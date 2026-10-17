25 комнат и собственный кинозал: как выглядит роскошная вилла Джорджа Клуни в Италии

Как выглядит вилла Джорджа Клуни

Резиденция расположена в небольшом итальянском поселке Лальо, на западном берегу озера Комо. Она имеет прямой выход к воде и окружена зеленью.

История Villa Oleandra уходит в XVIII век. Упоминания о постройках на ее территории сохранились в кадастровых документах еще с 1720 года.

В XIX веке имение перестроили, придав ему черты неоклассической архитектуры. С годами он неоднократно менял владельцев, пока не оказался в собственности американской семьи Heinz.

В 2002 году Джордж Клуни приобрел виллу примерно за 10 миллионов долларов.

За более чем два десятилетия актер значительно расширил свою итальянскую недвижимость, приобретя соседние здания и обустроив территорию для отдыха.

В настоящее время имение включает в себя 25-комнатную главную резиденцию, открытый бассейн, теннисные корты, тренажерный зал и домашний кинотеатр.

На территории также есть просторный гараж для коллекции винтажных мотоциклов актера.

Особую атмосферу придают ухоженные сады, старинные архитектурные элементы и панорамные виды на озеро Комо.

Сколько стоит имение

По оценкам, которые приводит House&Garden, сегодня стоимость недвижимости может превышать 100 миллионов долларов.

Таким образом, за более чем два десятилетия ее ориентировочная цена выросла по меньшей мере в десять раз.

В то же время, эта сумма является оценкой, а не подтвержденной ценой продажи.

Несмотря на периодически появлявшиеся в медиа слухи, вилла остается одним из самых известных мест отдыха Клуни и его семьи.

Какие звезды гостили у Джорджа Клуни

За годы обитания на озере Комо актер принимал в своем имении немало известных гостей.

Среди них - Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Синди Кроуфорд, Дженнифер Энистон, принц Гарри и Меган Маркл.

Кроме того, вилла имеет особое значение для личной жизни актера. Именно здесь во время ужина с общими друзьями он впервые встретил свою будущую жену, правозащитницу Амаль Аламуддин.

Супруги женились в 2014 году, а в июне 2017-го стали родителями двойни - Эллы и Александра.

Джордж Клуни с женой (фото: Getty Images)

Интересно, что популярность Villa Oleandra среди туристов оказалась настолько велика, что местные власти ввели специальные ограничения для защиты приватности жителей.

Теперь посетителям запрещено останавливаться прямо у входа в поместье.

Сама вилла с годами превратилась в одну из самых известных частных резиденций Италии и стала своеобразным символом роскошного отдыха на озере Комо.