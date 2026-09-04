Известная кондитерская в Киеве временно закрылась из-за вспышки сальмонеллеза

Что произошло в Namelaka

По данным заведения, первый случай заболевания был зафиксирован 29 августа. Один из работников почувствовал симптомы пищевого отравления и отправился на больничный.

В течение 1 сентября о плохом самочувствии сообщили еще четверо членов команды.

После этого Namelaka обратилась в Печерскую санитарно-эпидемиологическую службу и получила рекомендации по дальнейшим действиям.

2 сентября лаборатория провела дополнительные исследования работников, поверхностей и образцов продукции.

Первоначально клиническая картина напоминала вирусное заболевание, поскольку у четырех человек среди симптомов был также кашель.

Однако уже к вечеру 2 сентября количество работников с похожими симптомами выросло до 27.

После этого кондитерскую работу на Большой Васильковской полностью остановили. В помещении провели профессиональную дезинфекцию и клининг, всю продукцию утилизировали, а доступ в заведение ограничили. Команду отправили на карантин.

У работников обнаружили сальмонеллу

Вечером 3 сентября Namelaka получила результаты анализа первых десяти работников. В двух из них лабораторно подтвердили наличие сальмонеллы.

Причина попадания возбудителя в заведение пока не установлена. Результаты анализа воды не выявили проблем, другие исследования продолжаются.

Также в Namelaka сообщили о трех гостях с симптомами кишечной инфекции.

"Сейчас мы знаем о 3 гостях, имеющих симптомы кишечной инфекции. С одной девушкой находимся на связи, оплачиваем счета за лечение и ожидаем результатов анализов", - сообщили в заведении.

Команда заявила, что пытается связаться с другими гостями и готова помогать тем, кто мог пострадать.

Что со второй Namelaka

В то же время Namelaka на Подоле не закрывалась . По информации компании, среди работников этой локации случаев заболевание не зафиксировали.

Для безопасности там также проверили продукты, производство и команду. Заведение продолжает работать в обычном режиме.

В Namelaka подчеркнули, что сейчас вместе с лабораторией пытаются установить источник заражения и обещают сообщать результаты проверок.