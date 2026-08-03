От заготовок к свежим овощам: что всегда есть в холодильнике фудблогера

Какие продукты всегда есть в холодильнике

По ее словам, холодильник всегда наполнен базовыми продуктами: яйцами, молоком, сыром, соусом песто и свежими овощами.

Впрочем, больше всего она ценит именно заготовки, которые значительно упрощают ежедневное приготовление пищи.

"Заготовки - это мое все", - признается она.

В ее холодильнике почти всегда можно найти уже отварной рис, готовые макароны, отварную картошку, корейскую морковь или свеклу, а также мясо или рыбу, которые она заранее размораживает в холодильнике, продумывая меню на следующий день.

Заготовка без которой она не представляет свою кухню

Настоящим фаворитом фудблогерка называет куриное филе, приготовленное методом сувид.

Она вакуумирует курицу и готовит около трех часов при температуре 70 градусов в мультипечи. Хотя для этой технологии существуют специальные устройства, фудблогерша убеждена, что для домашней кухни вполне достаточно современной мультипечи.

Такую курицу она готовит сразу на две недели, а затем использует для салатов, пасты, сэндвичей и скорых ужинов.

Почему она редко готовит супы

Фудблогер также признается, что почти все блюда готовит непосредственно перед подачей. Именно поэтому в ее меню редко можно увидеть супы или борщ.

Она убеждает, что гораздо удобнее иметь несколько готовых компонентов и каждый раз сочетать их по-разному, чем несколько дней подряд есть одно и то же блюдо.

Как выглядит ее ежедневное меню

В будни фудблогерка предпочитает соленые завтраки. Чаще это яйца, сыр, хлеб на закваске, свежая зелень и источник белка.

"Я фанат белого хлеба, особенно на закваске", – делится Анна Станкевич.

В выходные в семье есть собственная традиция - готовить блины, оладьи или свежие круасаны.

Обеды чаще всего состоят из заготовок. Это может быть паста с домашним соусом, который готовится за 5-10 минут или жареный рис с курицей или креветками.

Другой вкусный вариант обеда - ленивые пельмени, которые реально можно приготовить за 15-20 минут.

На ужин фудблогерка обычно выбирает рыбу или курицу со свежим салатом.

В чем ее главный секрет

Фудблогерша убеждена, что домашняя кухня не должна быть сложной. Несколько заготовок, базовые продукты в холодильнике и продуманное меню помогают каждый день готовить быстро, разнообразно и без лишнего стресса.

Именно поэтому она советует не бояться планировать заранее: несколько часов, потраченных на заготовки, могут сэкономить больше времени в течение недели.