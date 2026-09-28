Вместо кофе и антидепрессантов: какие древние осенние блюда спасали украинцев от хандры

Часть старинных блюд сегодня почти исчезла из повседневного меню. Но у них хорошо видны не только кулинарные традиции украинцев, но и сам образ жизни: тяжелый труд, бережливость, сезонность продуктов и умение приготовить питательную пищу из того, что было под рукой.

Шпундра

Это популярное осенью блюдо вспоминал еще Иван Котляревский в "Энеиде". Шпундра – это жареная свинина, чаще ребра, которую запекали или тушили в печи вместе с запеченной свеклой в закваске из свекольного кваса.

Благодаря квасу мясо становилось чрезвычайно нежным и приобретало выраженную кислинку. История этого блюда тесно связана с осенней традицией заготовки свекловичного кваса сразу после сбора урожая.

Этнографы отмечают, что шпундру считали праздничной и зажиточной пищей, ведь она сочетала мясо с кислой основой, которая выполняла роль природного тендерайзера.

Главный секрет заключался в свекле. Ее не просто варили, а предварительно квасили в деревянных бочках вместе с ржаным хлебом. То есть осенняя заготовка была здесь не просто способом сберечь продукт – она становилась частью будущего блюда.

Шпундра (фото: Getty Images)

"Гартна" каша

Это осеннее блюдо готовили на Черниговщине и Полесье после сбора урожая. Основой служило пшено, долгое время млевшее в печи. Но главное происходило в конце приготовления – кашу "закаливали" (гартували).

В нее втирали большое количество сырых яиц, добавляли шкварки с салом и приправленную зелень, а затем взбивали в однородную, практически кремообразную текстуру.

Название "гартна" происходит от самого процесса "гартування" блюда во время интенсивного вымешивания деревянной ложкой или толкушкой непосредственно в горячем чугуне.

На Полесье такую кашу традиционно готовили на толоке после завершения тяжелых осенних работ в поле. Надо было накормить всех, кто помогал убирать урожай, и дать людям силы после работы.

Особым ритуалом было добавление яиц: их убивали по одному, постоянно растирая. Поэтому каша приобретала ярко-желтый цвет и шелковистую текстуру.

Сегодня такое блюдо может показаться необычным, но для крестьянского стола оно было вполне логичным: крупа, яйца, сало и зелень давали сытность после тяжелой физической работы.

Закаленная каша была не просто вкусным, а очень питательным блюдом (фото: Getty Images)

Крупник с грибами и тыквой

На Подолье осенью готовили крупник, совсем не напоминавший жидкий суп. Его делали густым, почти как кашу. К гречневой или ячневой крупе добавляли свежесобранные и подсушенные лесные грибы, запеченную тыкву и зажарку на смальце с луком.

Крупник в древности считался своеобразным показателем хозяйственности: по его густоте судили о достатке в доме. Подольские хозяйки верили, что ложка в настоящем осеннем крупнике должна стоять.

Тыква здесь была не просто сезонной добавкой. Он экономил крупу, а заодно придавал блюду природную сладость и золотистый цвет.

Грибы также готовили по-особому. Их часто не резали, а сушили целиком на нитях над печью, а непосредственно перед варкой толкли в ступе. Так получали очень насыщенный грибной запах. Вообразить такой запах после дня работы в поле, пожалуй, несложно.

Крупник с тыквой и грибами (фото: magnific)

Душенина

Еще одно древнее украинское блюдо – душенина. Готовили ее из мяса, свинины или говядины, которое обкатывали в муке, а затем тушили в глубокой глиняной посуде вместе с корнеплодами.

К мясу добавляли пастернак, морковь, репу и лук. Осенью вместо воды для соуса часто использовали сыворотку или домашний квас.

Название блюда происходит от самого способа приготовления – мясо "душили" под плотно закрытой крышкой. Ее могли дополнительно замазывать сырым тестом, чтобы внутри горшка сохранялась герметичность.

Особенно кстати душенина была в период осеннего убоя скота, когда в хозяйстве появлялось свежее мясо.

Благодаря муке и длительному томлению на угасающих углях жидкость превращалась в густой наваристый соус, а мясо становилось настолько мягким, что его можно было есть без ножа.

Здесь хорошо видна одна из главных черт старой украинской кухни: печь должна была сделать большую часть работы вместо хозяйки. Поставить горшок, закрыть его и оставить блюдо медленно доходить на тепле.

Душеницу готовили долго, но это было питательное блюдо, которое долго держало тепло (фото: Getty Images)

Душица – запеченные груши с фасолью

А вот это блюдо сегодня может удивить больше всего. Душицу – аутентичное блюдо из центральных регионов – готовили из поздних осенних груш-дичек, отварной белой фасоли, меда и сушеных ягод малины или калины.

Сочетание фруктов и бобовых может показаться необычным для современной кухни. Но для традиционного хозяйства оно имело вполне практическое объяснение.

Поздние груши были слишком жесткими для того, чтобы есть их сырыми. Поэтому их долго томили в печи. Там они становились более мягкими и выделяли сладкий сок. Фасоль выполняла роль питательной основы и впитывала аромат меда и фруктовую кислинку.

Душицу часто готовили в начале Пилипповского поста как сытное, но постное блюдо. Ее подавали как горячей, так и охлажденной.

И именно такие рецепты особенно хорошо показывают, какой была традиционная украинская кухня. Она не делила продукты на "обычные" и "модные". Если земля дала груши, фасоль, тыкву, грибы или свеклу, хозяйка должна была придумать, как накормить ими семью.

Душица – королева осеннего стола наших предков (фото: magnific)

Осенний стол, который был частью жизни

Сегодня мы воспринимаем осеннюю кухню преимущественно через тыквенный пирог, яблоки, грибы или сезонные овощи. Для наших предков осень была гораздо более практичной порой.

Это было время, когда завершалась трудная работа в поле, собирали последний урожай и готовились к зиме. Еда должна была быть сытной, питательной, согревать и давать силы.

Поэтому в печи часами млели каши, мясо и овощи. Квасили свеклу, сушили грибы, хранили крупы, готовили фасоль, использовали последние осенние плоды. И, возможно, именно поэтому старые рецепты сегодня интересны не только экзотическим кулинарным наследием.

У них очень простая логика жизни: взять то, что дала земля, ничего не выбрасывать, потратить время на приготовление и накормить близких после тяжелого дня.

Многие такие блюда мы уже почти не готовим. Но они остаются частью истории украинского стола – того самого, за которым осенью собиралась семья после завершения полевых работ.