего туризма

Если назвать украинский карпатский поселок, который чаще ассоциируют с горнолыжным отдыхом, Ворохта почти наверняка будет среди первых вариантов. Но ее туристическая история значительно старше современных лыж, коттеджей и зимних курортов. Ворохта сформировалась как туристическая дестинация еще в начале XX века, когда сюда пришла железная дорога. Вместе с транспортным сообщением появились гостиницы и пансионаты, а горный воздух и ландшафты начали привлекать отдыхающих из разных частей Европы.

Ворохта (фото: Wikipedia, VargaA)

Железная дорога вообще сыграла для Ворохты роль, которую сегодня трудно переоценить. Именно благодаря ей поселение перестало быть отдаленной горной деревней и постепенно превратилось в курорт. Туристов интересовали не только природа и климат, но и возможность проводить здесь более длительный отдых. В межвоенный период Ворохта стала известна как центр зимних видов спорта. Ее даже сравнивали с зарубежными горнолыжными курортами, а спортивная инфраструктура начала формировать отдельный образ населенного пункта.

Одна из самых интересных страниц этой истории – местные трамплины. Первый лыжный трамплин в Ворохте был построен в 1922 году. Он стал площадкой для соревнований по прыжкам на лыжах, а сама Ворохта укрепила за собой репутацию центра зимнего спорта. Позже объект реконструировали, и трамплин оставался частью спортивной жизни поселка в разные исторические периоды. Именно это спортивное наследие и сегодня является важной частью туристического образа Ворохты.

Ворохта (фото: Wikipedia)

Но ехать сюда исключительно зимой давно нет смысла. Ворохта находится примерно на высоте 850 метров над уровнем моря, на берегах Прута, среди лесов и гор. UN Tourism отдельно отмечает здесь сеть пеших и экологических маршрутов, велосипедные направления, природные локации и архитектурные достопримечательности. То есть, в теплый сезон Ворохта меняет свой туристический сценарий: вместо лыж — пешие походы, велосипедные маршруты, прогулки и знакомство с карпатской архитектурой.

Отдельный магнит – старые железнодорожные виадуки. Каменные мосты, связанные с историей железной дороги в Карпатах, давно стали одной из самых узнаваемых визуальных ассоциаций с Ворохтой. Они интересны не только как фон для фотографий. Это часть истории того, как в конце XIX – начале XX века Карпаты постепенно включались в транспортную систему Центральной Европы. Поэтому Ворохта интересна и тем, кто приезжает сюда не за активным спортом, а за атмосферой старого курорта.

Еще одно направление, которое постепенно становится важнее, – экологический туризм. В Ворохте, в частности, работали над доступностью территории болота Рудяк — природной экосистемы, где обитают более 200 видов организмов. Для туристов там обустраивали деревянный пешеходный мостик, места отдыха и освещения. UN Tourism также отмечает создание цифровых туристических инструментов, включая виртуальные туры и 3D-карты.

Ворохта (фото предоставлено автором)

Поэтому международное признание Ворохты выглядит вполне логичным именно в контексте программы Best Tourism Villages. Ее преимущество не в одном объекте, который можно сфотографировать за десять минут. Здесь объединились курортная история, гуцульская культура, спортивное наследие, горы, леса, железнодорожная архитектура и современные туристические маршруты. Для путешественника это означает довольно простую вещь: Ворохта может быть пунктом назначения и зимой, и летом, а сама поездка не сводится к одному популярному месту.

Колочава: "село десяти музеев" и Закарпатье, рассказывающее свою историю

Колочава носит совсем другой туристический характер. Если Ворохта в значительной степени продает путешественникам горы, спорт и курортную историю, то Колочава делает ставку на память. Ее часто называют «деревней десяти музеев», и это не случайный туристический эпитет. Здесь музейные объекты рассказывают о разных периодах жизни Закарпатья – от быта крестьян и школьного образования до политических и социальных изменений XX века. Именно сочетание природной среды и большого количества культурных продуктов стало одной из причин, почему Колочава получила статус Best Tourism Village 2025. В программе UN Tourism ее рассматривают как пример общины, использующей культурное наследие для развития сельского туризма.

Колочева (фото: Wikipedia)

Один из самых известных объектов – музейный комплекс "Старая деревня". По сути это не классический музей, где турист переходит от одной витрины к другой. Комплекс воспроизводит фрагменты старой закарпатской деревни и показывает, как жили люди в разные периоды. Здесь можно увидеть традиционные здания и предметы быта, а само пространство работает как своеобразная декорация, в которой легче понять местную историю не по дате, а через повседневную жизнь. По данным Закарпатской ОВА, музейный комплекс в свое время получил первое место на всеукраинском конкурсе общественных музеев в номинации, посвященной традициям и обычаям.

Интересно, что Колочава имеет свой сезонный природный сюжет. Весной вблизи музейного комплекса и в долине массово цветет шафран Гейфеля, который в обиходе часто называют крокусом. Период цветения обычно приходится на конец марта – апрель. Растение занесено в Красную книгу Украины, поэтому эта локация интересна не только с эстетической точки зрения. Для местной туристической модели важно и то, что природную особенность стараются не просто превратить в фотозону, но и охранять.

Колочева (фото: Wikipedia)

При этом Колочава не существует отдельно от природной среды. Село расположено в пределах территории, связанной с Национальным природным парком "Синевир", поэтому рядом есть горные маршруты, леса и природные локации. Через парк проходят пешие, велосипедные и конные маршруты, а одним из популярных направлений является путь от Колочавы до горы Стримба. Таким образом, турист может за одну поездку совместить музейную программу с активным отдыхом в горах.

Именно это сочетание во многом объясняет популярность Колочавы. Сюда приезжают не только те, кто хочет провести несколько дней среди Карпат. Место интересно людям, которые ищут этнографию, локальную историю, старую архитектуру, музеи под открытым небом, традиционную кухню и возможность выйти на горный маршрут. В то же время Колочава не выглядит чисто музейным поселением. Ее природное окружение остается важной частью впечатления.

Международная награда для общества в этом случае тоже имеет практический смысл. Глава Колочавской общины Василий Худинец рассказывал, что туризм давно рассматривают как одну из экономических составляющих развития территории, а международное признание стало дополнительным толчком. Для небольшого общества это важно: турист приезжает не только в конкретный музей или достопримечательности, а тратит деньги на проживание, питание, транспорт, экскурсии и местные товары.

Урич и Синевирская Поляна: две разные Карпатские истории в одном международном списке

Урич во Львовской области также попал в Best Tourism Villages в 2024 году вместе с Ворохтой. На первый взгляд, эта небольшая деревня может казаться менее масштабным туристическим направлением, чем известные карпатские курорты. Однако именно здесь расположен один из важнейших историко-культурных комплексов региона – наскальная крепость Тустань. Ее скалы и остатки древнего укрепления стали главным туристическим символом Урича, а сама достопримечательность дала деревне возможность сформировать вокруг исторического наследия целую систему туристических продуктов.

Урич (фото: Wikipedia)

Тустань известна как средневековый оборонный комплекс, связанный с системой укреплений и торговыми путями Карпатского региона. Особенность достопримечательности – в сочетании природных скал и рукотворных конструкций. От деревянной крепости до наших дней сохранились прежде всего следы ее существования на камне, в том числе пазы и отверстия, за которыми исследователи воспроизводят вид древней постройки. Именно эта необычность делает Тустань интересной для туристов: человек видит не просто руины, а ландшафт, который сам являлся частью оборонной системы.

Урич также стал примером того, как маленькое общество может получить международное признание не благодаря большому количеству гостиниц или развлекательных комплексов, а через работу с наследием. Как отмечали в Львовской ОВА, основу заявки на конкурс сформировали реализованные проекты и музейные продукты заповедника "Тустань", общественной организации и фестиваля украинской средневековой культуры "Ту Стань!". То есть международное отличие стало результатом не только географической близости к достопримечательности, но и системной работы с историей и ее современной подачей.

Фестиваль "Ту Стань!" в свое время стал одним из наиболее заметных примеров такого подхода. Исторический памятник здесь пытаются показывать не только через информационные стенды и экскурсии, но и через живую реконструкцию средневековой культуры. Для туриста это совсем другой формат восприятия: история становится событием, а не просто текстом на табличке.

Фестиваль "Ту Стань!" (фото: Благотворительный фонд имени Андрея Парубия)

Еще одна особенность Урича – его бойковский культурный контекст. В регионе сохранились традиции, деревянная архитектура, локальная кухня и обрядность, дополняющие исторический образ Тустани. Именно поэтому село интересно тем, кто хочет соединить однодневную поездку в крепость с более медленным знакомством с Карпатами. Здесь нет необходимости придумывать искусственный туристический образ – он уже заложен в местности.

Синевирская Поляна, также получившая международное признание, имеет другое главное преимущество. Это природа. Село расположено в самом сердце Карпат, вблизи озера Синевир и территории, связанной с Национальным природным парком "Синевир". Само озеро является наиболее известным природным символом этой части Закарпатья и входит в число семи природных чудес Украины. Однако возводить Синевирскую Поляну только к дороге к озеру было бы неправильно: UN Tourism отмечает здесь более 65 туристических объектов и целую систему природных и культурных маршрутов.

Синевирская поляна (фото предоставлено автором)

Вокруг Синевирской Поляны туристический продукт практически строится на разных методах взаимодействия с природой. Есть пешие маршруты, экологические тропы, велосипедные направления, конные прогулки. Один из маршрутов ведет от урочища Красный к озеру Синевир, другой – от Музея леса и сплава до Дикого озера Озерце. На территории парка работают реабилитационные центры для бурых медведей и хищных птиц.

Это немаловажная деталь, поскольку Синевирская Поляна интересна не только любителям живописных пейзажей. Здесь формируется модель экотуризма, где природная территория сама является главным ресурсом, а задача туристической инфраструктуры – сделать ее доступной без чрезмерного вмешательства. UN Tourism отдельно отмечает экологические инициативы общества, развитие устойчивого туризма и работу с местными производителями и мастерами. В селе развиваются культурные маршруты, этнографические программы и возможности познакомиться с традициями высокогорных районов Закарпатья.

Синевирская поляна (фото предоставлено автором)

Важно и то, что природный туризм здесь дополняется историей. В Национальном парке можно увидеть Музей леса и сплава, старинные деревянные церкви и объекты, относящиеся к оборонительным сооружениям времен Второй мировой войны. Итак, поездка в Синевирскую Поляну может состоять не только из маршрута «гостиница – озеро – гостиница». Для тех, кто готов остаться дольше, территория предлагает более широкий набор впечатлений.

Есть здесь и еще один немаловажный момент. Синевирская Поляна стала примером того, как естественная популярность может быть превращена в системный туристический продукт. Озеро Синевир давно известно украинским путешественникам, но международный статус получило не само озеро и не отдельная туристическая достопримечательность. Отмечали деревню и общину, которые работают с природными ресурсами, культурой, локальным предпринимательством и туристической инфраструктурой. Это принципиальная разница.

Синевирская поляна (фото предоставлено автором)

В результате четыре украинских села в международном списке показывают четыре разных модели развития сельского туризма. Ворохта опирается на курортную и спортивную историю, Урич – на средневековое наследие и Тустань, Колочава – на музеи, этнографию и историю Закарпатья, а Синевирская Поляна – на природу и экотуризм. И это, пожалуй, самое интересное во всей истории из Best Tourism Villages: международное признание получили не одинаковые "туристические картинки", а общины с совершенно разными характерами.

Для путешественника это означает, что их не следует воспринимать как конкурентов. Они скорее дополняют друг друга. Ворохта подойдет тем, кому нужна активность и курортная инфраструктура, Урич – поклонникам истории и необычных достопримечательностей, Колочава – тем, кто хочет глубже погрузиться в культуру Карпат, а Синевирская Поляна – людям, которые ищут природу и маршруты среди гор. В то же время поездку не обязательно ограничивать одним населенным пунктом – в Карпатах есть немало других мест для отдыха, каждое с собственной атмосферой и туристическими возможностями. Посмотреть проверенные варианты жилья в этих и других населенных пунктах Карпат можно на сайте НА МОРЕ И В ГОРЫ .

А для самих общин статус Best Tourism Villages может стать не конечной наградой, а началом следующего этапа. Международное признание само по себе не создаст новых дорог, не заменит местный бизнес и не решит все проблемы туристической инфраструктуры. Но оно дает то, чего небольшим населенным пунктам часто не хватает больше, - внимание. А уже от того, как общины используют это внимание, будет зависеть, превратится ли престижный статус в реальные рабочие места, новые маршруты, инвестиции и сохранение местного наследия.

Украинская четвёрка уже показала, что потенциал для этого есть. И, судя по новым заявкам на 2026 год, список украинских сел в международной туристической сети еще может возрасти.